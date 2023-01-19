Ксения Блажиевская: "Оценочные суждения отбирают у нас энергию"

Знаменитое уравнение Альберта Эйнштейна (E = mc2) очень элегантно объясняет нам суть творения в чистом виде. Энергия здесь ключевое понятие: любая масса (физический/материальный объект) — это энергия. Каждый из нас — это свет, заключенный в материю. Это та самая энергия, которая есть у каждого из нас в свободном неиссякаемом доступе и в неограниченном количестве. Сложность с накоплением энергии, поддержанием её на высоком уровне (а это необходимо, если мы хотим быть здоровыми, иметь сильное тело и воплощать, создавать наши мечты и желания) возникает, когда мы становимся, образно говоря, сосудом, в котором есть трещины, через которые эта энергия утекает, либо наш сосуд (то есть мы) наполнен негативной энергией. Что у нас забирает энергию и как её восстановить — рассказала читателям Pravda.Ru писательница Ксения Блажиевская, автор романа-бестселлера "Пробуждение".

Энергия: что у нас её забирает и как восстановить

Первое, что нужно сделать, это закрыть те пути, через которые наша энергия утекает. Как мы их определим? Это то, что нас выматывает (физически и морально), доставляет нам душевный дискомфорт, портит нам настроение, лишает сил и может вызвать физическое недомогание, даже болезнь. Это может быть:

общение с негативно настроенными людьми,

негативные мысли,

занятие (работа), которое нам не по душе,

вредные привычки,

резкое осуждение чего/кого-либо,

оценочные суждения,

сплетни,

просмотр ТВ (особенно новостей) с негативным контентом.

Безусловно, все мы это делаем по привычке, потому что это самый лёгкий способ получить адреналин, "взбодриться", так как мы привыкли.

Но сегодня идёт стремительный рост частоты вибраций Земли. За последние 14 лет частота Шумана (базовая электромагнитная частота Земли) выросла более чем в 2 раза! И это на фоне того, что 1000 лет стояла на месте. И этот великий квантовый Переход подразумевает соблюдение необходимых требований, и главное из них — это соответствие определённым вибрационным частотам. Если повышается частота резонанса Шумана, то и человек должен успевать за темпами изменения Земли, повышать собственные частоты, формируя в себе определённые качества.

Поэтому второе, что нужно сделать, заменить первый пункт на второй — это убрать значимость низкочастотных чувств:

страха,

ненависти,

зависти,

алчности,

враждебности,

вместо этого повышая частоты любви, сострадания, доброты, щедрости, равновесия, благодарности.

Если этого не делать, то человек попадает под угрозу "зачистки" (смерти) в период больших перемен, которые мы вместе с вами наблюдаем сегодня.

Необходимо постоянно культивировать в себе чувства благодарности, радости, признательности. Энергия благодарности — очень мощная сила, которая не только наполняет нас энергией, исцеляет наше тело, но и меняет пространство вокруг нас, наполняя его счастливыми событиями.

Как наполнить себя энергией

Очищение

Выбросить из дома лишний хлам.

Провести ревизию гардероба — выбросить всё, что не носите, что вам не нравится, не идёт.

Удалить лишние файлы из компьютера.

Провести один день без интернета.

Поменять постельное бельё.

Провести один день без социальных сетей.

Удалить старые телефонные номера или "друзей" в социальных сетях, с которыми вы не общаетесь.

Тело

Побыть в тишине целый день, не разговаривать ни с кем.

Принять ванну с морской солью, с ароматическими маслами.

Сделать массаж всего тела.

Выспаться.

От души похохотать.

Поспать днём.

Прогуляться по берегу реки или моря — смотря какой водоем у вас есть рядом (вода заряжает, бассейн тоже подойдет).

Прогуляться по лесу или хотя бы по парку.

Пообнимать деревья в лесу (природа исцеляет и наполняет нас энергией очень сильно).

Приготовить что-нибудь новое и обязательно вкусное).

Отношения

Обнять любимых и близких.

Помочь кому-то от всей души.

Благодарить себя, мир и близких за то, что мы есть.

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