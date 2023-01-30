Англичанину Ледбитеру одновременно удавалось быть священником и оккультистом

Чарльз Уэбстер Ледбитер — один из самых известных авторов сочинений на оккультную тематику, из которых обыватель рубежа XIX-XX веков мог подробно узнать о жизни призраков и других сущностей из так называемых "тонких" миров, соратник Елены Блаватской. Интересно, что изначально Ледбитер был по профессии священником.

Карьера клерка-сироты

Он появился на свет 16 февраля 1854 года в Стокпорте (английское графство Чешир), в семье Чарльза и Эммы Ледбитер. В 1861 году семья переехала в Лондон, где отец устроился работать клерком по железнодорожному снабжению. Но вскоре Чарльз-старший скончался от туберкулёза, который тогда был весьма распространён. В 1866 году разорился банк, где хранились семейные сбережения Ледбитеров, и, окончив среднюю школу, Чарли-младший вынужден был вместо поступления в университет искать себе место службы.

Он стал клерком, как и его отец. Однако, способный юноша по вечерам активно занимался самообразованием: изучал греческий, латынь и французский, вёл астрономические наблюдения…

Между тем, судьбой молодого человека заинтересовался его дядя, вернее, муж сестры покойного отца Чарли, Уильям Вулф Кейпс, известный англиканский священник. Он убедил племянника стать священнослужителем. По крайней мере, это давало надёжный заработок и считалось в то время неплохой карьерой. В 1879 году епископ Винчестера в Фарнхэме возвел Ледбитера в священнический сан. А в 1881 году Чарльз с матерью переселились в округ Брэмшот, куда молодой священник был назначен викарием. Жить они стали в коттедже, построенном для родственников всё тем же Кейпсом.

Священник, спирит, теософ

Помимо священнических обязанностей, Ледбитер вёл также преподавательскую и воспитательскую работу и быстро снискал популярность среди своих прихожан, коллег, учеников и воспитанников. Через какое-то время он заинтересовался спиритизмом и начал посещать сеансы медиума Уильяма Эглинтона.

Казалось бы, священник не должен увлекаться подобными вещами, но по тем временам это было практически нормой: спиритизм связывали с духовной сферой, а священнослужители как раз обладали нужными знаниями, чтобы исследовать его механизмы.

В ноябре 1883 года в руки к Ледбитеру попала книга А. П. Синнетта "Оккультный мир". После её прочтения он подал заявление на вступление в Теософское общество. В 1884 году Чарльз встретился в Лондоне с его основательницей Е. П. Блаватской. В декабре 1884 года Ледбитер и Блаватская вместе прибыли в Адьяр, где Чарльз начал исполнять обязанности секретаря Теософского Общества. Там же, в Адьяре, он научился медитативной практике, которая, как он сам впоследствии рассказывал, пробудила в нём дар ясновидения.

Совместно с другой известной оккультисткой, Анни Безант, Ледбитер изучал феномен прошлых жизней. К тому времени он занял пост секретаря Лондонской Ложи Теософского общества. По утверждению исследователя, ему посредством ясновидения удалось "просмотреть" историю прошлых воплощений таких известных исторических личностей, как Джордано Бруно, Савонарола, Фрэнсис Бэкон, Уильям Шекспир, а также современных ему членов Теософского общества — Е. П. Блаватской, Г. С. Олкотта, У. К. Джаджа.

"Неприкосновенная свобода мысли"

Однако, в феврале 1906 года приключился большой скандал. Группа американских теософов подала жалобу на Ледбитера, обвиняя его в том, что он якобы дал нескольким подросткам — детям этих теософов — рекомендацию по снятию психофизиологического напряжения посредством онанизма.

Это и в наше время шокирует, а в викторианскую эпоху являлось вообще чем-то запредельным… После бурных дебатов Чарльза отправили в отставку.

Но пару лет спустя Генеральный совет Теософского Общества принял решение о том, что каждый член Общества обладает неприкосновенной свободой мысли по всем вопросам философии, религии и этики, и может руководствоваться в этих вопросах только своей собственной совестью.

Президент церкви теософов

В 1915 году Ледбитер познакомился с Джеймсом Веджвудом, известным теософом и масоном. Вскоре Веджвуд посвятил Чарльза в масонство, а в июле 1916 года рукоположил его в епископы Либеральной католической церкви, президент-епископом которой он являлся.

В 1923 году Чарльз сам стал президент-епископом этой церкви. Хотя формально она проповедовала христианскую доктрину, но, по сути, была пропитана теософией и, скорее, представляла собой церковное подразделение Теософского общества. Здесь активно культивировались вера в реинкарнацию, вегетарианство, а также воздержание от вредных привычек. Ледбитер возглавлял Либеральную католическую церковь вплоть до самой своей кончины 1 марта 1934 года.

Известный американский историк религий Роберт Эллвуд так отзывался о Ч. У. Ледбитере:

"Чарльз Ледбитер был видным теософским писателем, лектором и преподавателем. В сравнении с иной теософской литературой его книги пользуются наибольшей популярностью; на западный оккультизм, включая движение нью-эйдж, он оказал влияние, прямое или косвенное, как никто другой и в своё время, и после себя".