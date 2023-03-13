Потомки пришельцев и неандертальцев: люди не похожи на остальных животных Земли

4:41 Your browser does not support the audio element. Непознанное Человек

Идея о том, что жизнь была занесена на Землю из космоса, довольно популярна. Но что если и мы, люди, являемся потомками инопланетян? Стоп, а где доказательства?! — спросите вы. Они есть, и довольно серьёзные. Правда, только косвенные.

Цари-божества

В районе Телль Аль-Ухаймира на территории современного Ирака, на месте которого тысячелетия назад располагался древний шумерский город Киш, археологи при раскопках обнаружили табличку, которая датируется 3500 годом до нашей эры.

Текст на ней был примерно на столетие старше и шумерской клинописи, и египетских иероглифов, и гласил, что Киш являлся первым городом, в котором в эпоху после потопа стали править цари. И приводится их список.

Первого из них звали Джушур. За ним идёт сочетание "Кулласина-бел". Поначалу учёные посчитали, что это имя преемника Джушура, но впоследствии выяснилось, что на аккадском языке данная фраза означает: "Все они были владыками". Это могло свидетельствовать о том, что какое-то время в Кише не было центральной власти. А какая власть была? И откуда вообще взялись эти правители?

У многих народов есть легенды о божествах, спустившихся с неба и правивших людьми. А что представляли собой тогдашние люди?

Потомки пришельцев и неандертальцев

Биологи уже давно обратили внимание на тот факт, что по своей физиологии люди не слишком похожи на другие виды животных. В отличие, скажем, от лошадей, мы не можем самостоятельно передвигаться и функционировать с самого рождения. Известный эколог, доктор Эллис Сильвер, в своей книге "Люди не с Земли: научная оценка доказательств" приводит доводы в пользу того, что у человеческой расы имеются характерные признаки, указывающие на её инопланетное происхождение.

В частности, мы плохо адаптированы к окружающей нас среде. Нам вреден солнечный свет, мы страдаем множеством хронических заболеваний, у женщин часто очень сложные роды, которые могут приводить к летальным исходам. Наконец, став двуногими, люди начали страдать от проблем с позвоночником и поясницей. Это может быть связано с тем, что изначально человечество развивалось на планете с более низкой гравитацией.

Сильвер выдвигает гипотезу, что в далёкие времена неандертальцы, являвшиеся тогда превалирующим видом приматов, скрещивались с представителями какого-то другого, более развитого вида. Последние, возможно, прибыли с другой планеты, например, расположенной в звёздной системе Альфа Центавра, одной из ближайших к нам. Именно так на свет появились "хомо сапиенс". Произошло это, по мнению исследователя, приблизительно 60 000 — 200 000 лет назад.

Кровь с далёкой звезды

Другой учёный, Роберт Сефер, написал книгу под названием "Виды с амнезией: Наша забытая история". В ней он доказывает, что человечество не является единой расой, произошедшей от пары африканских предков, как гласит официальная версия. Данные секвенирования ДНК показывают, что мы являемся гибридами.

По мнению Сефера, если бы у всех нас были одни и те же предки, то кровь всех людей была бы совместима. Но ведь это не так!

Скажем, откуда берётся резус-отрицательная кровь? Сефер приводит в пример басков, проживающих на территории Испании и Франции. У них встречается самый высокий процент резус-отрицательной крови в мире — около 30%. При этом соответствующий ген присутствует у 60%. "Существует 612 видов и подвидов приматов, признанных Международным союзом охраны природы (МСОП), и ни у одного из них нет Rh-отрицательной крови", — пишет Сефер.

Кроме того, исследователь считает, что на Земле несколько раз происходили смены рас, причём речь шла о высокоразвитых цивилизациях. И за всем этим, по всей вероятности, стояли гости с других планет. Рано или поздно происходила катастрофа, вследствие чего цивилизация переставала существовать. Однако, благодаря скрещиванию, возможно, даже искусственному, появлялась новая разумная раса. Вот только сведения об этом до наших дней не дошли или были намеренно "заблокированы".