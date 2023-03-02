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Ирина Шлионская

Покойная королева Елизавета II наблюдала в Виндзоре призрак Елизаветы I

3:32
Непознанное » Человек

Резиденция английской королевской семьи в Виндзоре (графство Беркшир) считается одним из мест, наиболее посещаемых призраками. Замку более 950 лет, и за это время в нём официально зарегистрировано более 25 встреч со сверхъестественными сущностями.

Покойная королева Елизавета II наблюдала в Виндзоре призрак Елизаветы I

Однажды недавно умершая королева Елизавета II и её сестра принцесса Маргарет якобы столкнулись с фантомом, который здесь зовут Доброй Королевой Бесс.

Фантом в библиотеке

Речь идёт о Елизавете I, младшей дочери короля Генриха VIII, правившей на рубеже XVI-XVII веков. Как известно, в истории Англии было всего две правительницы, носившие имя Елизавета. Хотя первую Елизавету и называли Доброй, именно по её приказу была отправлена на казнь её родственница, королева Шотландии Мария Стюарт. Впоследствии именно сын казнённой Марии, король Шотландии Яков Стюарт, стал её преемником под именем Якова I.

По преданиям, чаще всего призрак первой Елизаветы появляется в библиотеке Виндзорского замка. Очевидцы утверждают, что сначала слышатся шаги, а затем появляется сам фантом. Он проходит вдоль стеллажей и исчезает в стене. По слухам, иногда при этом слышно ворчание:

"Провалили мое дело!"

Обычно это происходит после того как английские власти допускают какой-нибудь политический промах.

По другой версии, это происходит в библиотеке не Виндзорского замка, а Тауэра. Хотя, что мешает фантому обитать одновременно в нескольких местах?

При каких конкретно обстоятельствах сёстры Элизабет и Маргарет видели призрачную королеву Бесс, сведений, увы, нет.

Безумный монарх

В комнате под библиотекой, порой, видят фигуру, с тоской смотрящую в окно. Это привидение короля Георга III. В комнате когда-то была его спальня.

Георг III правил Великобританией долго — целых 59 лет. При жизни ему удалось снискать популярность среди подданных. Но с возрастом у него проявилось психическое заболевание, обострившееся после смерти младшей и любимой дочери Амелии и выражавшееся в маниакальных приступах беспричинной агрессии. К тому же, престарелый король страдал ревматизмом и почти ослеп от катаракты.

В 1811 году монарха объявили недееспособным. Опекуном стала его супруга — королева Шарлотта Мекленбургская, а регентом — наследник трона, принц Джордж Уэльский. Когда в 1818 году королева скончалась, король из-за своего безумия даже не мог осознать этот факт.

Кого ждёт призрак?

Сам Георг умер 14 месяцев спустя, 29 января 1820 года, в возрасте 81 года, на шесть дней пережив своего четвёртого сына Эдуарда Августа, герцога Кентского, и был захоронен в часовне Святого Георга в том же Виндзорском замке, где он провёл свои последние дни.

Почему призрак смотрит в окно? Возможно, он ожидает свою жену, королеву Шарлотту, или кого-то из своих детей. Ведь для призраков нет ни возраста, ни времени.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы англия история елизавета ii великобритания
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