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Ирина Шлионская

В Австралии есть своя Несси

Непознанное » Настоящее

Несси из шотландского озера Лох-Несс — вероятно, самое известное водяное чудище в мире, хотя факт его существования так и не подтверждён. Однако, легенды о монстрах, обитающих в водоёмах, встречаются довольно часто. Один из них, если верить свидетельствам, водится в австралийской реке Хоксбери, протекающей к северо-западу от Сиднея (Новый Южный Уэльс).

В Австралии есть своя Несси

Динозавр из священных вод

Тысячу лет назад река считалась священной у местных племён. Среди наскальных рисунков той поры в окрестностях Хоксбери встречаются изображения таинственного зверя.

У него толстое туловище овальной формы, длинная шея и лапы, похожие на ласты. Из мифов известно, что аборигены прозвали его "мулливонк" или "мирриулар", что в переводе означает "гигантская водяная змея". Но в глазах современного человека существо выглядит, скорее, как доисторический ящер.

В XIX столетии в эти края начали массово прибывать белые колонисты. Представители местного населения предупреждали их о том, что нельзя подходить слишком близко к реке, так как там живёт крупный зверь с огромными зубами. И были случаи нападения на людей с берега и на лодки. Некоторым поселенцам якобы довелось увидеть этого зверя собственными глазами.

Унёсший быка

Криптозоологу и писателю Тони Хили, который сам совершал экспедиции по реке с целью поиска монстра, удалось собрать многочисленные свидетельства о нём.

В его архиве есть история о том, как в 1912 году лодочники в районе Саут-Крик (приток Хоксбери в Виндзоре) видели существо, похожее на огромного крокодила. Зафиксировал Хили и эпизод от 1924 года, который описало тогда местное издание Windsor and Richmond Gazette. Очевидцы рассказывали, что наблюдали существо, похожее на морского конька. Один из них, В. Дж. Райли, поведал, что, когда вместе с братом прогуливался в полдень по террасе, они заметили что-то внизу, в реке:

"Мы видели большое уродливое существо, которое находилось на глубине от полуметра до метра и доходило в длину до 2 метров. Оно было желтовато-песочного цвета. Была ли его кожа покрыта чешуёй или нет, мы не могли видеть. Мы наблюдали за ним 15 минут. У него был квадратный рыбий хвост. Это было неприятное на вид животное. Я бы, конечно, не хотел оказаться в воде, чтобы оно преследовало меня".

Позднее "Несси" из реки Хоксбери заинтересовался другой исследователь, руководитель Австралийского центра изучения неизвестных животных Рекс Гилрой. Последний собрал множество газетных вырезок и свидетельств, полученных непосредственно от очевидцев, которые охватывают период в несколько десятилетий.

В 1945 году некий Джон Нельсон заметил где-то в 50 метрах от плывущей по реке яхты волнение в воде, а затем оттуда поднялась "уродливая змееподобная голова". Далее из-под воды показались и другие части тела чудовища. Описание примерно совпадало с уже сказанным выше.

В 1949 году молодая пара наблюдала, как монстр, высунув из воды длинную шею, подхватил пасущегося на берегу взрослого быка, и утащил его с собой в реку.

Атаки на плавсредства

Адам Бенедикт из Института Пайн-Барренс обнаружил свидетельство от 1950 года. Если верить ему, то как-то раз, спускаясь по реке в лёгкой лодке из алюминия, один местный рыбак почувствовал, что под его лодкой находится что-то массивное.

Вода вокруг лодки вдруг потемнела, покрылась рябью и начала кружиться. Затем объект под лодкой, очевидно, врезался в её днище, и судёнышко подбросило аж на 10 футов в воздух. При этом, рыбака выбросило в воду. Он попытался вплавь добраться до берега. Он увидел, как чудище (теперь было видно, что оно живое) двинулось по направлению к нему, но внезапно, изменив курс, ушло под воду. Мужчине удалось всё же доплыть до берега, и больше он никогда не рыбачил в этих местах.

В 1979 году Джордж и Джейн Кейли, жившие в плавучем доме на реке, заявили, что на них пыталось напасть речное чудовище. Лёжа в кровати, они почувствовали, что их обиталище стало приподниматься из воды, отчего вещи попадали со своих мест. Посуда разбилась… Затем судно вновь рухнуло на воду. Когда супруги вышли посмотреть, что происходит, они увидели "огромное тело, движущееся через залив — зверя с длинной шеей и головой змеи".

"Что-то там есть"

Одно из последних наблюдений австралийской "Несси" датируется 2000 годом. Местные рыболовы видели, как мимо причала в Сент-Олбансе проплывало существо, длиной около 9 метров, со змееподобной головой.

Примерно в то же время супруги-криптозоологи Джули Миллер и Грант Осборн взяли интервью у трёх туристов, которые поведали, что ночью услышали поблизости от своей палатки странные звуки. Выглянув наружу, они увидели какой-то высокий силуэт. Туристы сделали несколько снимков со вспышкой, и на одном из них обнаружили между деревьев существо с длинной шеей и маленькой головой. После чего поспешили покинуть это место.

Сделанное фото исследователи опубликовали в своей книге "Что-то там есть: раскрытие паранормальных секретов Австралии", вышедшей в 2010 году. И по сей день идут дискуссии о том, подлинник это или подделка.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы ученые животные австралия исследование
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