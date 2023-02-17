Люди — только гости: снежный человек может быть истинным хозяином Земли

3:05 Your browser does not support the audio element. Непознанное Прошлое

Довольно популярны теории о том, что люди не являлись единственной цивилизацией на земном шаре, и до нас на планете обитало ещё несколько разумных рас. Недавно пользователь портала Reddit, пожелавший остаться анонимным, заявил, что люди буквально захватили Землю, "отобрав" её у снежного человека!

Мы — потомки пришельцев?

Автор поста называет себя охотников на бигфутов и, видимо, собирает информацию о них. Одним из доказательств своей гипотезы он считает тот факт, что бигфуты куда более приспособлены к естественным условиям существования на Земле, чем мы, человечество.

"Я часто думаю о том, насколько снежный человек является высшим хищником и хозяином дикой природы, — пишет юзер. — Он действительно приспособлен для жизни и процветания там".

Что же касается нас, хомо сапиенс, то наш биологический вид, по мнению анонима, является "гибридной расой". Автор полагает, что нас "вывели" искусственным путём, с помощью манипуляций с генами. И сделали это, по всей вероятности, представители инопланетного разума, некогда прибывшие на Землю.

"Йети, скорее всего, и есть истинные изначальные разумные обитатели этой планеты, — делает вывод охотник за бигфутами. — Мы здесь пришельцы, мы здесь инопланетяне. Как долго снежный человек существует здесь? На сотни тысяч лет дольше нас? На миллионы? Они истинные хранители Земли. Не мы".

Промежуточное звено

На первый взгляд, гипотеза имеет некоторый смысл. Если человечество действительно произошло от обезьян, как считал Чарльз Дарвин, то йети могли являться промежуточным звеном между дикими приматами и хомо сапиенс.

И если в дело вмешались некие высокоразвитые существа с другой планеты, они действительно могли сделать часть тогдашних обитателей земного шара по-настоящему разумными, предположим, скрестив их гены со своими.

Затем, благодаря более высокому уровню умственного развития, наши предки-гибриды постепенно смогли "отвоевать" у снежных людей большую часть территорий и фактически завладеть всей планетой.

Всего лишь миф

С другой стороны, никаких конкретных аргументов в пользу данного расклада автор не приводит. Да, судя по рассказам очевидцев, бигфуты походят одновременно на людей и на человекообразных обезьян. Однако, они сами могут выглядеть по-разному, и ни одна их разновидность пока как следует не изучена, чтобы делать какие-либо заключения.

Также нельзя стопроцентно утверждать, что человечество появилось на свет в результате генетических манипуляций. Структура ДНК об этом свидетельствовать никак не может. Нет и прямых доказательств посещений нашей планеты пришельцами в далёком прошлом. В общем, господство на ней бигфутов — это пока всего лишь миф.