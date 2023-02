Your browser does not support the audio element.

Ещё один "Перевал Дятлова": трагедия на Кольском полуострове в 1973 году

Самый известный инцидент, связанный с гибелью туристов на территории России — это трагедия, приключившаяся в 1959 году на Северном Урале с группой Игоря Дятлова. Но, наверное, мало кто помнит о другой трагедии, случившейся в конце января 1973 года на перевале Чивруай Кольского полуострова. Тогда погибли десять туристов-лыжников. И история эта не менее загадочная, чем связанная с "перевалом Дятлова".

Непоставленная палатка

В зимний поход отправились сразу две группы, которые решили объединиться. Большинство участников являлись студентами Куйбышевского авиационного института.

Одну группу возглавлял Валентин Землянов, вторую — Михаил Кузнецов. Оба были опытными туристами. Кроме того, значительный опыт турпоходов имели выпускник КуАИ Илья Альтшулер и единственная девушка в команде — Лидия Мартина. Остальные шестеро — Сергей Гусев, Юрий Кривов, Артём Лекант, Александр Новосёлов, Анатолий Пирогов и Юрий Ушков — являлись новичками.

Группа выдвинулась в поход 25 января. А днём 26 января 1973 года температура воздуха в Ловозерской тундре опустилась до -24 °С. К вечеру лыжники миновали Сейдозеро и направлялись вверх по течению реки Чивруай. Устроив привал и поужинав в районе перевала, вместо того, чтобы разбить палатку и устроиться на ночлег, молодые люди решили продолжать путь.

Это выглядело странным, учитывая сгущающиеся сумерки и усиливающиеся порывы ветра. Впрочем, известный эксперт по туризму Пётр Лукоянов в своей книге "Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных ситуациях зимних условий" предполагает, что ребятам просто не удалось поставить палатку в этом месте — помешал именно ураганный ветер с порывами до 50 метров в секунду.

Но далее имела место ещё одна странность. Группа зачем-то разделилась на две части по пять человек. Может быть, половина участников отправились на разведку местности, или за подмогой — этого мы сегодня уже не узнаем. Так или иначе, никто из лыжников не выжил.

Ужасные находки

После того как подошла намеченная дата возвращения туристов из похода — 31 января, их близкие и друзья забили тревогу. Однако, из-за сильной пурги поиски начались значительно позже.

Лишь 6 февраля спасатели, в числе которых были военнослужащие Кировского гарнизона, смогли на лыжах добраться до злополучного Чивруайского перевала. Они сразу же увидели бездыханные тела пятерых ребят — тех, кто остался на месте и, очевидно, был застигнут ураганом. Через некоторое время поодаль обнаружили ещё два тела. 27 февраля у края ущелья, приблизительно в 2 километрах от места предыдущей страшной находки, были найдены останки ещё двоих. И только в июне 1973 года у правого склона перевала обнаружили труп последнего участника — Ильи Альтшулера.

Несмотря на то, что все лыжники, очевидно, погибли из-за неблагоприятных погодных условий — урагана, холода и т. п., постепенно начали возникать различные версии, среди которых были и совсем уж фантастические.

Версия первая. Убийство

Есть сведения, что у некоторых из тел отсутствовали глазные яблоки. Возможно, туристы стали жертвами ритуального убийства? Но достоверных источников на эту тему нет.

Версия вторая. Раскол в группе

Как мы помним, в команде было сразу два лидера — Валентин Землянов и Михаил Кузнецов. Возможно, между ними возник какой-то конфликт, который привёл к разделению группы. И это стало роковой ошибкой, которая в итоге привела к трагедии.

Версия третья. Испытания секретного оружия

Ряд исследователей считают, что на Кольском полуострове могли проводиться испытания секретного оружия или запуски метеозондов. Это могло напугать ребят и дезориентировать их.

Версия четвёртая. Встреча со снежным человеком

Свидетельства о наблюдениях йети на Кольском полуострове имеются. Поэтому есть вероятность того, что снежные люди приняли лыжников за агрессоров, вторгшихся на их территорию, и напали на них. Из-за погодных условий туристы не смогли оказать сопротивление или спастись бегством.

Версия пятая. Встреча с НЛО или пришельцами

Уфологи выдвигают гипотезу, что лыжники могли увидеть неопознанный летающий объект или даже вступить в контакт с инопланетянами. Но каким образом это могло стать причиной их гибели, не очень понятно.

Версия шестая. Аномальная зона

Ловозерская тундра и территория, прилегающая к Сейдозеру, издавна пользовались мистической славой. Местные жители верят, что там обитают духи, которые могут воздействовать на людей. Духи не духи, но если в тех местах имеется какая-то аномальная энергетика, она вполне могла повлиять на сознание участников похода и заставить их действовать нелогично.

В ходе расследования дело туристов, погибших на Чевруае, было засекречено КГБ. До сих пор никто не может дать точного ответа о причинах трагедии.