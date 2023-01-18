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Ирина Шлионская

Охранник хосписа встретился с призраком умершей пациентки

Непознанное » Человек

Любопытный инцидент приключился недавно в клинике-хосписе, расположенном в Буэнос-Айресе (Аргентина). Там якобы видели фантом умершей накануне пациентки, явившейся забрать из палаты свои вещи.

Охранник хосписа встретился с призраком умершей пациентки

Ночной визит

По словам одного из охранников, во время его дежурства, около трёх часов ночи открылись автоматические двери, и в здание вошла рослая женщина. Она сказала, что ей надо забрать личные вещи скончавшейся пациентки из палаты № 915.

Почему-то мужчина не задался вопросом, что заставило даму явиться за вещами так поздно ночью, и занёс данные посетительницы в регистрационную папку.

Затем, поскольку женщина выглядела очень слабой и хрупкой, и, казалось, еле держалась на ногах, охранник предложил ей пересесть в инвалидную коляску, предположив, что посетительнице плохо из-за смерти близкой родственницы или подруги.

Ещё одна странность — как эта дама могла бы забрать чьи-то вещи без посторонней помощи, находясь в инвалидной коляске? Отчего мужчине это не пришло в голову?

Это была покойница!

Правда, от коляски незнакомка всё равно отказалась. Чтобы попасть в нужную палату, ей предстояло подняться на лифте на девятый этаж. Когда прошло уже достаточно много времени, а посетительница так и не спустилась, охранник связался с коллегами, дежурившими на девятом этаже, и спросил про визитёршу.

К его удивлению, тамошняя охрана ответила, что к ним никто не подходил. Когда же они проверили имя, занесённое в компьютер, выяснилось, что это имя той самой умершей пациентки из палаты № 915.

В Сети можно найти запись с видеокамеры наблюдения хосписа, на которой охранник общается с кем-то невидимым. Если это не мистификация, то можно предположить, что мужчина встретился с призраком или астральным двойником покойницы.

Законы астрального мира

Так бывает, если верить свидетельствам людей, переживших клиническую смерть. В этом состоянии они, порой, легко перемещаются из одного места в другое. К примеру, человек (вернее, его астральное тело) может отправиться из больницы к себе домой или "навестить" родственников, друзей… Впоследствии они рассказывают о том, что видели и слышали, и это подтверждается.

Парапсихологи предполагают, что-то же самое случается с нами и после настоящей смерти. Возможно, астральные тела покойных не осознают, что физическая плоть мертва, и пытаются жить обычной земной жизнью… Хотя, ведь посетительница, похоже, знала, что её физическая оболочка умерла. И почему она не могла попасть в здание без разрешения охранника? Или ей это попросту в голову не приходило?

Здесь присутствует ещё одна загадка. В большинстве случаев живые люди не видят астральные сущности умерших. Следовательно, у охранника имеются какие-то способности, позволяющие ему воспринимать "тонкий" мир. Вспомним, что его сослуживцы посетительницу не видели. И ещё — призрак, похоже, загипнотизировал мужчину, раз у него не возникло никаких вопросов к странной незнакомке.

Но, давайте, предоставим право разбираться с поведением обитателей потустороннего мира исследователям, которые специализируются на этой теме. Может, рано или поздно ответы будут получены.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы смерть аргентина
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