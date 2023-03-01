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Ирина Шлионская

Голос пациента в голове медсестры рассказал, что умирать не страшно

Непознанное » Человек

Пользовательница TikTok по имени Джули, работающая медсестрой в хосписе, опубликовала ролик, в котором рассказала о загадочном эпизоде, изменившем её отношение к смерти. Однажды, находясь на дежурстве, она услышала в своей голове голос умирающего пациента.

Голос пациента в голове медсестры рассказал, что умирать не страшно

Боялся смерти

Как известно, в хоспис попадают безнадёжные больные, которых вскоре ждёт смерть, и они об этом знают. Среди подопечных Джули оказался мужчина средних лет, очень боявшийся умирать.

Почему-то многие полагают, что смерть связана с невыносимой болью или, по крайней мере, с очень сильными негативными ощущениями — скажем, человеку трудно дышать… Хотя, на самом деле, ощущения перед кончиной у всех индивидуальны, многие даже "не замечают" перехода по ту сторону жизни, легко уходят во сне.

"Наша команда проводила с ним много бесед о смерти, со временем мы с ним очень подружились, — говорит Джули. — Я попросила медсестёр непрерывного ухода сообщить мне, если мой пациент умрёт в моё отсутствие".

"Казался таким живым"

Когда начался процесс умирания, медсестра неожиданно обнаружила, что "слышит" в своей голове голос этого пациента. Сначала мужчина предупредил её, что умирает, а потом стал "транслировать" ей свои чувства.

"Я ощущала, что ему хорошо — это было удовлетворение, радость и свобода", — вспоминает Джули. Затем умирающий сообщил, что не переживал бы так, если бы знал, насколько легка смерть.

"Я начала плакать, он казался таким живым, хоть и умирал в тот момент", — признается сотрудница хосписа.

Через какое-то время "голос" в голове перестал звучать, и вскоре Джули получила сообщение о кончине этого пациента.

"Эта история изменила моё отношение к смерти и помогла мне побороть страхи, связанные с уходом из жизни", — считает медсестра.

Предсмертная коммуникация

Надо сказать, что случай с Джули достаточно уникален. Есть очень много историй о том, что происходит с людьми перед смертью. Например, они видят своих покойных родных и близких или посторонних людей, которые являются проводниками на тот свет.

Иногда люди дают о себе знать близким или друзьям в момент кончины: например, те видят их образ или слышат голос. Но обычно это одна или несколько фраз. А в случае с Джули умирающий произнёс телепатически целую речь.

Возможно, пациент обладал некими экстрасенсорными способностями, или же такими способностями обладает сама Джули. Так или иначе, данный эпизод показывает, что коммуникация между людьми может происходить и в невербальном виде, и даже если сознание человека угасает… Не исключено, что со временем эти механизмы будут исследованы учёными, и мы поймём, как они функционируют.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы смерть болезни медицина
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