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Ирина Шлионская

Для путешествий во времени нужно, чтобы Вселенная вращалась

Непознанное » Настоящее

Машина времени пока не изобретена. Однако, сама возможность путешествий во времени существует, по крайней мере, теоретически. Так, якобы можно попасть в прошлое, если наша Вселенная будет вращаться.

Для путешествий во времени нужно, чтобы Вселенная вращалась

Движение, да не то

Построить модель хрональных путешествий пытался ещё знаменитый математик Курт Гёдель, друживший с самим великим Альбертом Эйнштейном. Он обратил внимание на то, что общая теория относительности Эйнштейна говорит в том числе и об искривлениях пространства и времени, и связывает этот феномен с поведением материи и энергии. Но, согласно данной теории, хрональные путешествия оказываются невозможны. Тем не менее, Гёделю удалось выяснить, что, по крайней мере, в прошлое можно попасть, если привести в движение Вселенную.

Чтобы доказать свою точку зрения, Гёдель построил искусственную модель Вселенной, которая может вращаться и содержит отрицательную космологическую постоянную, которая сопротивляется центробежной силе вращения, таким образом удерживая Вселенную в статичном состоянии.

Если следовать в рамках этой модели по определённой траектории, то вы попадёте в своё собственное прошлое, заявил учёный. Хотя, для этого вам придётся преодолеть расстояние в миллиарды световых лет. Поэтому проверить теорию экспериментальным путём будет сложновато. Все практические наблюдения показывают, что Вселенная не вращается. То есть она, конечно, постоянно находится в движении, но не так, как описывает Гёдель.

Есть порталы!

Когда мы говорим о вращении физической Вселенной, имеется в виду не только вращение материи в космосе, но и вращение пространства и времени. Кстати, на это можно списать все истории якобы попадания людей в "пространственно-временные порталы", "воронки времени" и тому подобные места.

Если высказаться проще, предполагается, что на земном шаре есть некие точки, где время и пространство "искривляются" или "закручиваются", и, оказавшись в такой точке, мы можем очутиться в прошлом, будущем или параллельном измерении. Вот только авторы таких гипотез обычно не в состоянии пояснить с научной точки зрения, как такое возможно.

Теория без практики

Зато физики и математики могут это объяснить, но их модели слишком сложны для сознания простых обывателей. Да и не столь интересны. Они не могут подробно описать события, которые ждут нас при перемещении в иное пространство-время.

Если мы окажемся в прошлом, то каким оно перед нами предстанет? Что мы там будем делать? Или попадание в пространственно-временную петлю просто нас уничтожит?

В общем, теория и практика — совершенно разные вещи. И, каковы бы ни были расчёты, проверить их в реальной жизни в обозримом будущем вряд ли удастся. Хотя, возможно, через несколько столетий или даже тысячелетий всё же появятся установки для хрональных путешествий. Но вот будут ли они работать с живыми объектами — это ещё большой вопрос.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы наука ученые путешествия исследование
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