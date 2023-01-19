Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Ксения Блажиевская: "Оценочные суждения отбирают у нас энергию"

Непознанное

Знаменитое уравнение Альберта Эйнштейна (E = mc2) очень элегантно объясняет нам суть творения в чистом виде. Энергия здесь ключевое понятие: любая масса (физический/материальный объект) — это энергия. Каждый из нас — это свет, заключенный в материю. Это та самая энергия, которая есть у каждого из нас в свободном неиссякаемом доступе и в неограниченном количестве. Сложность с накоплением энергии, поддержанием её на высоком уровне (а это необходимо, если мы хотим быть здоровыми, иметь сильное тело и воплощать, создавать наши мечты и желания) возникает, когда мы становимся, образно говоря, сосудом, в котором есть трещины, через которые эта энергия утекает, либо наш сосуд (то есть мы) наполнен негативной энергией. Что у нас забирает энергию и как её восстановить — рассказала читателям Pravda.Ru писательница Ксения Блажиевская, автор романа-бестселлера "Пробуждение".

Ксения Блажиевская: "Оценочные суждения отбирают у нас энергию"

Энергия: что у нас её забирает и как восстановить

Первое, что нужно сделать, это закрыть те пути, через которые наша энергия утекает. Как мы их определим? Это то, что нас выматывает (физически и морально), доставляет нам душевный дискомфорт, портит нам настроение, лишает сил и может вызвать физическое недомогание, даже болезнь. Это может быть:

  • общение с негативно настроенными людьми,
  • негативные мысли,
  • занятие (работа), которое нам не по душе,
  • вредные привычки,
  • резкое осуждение чего/кого-либо,
  • оценочные суждения,
  • сплетни,
  • просмотр ТВ (особенно новостей) с негативным контентом.

Безусловно, все мы это делаем по привычке, потому что это самый лёгкий способ получить адреналин, "взбодриться", так как мы привыкли.

Но сегодня идёт стремительный рост частоты вибраций Земли. За последние 14 лет частота Шумана (базовая электромагнитная частота Земли) выросла более чем в 2 раза! И это на фоне того, что 1000 лет стояла на месте. И этот великий квантовый Переход подразумевает соблюдение необходимых требований, и главное из них — это соответствие определённым вибрационным частотам. Если повышается частота резонанса Шумана, то и человек должен успевать за темпами изменения Земли, повышать собственные частоты, формируя в себе определённые качества.

Поэтому второе, что нужно сделать, заменить первый пункт на второй — это убрать значимость низкочастотных чувств:

  • страха,
  • ненависти,
  • зависти,
  • алчности,
  • враждебности,

вместо этого повышая частоты любви, сострадания, доброты, щедрости, равновесия, благодарности.

Если этого не делать, то человек попадает под угрозу "зачистки" (смерти) в период больших перемен, которые мы вместе с вами наблюдаем сегодня.

Необходимо постоянно культивировать в себе чувства благодарности, радости, признательности. Энергия благодарности — очень мощная сила, которая не только наполняет нас энергией, исцеляет наше тело, но и меняет пространство вокруг нас, наполняя его счастливыми событиями.

Как наполнить себя энергией

Очищение

  • Выбросить из дома лишний хлам.
  • Провести ревизию гардероба — выбросить всё, что не носите, что вам не нравится, не идёт.
  • Удалить лишние файлы из компьютера.
  • Провести один день без интернета.
  • Поменять постельное бельё.
  • Провести один день без социальных сетей.
  • Удалить старые телефонные номера или "друзей" в социальных сетях, с которыми вы не общаетесь.

Тело

  • Побыть в тишине целый день, не разговаривать ни с кем.
  • Принять ванну с морской солью, с ароматическими маслами.
  • Сделать массаж всего тела.
  • Выспаться.
  • От души похохотать.
  • Поспать днём.
  • Прогуляться по берегу реки или моря — смотря какой водоем у вас есть рядом (вода заряжает, бассейн тоже подойдет).
  • Прогуляться по лесу или хотя бы по парку.
  • Пообнимать деревья в лесу (природа исцеляет и наполняет нас энергией очень сильно).
  • Приготовить что-нибудь новое и обязательно вкусное).

Отношения

  • Обнять любимых и близких.
  • Помочь кому-то от всей души.
  • Благодарить себя, мир и близких за то, что мы есть.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Журналист Mail Online Хитченс: Жители Британии безразличны к Украине из-за страха и своего невежества
Политик Филиппо жёстко осадил Зеленского за требование оружия для захвата Крыма
В Европарламенте приняли резолюцию по поводу организации трибунала над Путиным и Лукашенко
Политолог: жёсткая риторика России в сторону Запада будет только нарастать
Лавров заявил о быстрой деградации ОБСЕ
В аэропорту Кольцово задержан мужчина с позолоченным автоматом
Министр экономики Свириденко: Украина может победить Россию уже в 2023 году
Стрелков проинформировал, что командование ВСУ может оставить в Бахмуте "гарнизон смертников"
RT: Google пишет о "смерти" бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова
Тульского диджея будут судить за дискредитацию армии из-за песни во время обращения Путина
Популярное
Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной

Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.

Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Варшаве на аукционе выставили на продажу личные вещи военнопленных ВС РФ
Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев Знак зодиака 19 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Войну меряют не только кровью, но и деньгами Сергей Лебедев
Пропавший Владимир Познер объявился в США вместе с Леонидом Ярмольником
МК: Леонков заявил о самом эффективном оружии ВС РФ против танков из Германии "Леопард"
Британцы оценили реакцию жены Зеленского на крушение вертолёта под Киевом: крокодиловы слёзы
Британцы оценили реакцию жены Зеленского на крушение вертолёта под Киевом: крокодиловы слёзы
Последние материалы
МК: Леонков заявил, что США применят в ходе СВО на Украине умные планирующие бомбы GLSDB
Шахназаров: я хорошо его знал, Досталь был моим товарищем
Bloomberg: для обхода санкций нефть РФ смешивается в Сингапуре, а затем реэкспортируется
Спецоперация на Украине закончится за столом переговоров, уверен президент Польши Дуда
В Москве названы лучшие школы по выполнению нормативов комплекса ГТО
Врач Андреев: жвачка, бананы, каши, йогурт и настой имбиря помогают при изжоге
Эксперты из РФ рассказали о задачах МАГАТЭ на АЭС Украины и объяснили, чего боятся США
The Times: боевики ВСУ назвали "мусором" танки, которые они используют против ВС РФ
В Югре задержаны члены экстремистской ячейки, готовившие возрождение СССР
Российские военные ликвидировали элитного снайпера ВСУ в Запорожье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников