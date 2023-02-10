Теософ Анни Безант заявляла в своей книге, что в христианстве много мистики

Если вы интересуетесь теософией или оккультизмом, то вам непременно будет знакомо имя Анни Безант. Её принято считать ученицей и последовательницей знаменитой основательницы Теософского общества Елены Блаватской. А ведь когда-то Безант была женой священника.

Из религии в политику

Анни Вуд (такова её девичья фамилия) родилась в Лондоне в октябре 1847 года. Родители, сторонники англиканской церкви, воспитывали девочку в строгости. В результате она выросла крайне религиозной и в 19 лет вышла замуж за Фрэнка Безанта, священнослужителя по профессии. Правда, в браке они прожили всего пять лет.

За это время молодая женщина поняла, что набожность часто является лишь маской, за которой скрываются не самые приятные человеческие качества. Так или иначе, она разочаровалась в религии и увлеклась идеями социализма.

Безант боролась за права бедняков, занималась благотворительностью. В конце концов она вступила во второй брак — на этот раз её избранником стал Чарльз Брэдлоу — радикал и атеист по своим взглядам.

Сближение с теософами

Возможно, Анни так и продолжала бы заниматься только политикой и социальными вопросами, если бы однажды ей в руки не попал труд Е. П. Блаватской "Тайная Доктрина". Изложенные в книге принципы теософии так увлекли активистку, что она стала искать знакомства с Блаватской.

Их первая встреча состоялась в 1890 году. А в 1894 году произошло ещё одно знаменательное событие — Безант познакомилась с бывшим англиканским священником Чарльзом Ледбитером. Они занялись совместными исследованиями проблем прошлых воплощений и "тонкой материи вселенной". Затем Безант отправилась путешествовать по Индии, а в 1898 году стала одним из основателей Центрального колледжа Хинду.

В 1902 году она основала в Англии международный масонский орден, и в последующие годы стала организатором нескольких масонских лож на территории Британии. В 1907 году Безант возглавила Теософское общество и переехала в Индию, где находилась его штаб-квартира.

Воплощение женщины-философа?

На счету Анни Безант — несколько десятков трудов на религиозно-философские темы. Одна из основных идей, которые она излагает в своих работах, утверждает, что божественный дух нельзя искать вне человека, он скрыт внутри нас. При этом, одного лишь наличия веры мало. Чтобы его отыскать, надо обладать непоколебимой убеждённостью в этом.

Также писательница заявляет, что все религии были даны людям из одного источника, в них заложена единая истина, и они стремятся к одной цели. Об этом Безант рассуждает в своей книге "Братство религий".

В основу одной из самых знаменитых книг Безант, "Эзотерическое христианство" (1930), легли работы Климента Александрийского и другие раннехристианские тексты. Автор доказывает, что христианству не чужда мистика:

"Миф несравненно ближе к истине, чем история, ибо история говорит нам лишь об отброшенных тенях, тогда как миф даёт нам сведения о той сути, что отбрасывает от себя эти тени".

Несколько книг А. Безант написала в соавторстве с Ч. Ледбитером. В частности, это "Мыслеформы" (1901) и "Оккультная химия" (1908). В 1913 году вышел их совместный труд "Человек: откуда, как и куда", посвящённый теме прошлых воплощений и кармических связей.

Кстати, Безант полагала, что она сама является воплощением Ипатии — жительницы Александрии IV столетия нашей эры, которая была философом-неоплатоником и стала жертвой убийства толпой христианских фанатиков.

В книге "Древняя мудрость" (1897) Анни Безант излагает основные принципы устройства мироздания и их применения по отношению к духовно-физической жизни человека.

Однако, некоторые адепты эзотерических учений считают, что Безант вовсе не являлась контактёром, как, скажем, Блаватская, и в своих текстах излагала лишь чужие теории, то есть занималась рерайтом произведений других авторов, в частности Блаватской и Ледбитера. Чтобы это проверить, надо хорошо знать оригинальные тексты, изучать которые — не такая уж простая задача.