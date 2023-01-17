Пророк Авель безошибочно предсказывал смерть русским царям

Имя провидца Авеля, наверняка, известно многим. Он прославился тем, что якобы с поразительной точностью предвидел ряд исторических событий. Но вот существовали ли на самом деле эти пророчества?

"Коротко будет царствование твоё…"

Легенда такова. Василий Васильев (его имя от рождения) появился на свет в деревне Акуловой Тульской губернии, в семье крепостных крестьян князя Льва Нарышкина. В 1785 году он получил у князя откупную и принял постриг в монастыре на острове Валаам под именем Адама.

По его словам, в марте 1787 году к нему явились два ангела, которые сообщили монаху, что он теперь будет прорицать грядущее и должен говорить "избранным", что их ждёт.

Позднее Адам осел в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии, где принялся писать сочинение. В нём было сказано, что царствующей императрице Екатерине II осталось жить восемь месяцев, и что скончается она скоропостижной смертью. На дворе тогда стоял конец февраля 1796 года.

5 марта 1796 года Адама вызвали на допрос в Тайную Экспедицию. Рассказывают, что он попал к самому генерал-прокурору графу Самойлову. Решив, что перед ним юродивый, тот велел отправить монаха в Шлиссельбургскую крепость. Монашеский сан с Адама сложили.

Но это не помогло.

Императрица скоропостижно скончалась 6 ноября 1796 года — точно в предсказанный Адамом день. Императором стал её сын Павел. А генерал-прокурора Самойлова сменил князь Куракин. Разбирая дела в архиве, он наткнулся на предсказания Адама и был поражён их верностью. 12 декабря 1796 года прорицателя освободили из крепости и доставили в Санкт-Петербург.

Куракин позаботился о том, чтобы император увидел рукопись монаха. Павел попросил привести Адама к нему и спросил, что ждёт его самого. Лукавить бывший монах не стал:

"Коротко будет царствование твоё, и вижу я, грешный, лютый конец твой. На Софрония Иерусалимского (день памяти 11 марта — Авт.-сост.) от неверных слуг мученическую кончину примешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей…"

Поведал Адам и о судьбе потомков Павла I. Сказал, что трон после его кончины унаследует старший сын Александр, но тому будет наследовать уже не сын, а родной брат — Николай, начало правления которого "бунтом обернётся". Праправнука же Павла, тоже Николая, ждёт мученическая смерть.

Император попросил монаха изложить все эти предсказания в письменном виде, затем повелел вложить листы в особый конверт, который запечатал своей личной царской печатью. Конверт положили в ларец, который с той поры хранился в особом месте в Гатчинском дворце.

"Москва будет сожжена"

Адам был отпущен на все четыре стороны. Прибыв в Невский монастырь (ныне Александро-Невская лавра), он вновь принял пострижение, на сей раз под именем Авель.

Но на месте новоиспеченному брату Авелю не сиделось. Год спустя он самовольно уехал в Москву, где зарабатывал предсказаниями, потом вернулся на Валаам и написал там новый свод пророчеств, в которой упоминалось и скорое убийство Павла I.

История повторилась. На сей раз судьбой пророчествующего монаха распорядился Санкт-Петербургский военный губернатор Пален (который позже стал одним из убийц императора). 26 мая 1800 года на Авеля надели оковы и препроводили в Петропавловскую крепость. В заточении предсказатель провел долгих 10 месяцев.

Когда на престол вступил Александр I, Авеля опять освободили. Но на этот раз его отправили в Соловецкий монастырь без права покидать обитель.

Однако ж, видимо, предыдущий печальный опыт ничему не научил провидца. В 1802 году он написал третью книгу пророчеств, в которой говорилось, что "Москва в 1812 году будет взята французами и сожжена".

И снова его пророчество дошло до императора. Александр I приказал поместить монаха в тюрьму на Соловках и держать его там до тех пор, "пока не сбудутся его предсказания". Ждать этого пришлось десять лет и девять месяцев.

Уже будучи стариком, Авель опять угодил в опалу, на этот раз при Николае I. И будто бы "для смирения" тот повелел заключить его в Суздальский Спасо-Ефимовский монастырь. Там он и скончался 29 ноября 1841 года.

Сомнительная информация

Почти все сведения об Авеле почерпнуты из различных источников, которые редко можно считать надёжными. То есть, да, был такой монах, и писал пророчества, но все подробности известны только из журнальных статей и из воспоминаний отдельных людей. Ряд исследователей даже считает и историю жизни Авеля, и его предсказания фальсификацией.

Сложно представить, что власть предержащие могли проявлять такое повышенное внимание к какому-то монаху, пусть и пророчествующему, да ещё постоянно сажать его за предсказания в тюрьмы.

И ещё одна небольшая деталь — предсказания эти стали известны, отнюдь, не во времена, когда жил Авель, а гораздо позже. Поэтому не исключено, что в биографии монаха куда больше вымысла, чем истины.