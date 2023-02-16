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Ирина Шлионская

Порча и сглаз воздействуют на ДНК

4:06
Непознанное » Человек

Специалисты до сих пор не могут дать рационального объяснения таким феноменам, как телепатия, ясновидение, энергетическое целительство. Также можно сколько угодно не верить в порчу и сглаз, но даже служители церкви сегодня признают, что эти явления существуют. Любопытную гипотезу выдвигают известный российский биофизик Петр Гаряев и его коллеги. Они считают, что внешние воздействия способны перепрограммировать нашу ДНК!

Порча и сглаз воздействуют на ДНК

Загадка "ненужных" генов

Исследования показывают, что для нашего организма важны всего лишь 10% генов, ответственных за строительство белков. А остальные 90% — вроде как "генетический мусор". Но тогда зачем они нам? Команда Гаряева решила выяснить, какая именно информация закодирована в "лишних" генах.

Ещё одной задачей было понять, каким образом могут влиять на структуру ДНК различные пространственные вибрации и колебания, в том числе слова и звуки, которым мы слышим и произносим.

Гаряев утверждает, что его группе удалось при помощи моделирования определённых частот изменить генетический аппарат некоторых животных особей. В частности, сгенерированные ими информационные блоки позволили преобразовать эмбрионы лягушки в эмбрионы саламандры.

Это объясняет феномен оборотничества, а также превращение одних существ в другие, которое мы часто встречаем в сказках и фольклоре.

Магия воздействует на геном?

Магия кажется нам чем-то таинственным или вовсе не существующим. А ведь искусство заговоров и заклинаний имеет вековую традицию. В это трудно поверить, если мы ничего не знаем о механизмах магических воздействий. Однако, если предположить, что магические действия создают вибрации, способные изменять ДНК объекта воздействия, то становится понятно, каким образом колдун или ведьма могут вылечить больного, или навести порчу, или превратить человека в животное.

Теоретически путём дистанционной коррекции ДНК можно будет, предположим, изменять метаболизм или убирать врождённые дефекты. Это лишь вопрос времени, считает Гаряев.

Также в будущем для таких воздействий станет не обязательно использовать исключительно человеческую энергию. Если удастся понять общие принципы, можно будет построить приборы, способные изменять геном.

"Гиперкоммуникация" и телекинез

На этих же принципах якобы основаны и такие вещи, как интуиция, предвидение, возможность читать чужие мысли. Часть наших так называемых "мусорных" генов способна "подключаться" к глобальной генной сети и обмениваться информацией с другими организмами, прежде всего разумными.

Никакого чуда в этом нет. Исследователи назвали данное явление "гиперкоммуникацией". Кстати, она свойственна многим живым организмам, например муравьям. Без неё они не смогли бы строить муравейники.

Если бы мы научились активировать такие коммуникационные связи и управлять ими, то, вероятно, нам уже не потребовались бы телефоны или Интернет, полагают авторы гипотезы.

По мнению Гаряева, возможно воздействие и на неодушевлённые объекты (телекинез). Правда, здесь действуют какие-то другие механизмы, так как у предметов нет ДНК. Значит, влияние идёт на материю, из которой они состоят.

Загвоздка лишь в том, что исследования Гаряева пока считаются "паранаучными", то есть они не признаны широкой научной общественностью. Но вспомним, что многие открытия, которые сегодня вполне доказаны, долгое время не получали признания. Возможно, так случится и с теми феноменами, которые в наши дни принято относить к сфере непознанного и не воспринимать всерьёз.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы наука ученые исследование
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