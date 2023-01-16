Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Шлионская

Встречи с потусторонним опасны для детей

Непознанное » Человек

Дети и подростки часто интересуются мистическими вещами, обычно это кажется им захватывающим развлечением. Кто из нас в детстве не вызывал Пиковую даму? Между тем, такие "встречи", порой, заканчиваются трагически.

Встречи с потусторонним опасны для детей

Братья, сошедшие с ума

В 1906 году братья Кларенс и Чарльз Легар, соответственно 9 и 7 лет от роду, сошли с ума после того, как побывали в доме с привидениями, расположенном в Балтиморе, штат Мэриленд.

Заброшенный особняк на 28-й улице был известен как Дом Болдуина. Никто не знал его подлинной истории, но люди рассказывали, что по ночам оттуда доносятся чьи-то стоны и крики, а в окнах мелькают загадочные огни. Однажды кто-то увидел в одном из окон верхнего этажа чудовище, которое отдалённо напоминало человека.

Как-то братья Легары вместе с ватагой других мальчишек подошли к Дому Болдуина, и Кларенс с Чарльзом вызвались слазить внутрь. Через какое-то время оба брата выбежали обратно на улицу. У них на лицах застыло странное выражение, и они не могли говорить.

Вскоре стало ясно, что у мальчиков произошли какие-то изменения в психике. Чарльз ломал и крушил предметы, а Кларенс постоянно убегал из дома. Потом то же стал делать и старший брат. Они постоянно пытались попасть в Дом Болдуина. В конце концов, семья продала свой дом и приобрела коттедж на Мерримен-лейн, достаточно далеко от проклятого дома. Им пришлось поставить колючую изгородь, чтобы дети не сбежали. Но они прорыли под забором лаз и всё равно убегали. Дом Болдуина непостижимым образом манил их к себе.

Если верить легендам, родители посадили сыновей в клетку из колючей проволоки, которая постоянно находилась на заднем дворе. Если старший брат Кларенс просто превратился в идиота, то младший, Чарльз, швырял камни, бутылки и другие предметы во всех, кто проходил мимо.

Также он пытался выбраться из клетки и ранил себя, но не обращал на это никакого внимания. История кажется совершенно неправдоподобной, но её подробно описывала газета The San Francisco Examiner.

Смерть в доме с привидениями

В прошлом году в городе Бентонг (Малайзия, штат Паханг) 16-летний подросток скончался от сердечного приступа, посетив местную достопримечательность — также дом, где якобы водятся привидения.

Юноша прибыл в Бентонг во время школьных каникул со своим лучшим другом и его родными. Путешественникам посоветовали отправиться в местный дом с привидениями, популярный среди туристов. Во время визита туда подросток вдруг побледнел и затем потерял сознание. Хотя его тут же вынесли на свежий воздух и вызвали "Скорую", спасти парня не удалось.

По словам медиков, причиной такой скоропостижной смерти стала, скорее всего, кардиомиопатия такоцубо, связанная с нарушением сокращений сердечной мышцы. Как правило, это происходит при сильном стрессе или испуге. Но чего или кого мог испугаться покойный? Кстати, по статистике такоцубо крайне редко приводит к летальному исходу.

Неудачный сеанс спиритизма

Недавно 11 школьников из Хато, Колумбия, в возрасте от 13 до 17 лет почувствовали себя плохо после того, как провели сеанс спиритизма с помощью доски Уиджа, которая используется медиумами для общения с духами.

Все подростки учатся в школе при Сельскохозяйственном техническом институте в Хато. Выяснилось, что кто-то из них прочитал про доску Уиджа в соцсети, и компания решила попробовать вызвать сущностей из потустороннего мира.

Сеанс проходил в коридоре учебного заведения. Неизвестно, успели ли его участники вызвать какого-нибудь духа, но вскоре их нашли на полу. Одни находились в обмороке, у других были сильные мышечные спазмы, а у многих ещё и открылась сильная рвота.

Пятерых подростков, которые находились в наиболее тяжёлом состоянии, пришлось увезти в больницу. Они прошли курс лечения, но точную причину недомогания установить так и не удалось.

Медики предположили, что подростки могли чем-то отравиться. По одной версии, школьники пили воду из одного контейнера, по другой — они что-то съели, когда вернулись из бассейна.

Вообще-то спиритизм считается довольно опасным занятием. При вызове духов следует соблюдать определённые правила, говорят опытные медиумы, иначе всё может закончиться крайне плачевно. Так, дух может остаться в нашем мире и преследовать тех, кто его вызвал. В результате человек может сойти с ума, тяжёло заболеть или даже умереть.

Отравление, психоз или…?

Разумеется, в каждом из трёх случаев можно подыскать какое-то рациональное объяснение. Например, в заброшенных домах пугающая обстановка, которая вполне может подействовать на впечатлительные юные натуры. Не исключено также, что детей нарочно кто-то пугал. В третьем случае всё-таки нельзя исключить возможность отравления. Также участие в спиритическом сеансе могло вызвать массовый психоз.

Но и сбрасывать со счетов иррациональные причины не следует. Так или иначе, любые оккультные занятия способны нанести ещё не окрепшим душам и организмам весьма ощутимый вред.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Новости
Специалист по энергетике о падении цены на газ в Европе: Погода ломает все прогнозы экспертов
В Хакасии задержали четырёх грабителей по дороге к жертве
Найденные на прошлой неделе в Приморье детёныши леопарда перестали есть
РВ: разведчики спецназа НМ ДНР уничтожили расчёт гранатомёта СПГ-9 ВСУ
С 12 января резко выросли потери подразделений ВСУ на Сватовском направлении
В Ставропольском крае дальнобойщиков из одной семьи оштрафовали на 850 тысяч рублей за перегруз
Иммунолог Болибок: "Кракен" имеет свойство ускользать от приобретённого иммунитета
Многодетный отец из Новосибирской области погиб в ходе СВО
Путин в беседе с Эрдоганом заявил о деструктивной линии Киева
Астрологи: Женщина-Водолей независима, загадочна и непоследовательна
Популярное
Арестович сравнил падение ракеты ПВО в Польше и разрушение дома в Днепре

Алексей Арестович высказался о причинах разрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.

Арестович сравнил падение ракеты ПВО в Польше и разрушение дома в Днепре
Пленным солдатам ВСУ показали вечеринки украинских олигархов в Куршевеле: "Жесть просто!"
Пленным солдатам ВСУ показали вечеринки украинских олигархов в Куршевеле: "Жесть просто!"
Зарубин показал, как Зеленский насмехался над словами Путина о Минских соглашениях
Офицер спецназа "Троя": при зачистке Соледара находят прячущихся по чердакам бойцов ВСУ
ВТО наступила на горло импортозамещению Сергей Лебедев Россияне должны готовиться к "горячей войне" с НАТО Любовь Степушова Сотрудничество с Турцией очень важно для крохотной Сербии Михаил Плисюк
Генерал Милли: США будут готовить новобранцев ВСУ для крупного наступления
Россиянка Линникова выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная"
Спикер ВВСУ Игнат: удар по Киеву 14 января наносился с ЗРК С-300 или С-400
Спикер ВВСУ Игнат: удар по Киеву 14 января наносился с ЗРК С-300 или С-400
Последние материалы
С 12 января резко выросли потери подразделений ВСУ на Сватовском направлении
В Ставропольском крае дальнобойщиков из одной семьи оштрафовали на 850 тысяч рублей за перегруз
Древние греки боялись мёртвых
Иммунолог Болибок: "Кракен" имеет свойство ускользать от приобретённого иммунитета
Многодетный отец из Новосибирской области погиб в ходе СВО
Астрологи: Женщина-Водолей независима, загадочна и непоследовательна
Путин в беседе с Эрдоганом заявил о деструктивной линии Киева
Парк Юрского периода: где в России обитают доисторические монстры
Money: Европа 5 февраля столкнётся с новой проблемой из-за России
Чешский наёмник "Хонза" заявил, что ВСУ оставили Клещеевку в районе Артёмовска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников