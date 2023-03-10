Восприятие реальности зависит от нашего опыта

3:22 Your browser does not support the audio element. Непознанное Человек

Одна из самых популярных философских теорий гласит, что окружающая нас реальность — это иллюзия. Чаще всего при этом ссылаются на буддизм и другие восточные учения, однако подобные воззрения присутствуют и в других философских традициях. Насколько всё же велика вероятность того, что окружающий мир нам только "снится"?

Тени от форм

Возьмём "Аллегорию пещеры" Платона. Этот древнегреческий мыслитель считал, что все окружающие нас объекты — всего лишь тени (идеи) форм. Вот как он описывает наше ложное восприятие мира.

Представьте себе, что вы находитесь в пещере в прикованном состоянии так, что можете видеть только стену перед собой. Вы не можете ни посмотреть назад, ни вбок, потому что не в состоянии повернуть голову. Позади вас, вдалеке, пылает огонь, перед которым находятся различные предметы. Их тени отображаются на стене перед вами. Если вы никогда не видели в жизни ничего другого, то эти тени будут казаться вам реальными объектами. Но ведь это не так! Поэтому Платон полагает, что наш повседневный опыт не может отражать конечную реальность.

По Платону, объекты опыта являются несовершенными имитациями форм. Скажем, математический треугольник в абстракции выглядит совершенным, но на самом деле в природе не существует совершенных треугольников. Поэтому те треугольники, с которыми мы имеем дело в так называемом реальном мире, представляют собой лишь несовершенные отражения идеальной формы. И с остальными вещами то же самое. Даже то, что мы воспринимаем как красоту, это всего лишь отражение истинной красоты.

Реальна только информация

Довольно любопытная концепция на данную тему выдвигается современными физиками. Это идея информационного реализма. Такая статья была недавно опубликована в журнале Scientific American.

Теория информационного реализма утверждает, что объекты, которые мы воспринимаем в процессе повседневного опыта, являют собой всего лишь производную от информации, лежащей в их основе. А всё остальное является лишь иллюзией восприятия.

Существует и такая точка зрения, что истинная реальность находится за пределами опыта, и человеческий разум не способен её познать. Следовательно, мы не можем ничего о ней сказать, ведь она для нас недоступна.

Мы в "Матрице"?

В это мировоззрение вполне укладывается теория "Матрицы": не исключено, что мы можем воспринимать лишь один какой-то фрагмент реальности, а остальная её часть лежит за её пределами. Возможно, обитатели этой внешней части могут контролировать нас, а вот мы их — нет.

Существует также достаточно большая вероятность того, что мы созданы ими как информационные единицы и на самом деле не существуем. Но и для них их реальность может быть "несуществующей". И мир вообще может являться бесконечной "матрёшкой", а бесконечность никто из нас не в состоянии себе вообразить.

Словом, ответ на то, реален ли окружающий мир, возможно, никогда не будет получен.