Многочисленные эксперименты показывают, что спящие люди могут воспринимать "сигналы" из окружающего их реального мира — звуки, запахи и так далее. Но, оказывается, в состоянии сна люди ещё и способны на передачу информации телепатическим путём!

Эксперименты на эту тему начались ещё в середине 60-х годов прошлого века. Их проводил в Медицинском центре Маймонида в Бруклине (Нью-Йорк) доктор медицины Монтегю Ульман. Изначальной целью являлось заставить испытуемых видеть сны определённого содержания. Скажем, человеку показывали произведение искусства, или фотографию, или фильм, и позднее эти образы снились ему.

Суть заключалась в следующем. Двое добровольцев общались между собой в лаборатории. Затем их помещали в отдельные комнаты, где они и должны были спать под контролем специальной аппаратуры. В комнате одного из них — "отправителя" — лежал конверт, а в нём — изображение, на которое он должен был смотреть перед сном и мысленно "направить" информацию "получателю". Когда оба засыпали, их будили после начала фазы быстрого сна (REM), чтобы они могли вспомнить, что им снилось.

Опыты продолжались в течение десяти лет. Наиболее впечатляющим оказался эксперимент с картиной Эдгара Дега "Школа танцев". На ней изображены несколько девушек и девочек в танцевальном классе.

Те, кому в период сна "транслировались" эти образы, давали впоследствии такие отчёты:

15 марта 1970 года был проведён большой эксперимент, связанный с рок-концертом группы Holy Modal Rounders. Организацией проекта занимались медиа-художник Джин Миллей и группа её коллег из Lidd Light Company, ответственных за световые эффекты.

Будущие "отправители" должны были смотреть на экран, на котором появлялись слайды о птицах со всего мира, включая птиц из мифологии. В то же самое время рок-группа исполняла песню If you want to be a bird. Пять добровольцев-"получателей" находились в радиусе 100 миль от места проведения концерта. Их просили в полночь записать то, что они "увидят" внутренним зрением.

В результате, одна из испытуемых, по имени Хелен Эндрюс, рассказала, что видела "что-то мифологическое, наподобие грифона или феникса". Трое добровольцев сообщили о том, что видели "змею", "виноград" и "эмбрион в пламени". Пятый участник, популярный американский певец Ричи Хейвенс, поведал, что, закрыв глаза, увидел "нескольких чаек, летящих над водой".