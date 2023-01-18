Охранник хосписа встретился с призраком умершей пациентки

Любопытный инцидент приключился недавно в клинике-хосписе, расположенном в Буэнос-Айресе (Аргентина). Там якобы видели фантом умершей накануне пациентки, явившейся забрать из палаты свои вещи.

Ночной визит

По словам одного из охранников, во время его дежурства, около трёх часов ночи открылись автоматические двери, и в здание вошла рослая женщина. Она сказала, что ей надо забрать личные вещи скончавшейся пациентки из палаты № 915.

Почему-то мужчина не задался вопросом, что заставило даму явиться за вещами так поздно ночью, и занёс данные посетительницы в регистрационную папку.

Затем, поскольку женщина выглядела очень слабой и хрупкой, и, казалось, еле держалась на ногах, охранник предложил ей пересесть в инвалидную коляску, предположив, что посетительнице плохо из-за смерти близкой родственницы или подруги.

Ещё одна странность — как эта дама могла бы забрать чьи-то вещи без посторонней помощи, находясь в инвалидной коляске? Отчего мужчине это не пришло в голову?

Это была покойница!

Правда, от коляски незнакомка всё равно отказалась. Чтобы попасть в нужную палату, ей предстояло подняться на лифте на девятый этаж. Когда прошло уже достаточно много времени, а посетительница так и не спустилась, охранник связался с коллегами, дежурившими на девятом этаже, и спросил про визитёршу.

К его удивлению, тамошняя охрана ответила, что к ним никто не подходил. Когда же они проверили имя, занесённое в компьютер, выяснилось, что это имя той самой умершей пациентки из палаты № 915.

В Сети можно найти запись с видеокамеры наблюдения хосписа, на которой охранник общается с кем-то невидимым. Если это не мистификация, то можно предположить, что мужчина встретился с призраком или астральным двойником покойницы.

Законы астрального мира

Так бывает, если верить свидетельствам людей, переживших клиническую смерть. В этом состоянии они, порой, легко перемещаются из одного места в другое. К примеру, человек (вернее, его астральное тело) может отправиться из больницы к себе домой или "навестить" родственников, друзей… Впоследствии они рассказывают о том, что видели и слышали, и это подтверждается.

Парапсихологи предполагают, что-то же самое случается с нами и после настоящей смерти. Возможно, астральные тела покойных не осознают, что физическая плоть мертва, и пытаются жить обычной земной жизнью… Хотя, ведь посетительница, похоже, знала, что её физическая оболочка умерла. И почему она не могла попасть в здание без разрешения охранника? Или ей это попросту в голову не приходило?

Здесь присутствует ещё одна загадка. В большинстве случаев живые люди не видят астральные сущности умерших. Следовательно, у охранника имеются какие-то способности, позволяющие ему воспринимать "тонкий" мир. Вспомним, что его сослуживцы посетительницу не видели. И ещё — призрак, похоже, загипнотизировал мужчину, раз у него не возникло никаких вопросов к странной незнакомке.

Но, давайте, предоставим право разбираться с поведением обитателей потустороннего мира исследователям, которые специализируются на этой теме. Может, рано или поздно ответы будут получены.