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Ирина Шлионская

В канадском Торонто водятся чёрные вампиры

Непознанное » Настоящее

Во многих местах земного шара существуют легенды, связанные с различными монстрами или паранормальными сущностями. Недавно известный американский исследователь паранормального Лон Стриклер получил письмо от некоего жителя Торонто (Канада), который утверждает, что неоднократно встречался с загадочным и зловещим чёрным существом.

В канадском Торонто водятся чёрные вампиры

Волосы дыбом

Впервые это случилось, когда рассказчик был ещё подростком. Дом, где живёт его семья, стоит в восточной части города, в районе заросшего оврага.

Как-то раз автор письма отправился на прогулку в овраг, прихватив с собой рюкзак со съестными припасами и лопаткой, которой он планировал выкопать яму для костра. Но, спустившись на дно оврага, он внезапно испытал странное ощущение.

Откуда-то в голове стали возникать мысли, что ему что-то угрожает. Даже волосы на голове и других частях тела встали дыбом. Появилось желание немедленно вернуться назад. Кое-как взяв себя в руки, подросток направился в сторону ручья. Но страх всё усиливался.

Осмотревшись по сторонам, рассказчик никого не заметил. Но когда он снова двинулся вперёд, то вдруг услышал за спиной движение и, обернувшись, увидел сгорбленное существо почти двухметрового роста. Всё его тело с ног до головы было как будто покрыто чёрной облегающей тканью. На голове виднелось нечто вроде капюшона, но под ним нельзя было разглядеть лицо. Казалось, там была просто чёрная дыра.

На мальчика напал ступор. Какое-то время они просто стояли напротив друг друга, и рассказчик видел, как вздымается грудная клетка монстра.

Секунд через десять подросток пришёл в себя и бросился бежать. Когда он достиг тропинки, ведущей из оврага вверх, то обернулся и убедился, что чудище не кинулось за ним вдогонку.

Гость из астрала

Несколько месяцев спустя рассказчик вновь столкнулся с "чёрным гостем". Тот прятался за сараем на заднем дворе его дома.

После этого автор видел данную сущность ещё около десятка раз, причём, порой, между встречами проходило достаточно времени.

Несмотря на то, что он наблюдал, как "чёрный человек" дышит, мужчина считает, что тот являлся не существом из плоти и крови, а кем-то вроде астрального вампира, который питается энергией людей.

Вампиров видят не все!

К сожалению, нет сведений о том, что "чёрного вампира" наблюдал кто-то ещё. Впрочем, иногда потусторонних сущностей могут видеть только определённые люди, у которых есть к этому предрасположенность.

Нередко их также видят дети и животные. Но большинство взрослых людей ничего не замечают, для них такие "гости" остаются невидимками.

В данном случае, наблюдения происходили в подростковые годы. И рассказчик не упоминает о том, что встречал "астрального вампира" уже в зрелом возрасте. Но сам факт встреч заставляет задуматься о том, что окружающий нас мир довольно непрост.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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