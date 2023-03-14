Американские города-призраки: легенды или неудавшийся проект спецслужб

5:44 Your browser does not support the audio element. Непознанное Прошлое

Как правило, термин "город-призрак" упоминают, рассказывая о поселениях, покинутых людьми. Но есть истории о городах, которые, кажется, существовали только в воображении рассказчиков. Особенно часто они встречаются в США.

Трещина в земле

13 августа 1952 года жители городка Эшли в штате Канзас стали жаловаться на загадочные явления вроде огней и "маленького чёрного отверстия" в небе". Туда был направлен для расследования полицейский из соседнего города Хейс. Однако, он не смог попасть в Эшли и необъяснимым образом вновь вернулся в Хейс. С его коллегами случилось то же самое.

В полицию продолжали поступать звонки от местных жителей, которые рассказывали о том, что "портал" в небе всё увеличивается. А некий пожилой мужчина по имени Скотт Лунц сообщил о пламени, которое вспыхнуло на небе. Следующий звонок поступил утром от Бенджамина Эндикотта, который сказал, что пламя в небе настолько сильное, что освещает весь городок. В то же время из соседних поселений ничего не было видно.

Последней в полицию позвонила женщина по имени Эйприл Фостер. Её рассказ был сбивчивым: то она говорила, что "все сгорели", то — что "все вернулись". Она рассказывала, что её сын "был сожжён", а затем "снова вернулся". Под конец она заявила, что задёрнула шторы и сейчас прячется в шкафу.

Геологическая служба США зарегистрировала землетрясение магнитудой 7,9, эпицентр которого, видимо, находился в Эшли. Когда полицейским всё же удалось добраться туда, они обнаружили лишь тлеющую трещину в земле длиной около 1000 ярдов и шириной около 500 ярдов. От городка и его обитателей не осталось и следа.

Тем не менее, эта информация существует лишь на уровне слухов и преданий. В официальных источниках нет никаких упоминаний об Эшли. Нигде не упоминается и о сильном землетрясении в тот период.

Кроме того, история об Эшли появилась лишь 2012 году на популярном сайте Reddit. Так что, с достаточной долей вероятности, её можно считать просто городской легендой.

Неудавшийся эксперимент

Есть также легенда о Голубиной стране или Doveland. Городок с таким названием якобы когда-то располагался на Среднем Западе, в сельской местности штата Висконсин. Население его составляло всего около 1000 человек. Жили они сплочённо и изолированно.

Приблизительно в 90-х годах прошлого века городок вдруг… просто исчез. Люди, которые бывали в этих краях, не находили никаких следов поселения. Некоторые утверждали, что на месте города остались лишь несколько ферм. Но самое удивительное — Голубиная страна пропала и на картах!

Особенно ошеломлены были те, кто, по их словам, вырос в этом городе или имел там родственников и друзей. У них будто бы даже сохранились доказательства в виде различных памятных вещей — фотографий, открыток, кружек, футболок, сувениров, привезённых из Голубиной страны.

Какое-то время в Google висели две газетные статьи, посвящённые Doveland. Одна из них называлась "Более 1000 жителей Висконсина пропали без вести", а вторая — "Кто они? Пропавшие дети Висконсина". Но сегодня эти материалы найти в Сети уже нельзя.

Вокруг судьбы Doveland ходят различные конспирологические версии. Одна из них предполагает, что Голубиная страна была частью некоего секретного правительственного "Проекта Сангвин". Проект этот, по словам конспирологов, был связан не то с военными испытаниями, не то с такими фантастическими вещами, как межпространственные порталы или даже НЛО. Но на каком-то этапе что-то пошло не так, и город оказался стёрт с лица земли.

Один мужчина рассказывал, что Doveland был построен в 60-е годы прошлого столетия, и жили там в основном семьи военных. Среди них был и отец рассказчика, который, по его словам, прожил там год или два.

Город из сериала

Самый поздний эпизод из этой категории относится к Лэнгвиллю, штат Монтана. Если верить свидетельствам, до начала 2000-х годов тот был вполне реальным городом, и множество людей уверяли, что-либо бывали там, либо жили в течение какого-то периода. Некоторые свидетели утверждали, что Лэнгвилль даже одно время был виден на картах Google, но затем пропал. Упоминаний о нём нельзя найти ни в исторических записях, ни где-либо ещё.

Легенда же о Лэнгвилле стала столь популярной, что даже попала в одну из серий "Охотников за привидениями". Там исчезновение города и его жителей связывают с нашествием НЛО.

Как же можно объяснить все эти истории о городах-призраках?

Самое простое объяснение — вымысел. Этих поселений никогда не было, а вся информация придумана интернет-пользователями, которые хотели таким образом сделать себе пиар. Другая версия — города существовали на самом деле, но были уничтожены в результате каких-то техногенных или природных катастроф, а правительству по какой-то причине было выгодно скрыть информацию об этом. И, наконец, нельзя сбрасывать со счетов иррациональные причины вроде пришельцев или перемещений в иные измерения.