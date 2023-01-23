У многих народов есть предания о крылатых волшебных существах, обитающих в параллельных измерениях и, время от времени, проникающих в наш мир. Наблюдают их и сегодня. Правда, большинство людей воспринимают этих "гостей" не как соседей по планете, а как паранормальное явление.
27-летняя жительница Рокфорда (американский штат Иллинойс) сообщила изданию The Singular Fortean Society, что видела существо, похожее на монстра, известного как Человек-мотылёк.
Свидетельств о наблюдении этих крылатых существ в разное время и в разных местах более чем достаточно.
Рано утром 25 ноября 1966 года 25-летнему Томасу Юри из американского города Кларксберг довелось столкнуться с созданием двухметрового роста с огромными светящимися глазами и крыльями. Летучий монстр пытался преследовать автомобиль Томаса, кружа над ним. Он долго не отставал, даже когда водитель повысил скорость. Эта история точно не вымысел, так как красноглазого летуна видели и другие.
16 декабря 1991 года 22-летняя студентка из Пармы (Италия) Мануэла Б. стала свидетельницей того, как по небу летело существо со складчатой тёмно-зелёной кожей и, опять же, сверкающими красными глазами. По словам девушки, чудище двигалось очень медленно и неуклюже, монотонно как робот, а, порой, застывало неподвижно на одном месте.
Совсем недавнее свидетельство. Девушка находилась возле своей квартиры вместе с матерью. Внезапно они услышали визг, исходящий со стороны Форк-Кент-Крик. Затем рассказчица увидела вверху чёрное пятно. Вскоре стало понятно, что это какое-то существо с крыльями, как у летучей мыши. Описание, которое женщина дала журналистам, совпадает с описаниями других очевидцев, встретившихся с Человеком-мотыльком: у чудовища были маленькая человеческая голова, длинные конечности и сине-зелёная кожа, а размах крыла достигал пяти-шести футов.
Какое-то время женщины завороженно наблюдали за летуном, а когда он скрылся из виду, рассказчица вместе с матерью и соседкой по квартире решили отправиться в ближайший парк, надеясь найти загадочное существо там. Однако, Человек-мотылёк бесследно исчез.
Ещё один похожий эпизод приключился с жительницей городка Хэмел-Хэмпстед в английском графстве Хартфордшир.
Алисия Стоддарт, гостя у родителей, проживающих в общине Клактон, внезапно получила сигнал от камеры, расположенной на входной двери её дома. Похоже, там происходило какое-то движение. Посмотрев на дисплей смартфона, Алисия увидела парящую в воздухе маленькую светящуюся белую фигурку с большими крыльями.
Больше всего это существо, по мнению Алисии, походило на фею из сказок и мифов. Трое детей женщины с восторгом восприняли такую версию и ни за что не хотели отказываться от идеи волшебного происхождения фигурки. Впоследствии выяснилось, что у сынишки миссис Стоддарт как раз в это время выпал зуб, и он предположил, что это была не кто иная, как зубная фея, которая прилетала за подношением.
Кстати, в этих краях и прежде ходили легенды о встречах с волшебными существами. Тем более, что поселение на этом месте существовало аж с VIII столетия. В 1539 году по указу английского монарха Генриха VIII оно стало городом. Однако, большинство ныне стоящих построек появилось здесь только после Второй мировой войны.
После того как Стоддарты выложили кадры с таинственным объектом в Сеть, пользователи принялись строить разные версии.
Одни посчитали, что это могло быть просто какое-то насекомое — мотылёк, к примеру, а "сверхъестественный эффект" — всего лишь световая иллюзия. Однако, были и те, кто сочли, что камере удалось заснять нечто потустороннее.
Думается, истории о феях и эльфах возникли когда-то не на пустом месте. Но если для тех, кто жил в эпоху Средневековья, контакты с волшебным миром являлись чем-то разумеющимся, то у наших современников, и особенно исследователей, такие случаи вызывают множество вопросов, в том числе и о самом устройстве реальности, в которой мы живём.
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