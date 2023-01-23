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Ирина Шлионская

Фей и эльфов можно наблюдать и в наши дни

Непознанное » Настоящее

У многих народов есть предания о крылатых волшебных существах, обитающих в параллельных измерениях и, время от времени, проникающих в наш мир. Наблюдают их и сегодня. Правда, большинство людей воспринимают этих "гостей" не как соседей по планете, а как паранормальное явление.

Фей и эльфов можно наблюдать и в наши дни

Встречи с "Человеком-мотыльком"

27-летняя жительница Рокфорда (американский штат Иллинойс) сообщила изданию The Singular Fortean Society, что видела существо, похожее на монстра, известного как Человек-мотылёк.

Свидетельств о наблюдении этих крылатых существ в разное время и в разных местах более чем достаточно.

Рано утром 25 ноября 1966 года 25-летнему Томасу Юри из американского города Кларксберг довелось столкнуться с созданием двухметрового роста с огромными светящимися глазами и крыльями. Летучий монстр пытался преследовать автомобиль Томаса, кружа над ним. Он долго не отставал, даже когда водитель повысил скорость. Эта история точно не вымысел, так как красноглазого летуна видели и другие.

16 декабря 1991 года 22-летняя студентка из Пармы (Италия) Мануэла Б. стала свидетельницей того, как по небу летело существо со складчатой тёмно-зелёной кожей и, опять же, сверкающими красными глазами. По словам девушки, чудище двигалось очень медленно и неуклюже, монотонно как робот, а, порой, застывало неподвижно на одном месте.

Бэтмен из Иллинойса

Совсем недавнее свидетельство. Девушка находилась возле своей квартиры вместе с матерью. Внезапно они услышали визг, исходящий со стороны Форк-Кент-Крик. Затем рассказчица увидела вверху чёрное пятно. Вскоре стало понятно, что это какое-то существо с крыльями, как у летучей мыши. Описание, которое женщина дала журналистам, совпадает с описаниями других очевидцев, встретившихся с Человеком-мотыльком: у чудовища были маленькая человеческая голова, длинные конечности и сине-зелёная кожа, а размах крыла достигал пяти-шести футов.

Какое-то время женщины завороженно наблюдали за летуном, а когда он скрылся из виду, рассказчица вместе с матерью и соседкой по квартире решили отправиться в ближайший парк, надеясь найти загадочное существо там. Однако, Человек-мотылёк бесследно исчез.

Фея на камере

Ещё один похожий эпизод приключился с жительницей городка Хэмел-Хэмпстед в английском графстве Хартфордшир.

Алисия Стоддарт, гостя у родителей, проживающих в общине Клактон, внезапно получила сигнал от камеры, расположенной на входной двери её дома. Похоже, там происходило какое-то движение. Посмотрев на дисплей смартфона, Алисия увидела парящую в воздухе маленькую светящуюся белую фигурку с большими крыльями.

Больше всего это существо, по мнению Алисии, походило на фею из сказок и мифов. Трое детей женщины с восторгом восприняли такую версию и ни за что не хотели отказываться от идеи волшебного происхождения фигурки. Впоследствии выяснилось, что у сынишки миссис Стоддарт как раз в это время выпал зуб, и он предположил, что это была не кто иная, как зубная фея, которая прилетала за подношением.

Кстати, в этих краях и прежде ходили легенды о встречах с волшебными существами. Тем более, что поселение на этом месте существовало аж с VIII столетия. В 1539 году по указу английского монарха Генриха VIII оно стало городом. Однако, большинство ныне стоящих построек появилось здесь только после Второй мировой войны.

Иллюзия или гостья из иного измерения?

После того как Стоддарты выложили кадры с таинственным объектом в Сеть, пользователи принялись строить разные версии.

Одни посчитали, что это могло быть просто какое-то насекомое — мотылёк, к примеру, а "сверхъестественный эффект" — всего лишь световая иллюзия. Однако, были и те, кто сочли, что камере удалось заснять нечто потустороннее.

Думается, истории о феях и эльфах возникли когда-то не на пустом месте. Но если для тех, кто жил в эпоху Средневековья, контакты с волшебным миром являлись чем-то разумеющимся, то у наших современников, и особенно исследователей, такие случаи вызывают множество вопросов, в том числе и о самом устройстве реальности, в которой мы живём.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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