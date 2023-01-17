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Ирина Шлионская

Пророк Авель безошибочно предсказывал смерть русским царям

Непознанное » Прошлое

Имя провидца Авеля, наверняка, известно многим. Он прославился тем, что якобы с поразительной точностью предвидел ряд исторических событий. Но вот существовали ли на самом деле эти пророчества?

Пророк Авель безошибочно предсказывал смерть русским царям

"Коротко будет царствование твоё…"

Легенда такова. Василий Васильев (его имя от рождения) появился на свет в деревне Акуловой Тульской губернии, в семье крепостных крестьян князя Льва Нарышкина. В 1785 году он получил у князя откупную и принял постриг в монастыре на острове Валаам под именем Адама.

По его словам, в марте 1787 году к нему явились два ангела, которые сообщили монаху, что он теперь будет прорицать грядущее и должен говорить "избранным", что их ждёт.

Позднее Адам осел в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии, где принялся писать сочинение. В нём было сказано, что царствующей императрице Екатерине II осталось жить восемь месяцев, и что скончается она скоропостижной смертью. На дворе тогда стоял конец февраля 1796 года.

5 марта 1796 года Адама вызвали на допрос в Тайную Экспедицию. Рассказывают, что он попал к самому генерал-прокурору графу Самойлову. Решив, что перед ним юродивый, тот велел отправить монаха в Шлиссельбургскую крепость. Монашеский сан с Адама сложили.

Но это не помогло.

Императрица скоропостижно скончалась 6 ноября 1796 года — точно в предсказанный Адамом день. Императором стал её сын Павел. А генерал-прокурора Самойлова сменил князь Куракин. Разбирая дела в архиве, он наткнулся на предсказания Адама и был поражён их верностью. 12 декабря 1796 года прорицателя освободили из крепости и доставили в Санкт-Петербург.

Куракин позаботился о том, чтобы император увидел рукопись монаха. Павел попросил привести Адама к нему и спросил, что ждёт его самого. Лукавить бывший монах не стал:

"Коротко будет царствование твоё, и вижу я, грешный, лютый конец твой. На Софрония Иерусалимского (день памяти 11 марта — Авт.-сост.) от неверных слуг мученическую кончину примешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей…"

Поведал Адам и о судьбе потомков Павла I. Сказал, что трон после его кончины унаследует старший сын Александр, но тому будет наследовать уже не сын, а родной брат — Николай, начало правления которого "бунтом обернётся". Праправнука же Павла, тоже Николая, ждёт мученическая смерть.

Император попросил монаха изложить все эти предсказания в письменном виде, затем повелел вложить листы в особый конверт, который запечатал своей личной царской печатью. Конверт положили в ларец, который с той поры хранился в особом месте в Гатчинском дворце.

"Москва будет сожжена"

Адам был отпущен на все четыре стороны. Прибыв в Невский монастырь (ныне Александро-Невская лавра), он вновь принял пострижение, на сей раз под именем Авель.

Но на месте новоиспеченному брату Авелю не сиделось. Год спустя он самовольно уехал в Москву, где зарабатывал предсказаниями, потом вернулся на Валаам и написал там новый свод пророчеств, в которой упоминалось и скорое убийство Павла I.

История повторилась. На сей раз судьбой пророчествующего монаха распорядился Санкт-Петербургский военный губернатор Пален (который позже стал одним из убийц императора). 26 мая 1800 года на Авеля надели оковы и препроводили в Петропавловскую крепость. В заточении предсказатель провел долгих 10 месяцев.

Когда на престол вступил Александр I, Авеля опять освободили. Но на этот раз его отправили в Соловецкий монастырь без права покидать обитель.

Однако ж, видимо, предыдущий печальный опыт ничему не научил провидца. В 1802 году он написал третью книгу пророчеств, в которой говорилось, что "Москва в 1812 году будет взята французами и сожжена".

И снова его пророчество дошло до императора. Александр I приказал поместить монаха в тюрьму на Соловках и держать его там до тех пор, "пока не сбудутся его предсказания". Ждать этого пришлось десять лет и девять месяцев.

Уже будучи стариком, Авель опять угодил в опалу, на этот раз при Николае I. И будто бы "для смирения" тот повелел заключить его в Суздальский Спасо-Ефимовский монастырь. Там он и скончался 29 ноября 1841 года.

Сомнительная информация

Почти все сведения об Авеле почерпнуты из различных источников, которые редко можно считать надёжными. То есть, да, был такой монах, и писал пророчества, но все подробности известны только из журнальных статей и из воспоминаний отдельных людей. Ряд исследователей даже считает и историю жизни Авеля, и его предсказания фальсификацией.

Сложно представить, что власть предержащие могли проявлять такое повышенное внимание к какому-то монаху, пусть и пророчествующему, да ещё постоянно сажать его за предсказания в тюрьмы.

И ещё одна небольшая деталь — предсказания эти стали известны, отнюдь, не во времена, когда жил Авель, а гораздо позже. Поэтому не исключено, что в биографии монаха куда больше вымысла, чем истины.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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