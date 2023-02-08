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Ирина Шлионская

Исследователи поговорили с духом покойного маньяка

Непознанное » Человек

Исследователи паранормальных явлений Карл Хассалл и Сэм Синглтон утверждают, что им удалось выйти на связь с астральной сущностью серийного убийцы Питера Сатклиффа, известного как Йоркширский потрошитель. И не только выйти, а якобы ещё и записать голос страшного маньяка, который теперь, очевидно, обитает в преисподней.

Исследователи поговорили с духом покойного маньяка

Водитель-убийца

В период с 1975 по 1980 год Сатклифф убил 13 женщин. Его долго не могли вычислить. Полиции даже пришлось обратиться за помощью к сенситивам.

Лишь одна из них, Нелли Джонс из Кента, сумела назвать имя преступника — Питер и даже профессию — водитель грузовика. Бо­лее того — она чётко "увидела" адрес убийцы и описала дом, где он жил. Всё совпало.

В 1981 году Сатклиффа, наконец, поймали и осудили на пожизненный срок. Маньяк скончался лишь в ноябре 2020 года, в возрасте 74 лет, в мужской тюрьме в Дареме.

Квартира жертвы

Охотники за привидениями планировали "побеседовать" с духом одной из жертв Сатклиффа — 32-летней проститутки Патрисии Аткинсон, больше известной как Тина.

Для этого они отправились в заброшенное помещение на первом этаже одного из домов в Брэдфорде, Западный Йорк. Там когда-то находилась квартира Тины, и именно там в 1977 году Сатклифф убил её. Сначала он ударил женщину молотком по голове, а затем раздел и добил при помощи зубила.

"Просто уходи"

Карл и Сэм взяли с собой так называемый ящик духов, с помощью которого устраивают спиритические сеансы. По их словам, Тина ответила на призыв через устройство, и они попросили рассказать, что с ней происходило, и как Сатклифф убивал её.

Однако, не успела она ответить, как они услышали мужской голос, который приказал: "Уходи. Просто уходи". Далее голос произнёс: "Вы все ушли". Это хорошо слышно на видео, которое засняли исследователи.

В этот момент они почувствовали сильный ужас. У обоих заболела голова, и возникло такое ощущение, будто к ним прикасается кто-то невидимый.

Принадлежат ли голоса духам?

Документальный фильм "Страшный Йоркширский потрошитель" был показан по телеканалу Dark Arts TV и собрал на YouTube более 20 000 просмотров. Во многом, благодаря "натуральному голосу" маньяка.

Хотя уверенности в том, что записи "голосов духов" — это не фикция, всё-таки нет. Дело в том, что не существует системы контроля таких экспериментов, и впоследствии приходится верить исследователям на слово, что они действительно повстречались с чем-то аномальным. Любые голоса, как понимаете, легко подделать.

Но зачем же обманывать публику? Всё очень просто — это способствует раскрутке сайтов и каналов блогеров, да и популярности самих исследователей тоже, и в перспективе может принести последним ощутимые дивиденды.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы история убийство исследование преступление великобритания
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