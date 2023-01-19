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Ирина Гусакова

Рушель Блаво: "Вернуть удачу помогут определённые заговоры"

Непознанное

Если вы потеряли веру в себя, в жизни начинается чёрная полоса и кажется, что удача обходит вас стороной, скорее всего, вы находитесь под воздействием негативной энергетики. Помочь вернуть успех и избавиться от энергетических блоков помогут различные аффирмации и заговоры. Как — рассказал читателям Pravda.Ru психотерапевт, основоположник музыкотерапии в России Рушель Блаво.

Рушель Блаво: "Вернуть удачу помогут определённые заговоры"

Заговор на успех на воду

Заговоры на воду — одни из самых сильных и помогут вам снять внутреннее напряжение, убрать энергетические блоки, мешающие в достижении целей и успеха.

Шаг первый

Подготовить "особую воду", такой является талая вода. Почему именно талая вода нужна для заговора? Всем известно, что вода умеет хранить и передавать информацию. А именно талая вода является очищенной, "обнулённой" водой, которая не несёт в себе никакого информационного заряда. Талая вода наиболее "настроена" на человека, так как наиболее с ним "физиологична".

Рецепты приготовления талой воды

Приготовить талую воду не составит особого труда, однако есть некоторые нюансы, которых нужно придерживаться.

  1. Заполнить ёмкость водой на 80-85%, затем закрыть её крышкой.
  2. Поместить ёмкость в морозилку, если на улице сильный мороз, можно вынести её на улицу или на балкон.
  3. Через полчаса необходимо убедиться, что на поверхности воды образовалась наледь, удалить её - это различные вредные примеси, которые замерзают быстрее всего.
  4. Снова поместить воду в морозильную камеру или же вынести на улицу.
  5. Когда замёрзнет 80% объёма воды, удалите оставшуюся жидкость, поскольку в ней содержатся остатки различных примесей и соли.

Поместите ёмкость со льдом в прохладное место для оттаивания. Лучше всего, вынув лёд из морозильной камеры, просто поставить его в холодильник. Оттаивание, конечно, будет идти значительно медленнее, но получившаяся вода будет наиболее "качественной".

Шаг второй

Очищаем своё сознание. Необходимо очистить наше информационное поле. Убрать негативные установки, по- настоящему поверить в себя, думать о том, чего вы действительно хотите, и представлять, что у вас уже это есть.

Техника "Чистый экран"

Вам нужно представить перед собой чистый лист, экран или доску, что больше нравится, изобразить там то, что тяготит вас и мешает радоваться жизни, жить. Далее нужно это стереть и осознать, что вы вправе убрать "надоедливый" фактор из вашей жизни. Обязательно запомнить состояние "чистого экрана". Повторить столько раз, сколько потребуется, пока вы не почувствуете облегчение.

Шаг третий

Подготовка к заговору прошла. У вас есть талая вода, ваше сознание чистое, вы можете приступать к самому заговору. Вы можете умываться водой или же просто налить её в ёмкость и, обращаясь к ней, произносить текст:

"Прошу тебя сфокусировать и сосредоточить на мне все энергетические потоки, необходимые для настроя моей личной удачи, настроить меня на поиск лучших для меня путей и решений. Настрой меня на реализацию позитивной программы достижений, сделай меня целеустремлённым и разумным, обостри мою интуицию, чтобы она вела меня от одной удачи к другой".

После окончания заговора закройте глаза и умойтесь водой.

И помните, ваши мысли и намерения всегда должны быть добрыми, искренними и чистыми, только так положительная энергия будет работать на вас, а удача и успех притягиваться.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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