Сущности из других измерений копируют людей

В старину на Руси верили, что домовые и кикиморы могут принимать облик хозяев дома и других домочадцев, говорить их голосами. Казалось бы, в нашей эпохе этим суевериям уже нет места. Однако, истории о неведомых сущностях, имитирующих реальных людей, периодически появляются в СМИ.

СМС от призрака

Пользовательница сайта Reddit под ником VegetableHour6712 поведала о паранормальных событиях, которые происходили с её семьей за последнее время.

Началось с того, что однажды её дочь-школьница вошла на кухню, где VegetableHour6712 занималась готовкой, и спросила мать, зачем та её звала. Женщина очень удивилась, так как за последние полчаса не произнесла ни слова. В конце концов, мать и дочь решили, что это снаружи кто-то громко разговаривал, и девочке показалось, что её зовут.

На следующую ночь, когда рассказчица лежала в постели и смотрела документальный фильм про животных, её муж вдруг вбежал в спальню и спросил, в порядке ли она. Выяснилось, что он снизу услышал леденящие крики жены о помощи. Ему показалось, что её убивают. Разумеется, женщина не кричала…

На другой день мать VegetableHour6712, которая живёт в их доме, спустившись вниз, спросила рассказчицу, где её отец. По словам матери, какое-то время назад дочь позвала её и сказала, что отец пришёл в гости, и она приготовила для него кофе. Однако, в то время, когда мать слышала голос дочери, та находилась в ванной, и никакого отца в доме не было.

Больше всего напугал женщину следующий эпизод. Она в сопровождении своей матери пошла на остановку школьного автобуса встречать дочь из школы. Но автобус опаздывал, а вскоре мать рассказчицы получила сообщение от внучки, что автобус застрял в пробке и они сейчас стоят на Френч-стрит.

Несколько минут спустя автобус всё же подъехал к остановке. Когда VegetableHour6712 заговорила о сообщении, дочь ответила, что ничего не посылала. Автобус действительно какое-то время стоял в пробке, но девочка в это время слушала музыку, а не писала смс. Когда мать и бабушка попытались проверить сообщение, оказалось, что оно исчезло с телефона. Кто таким образом "шутил" над женщиной и её близкими, так и осталось неясным.

"Мама" из шкафа

Пользовательница TikTok под ником @not.cristinayang рассказала в видео, что вынуждена брать свою двухлетнюю дочь на ночь в родительскую кровать, так как та видит духов.

Выяснилось, что как-то ночью она услышала крик, доносившийся из детской. Поспешив туда, женщина увидела, что дочка стоит на полу, а не лежит в своей кроватке, и что она напугана. Успокоить ребенка @not.cristinayang так и не удалось, и пришлось уложить девочку в родительской спальне.

На следующую ночь всё повторилось. Когда автор видео попыталась разузнать у дочери, что её пугает, малышка ответила, что к ней приходит женщина, точь-в-точь похожая на мать, и зовёт пойти с ней вместе в шкаф.

"Она выглядит так же, как ты, но я знаю, что это не ты", — сказала девочка.

Отец вошёл в стену

Некоторые пользователи написали в комментариях к видео @not.cristinayang, что в детстве тоже видели двойников близких людей. Иные считают, что потусторонние сущности способны копировать чужую внешность и голоса.

Пользователь под ником Athenriel поведал о таком случае. Однажды, лет в 5-6, он находился в детской и играл на полу со своими игрушками. Вдруг в комнату вошёл его отец, который в то время редко появлялся дома, так как работал в сфере строительства и обычно приезжал лишь по выходным.

Ребёнок обрадовался и стал кричать: "Папа, папа!". Однако, отец почему-то не смотрел на него и даже как будто не слышал. Сначала он принялся ходить по комнате взад-вперёд, а затем на глазах у сына вошёл в стену и исчез. За стеной была спальня родителей. Мальчуган сразу понял, что тут что-то не то, так как к тому возрасту он уже осознавал, что люди не могут проходить сквозь стены.

Кто позвал кота?

Некоторое время назад и с автором этой статьи приключилась похожая история. Подойдя к двери своей комнаты, где на тот момент никого не было, я увидела сидящего у порога кота, а из комнаты вдруг донёсся громкий шёпот: "Кис-кис!"

Можно долго рассуждать о том, кто это мог быть, но, если вспомнить, что такие случаи далеко не единичны, то не стоит удивляться зову из пустой комнаты. Это нам существование других измерений кажется чудом, а если бы мы больше знали об устройстве мироздания, то не увидели бы в этом ничего странного.