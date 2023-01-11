Бывший полицейский занялся изгнанием демонов

51-летний экс-полицейский из Нью-Йорка Крис ДеФлорио, выйдя в отставку после 19 лет службы, решил заняться экзорцизмом — изгнанием из людей и объектов недвижимости демонических сущностей.

Как хобби стало работой

Сначала ДеФлорио увлекся этой деятельностью как хобби, когда ещё работал в полиции. В 2009 году Крис встретил на улице человека, который странно себя вёл.

"Этот человек ползал по земле. Он издавал очень высокие звуки, которых я никогда раньше не слышал, и он ел свою руку", — вспоминает он.

Позднее, в 2018 году, помогая церкви, ДеФлорио отправился с благотворительной миссией в Руанду, где увидел другого человека, о котором говорили, что он одержим злым духом. С тех пор полицейский заинтересовался феноменом одержимости и стал изучать его.

Как-то дочь Криса и её друзья рассказали о том, что некая сущность преследовала их в отеле, расположенном во флоридском парке развлечений Disney World. По их словам, дух захлопнул дверь номера и оставил на стене отпечаток четырёх пальцев. Отправившись туда, полицейский принялся читать молитвы и кропить помещение святой водой, пока молодые люди не сообщили, что, по их мнению, сущность ушла.

После этого ДеФлорио стал проводить такие сеансы и в других местах. Однажды к нему обратилась жительница Коннектикута, которая обнаружила на деревянных балках и чердаке своего старого дома некие демонические изображения. Её внучка рассказывала, что слышала в доме загадочный рёв. Полицейскому удалось выяснить, что когда-то владелицей дома была ведьма. По-видимому, она и призвала демонов, которых ДеФлорио изгнал.

В итоге к нему стало обращаться множество людей, которые рассказывали о том, что их преследуют потусторонние сущности.

В конце концов, ДеФлорио ушёл из полиции, чтобы целиком посвятить себя этой работе. Он создал некоммерческую организацию под названием New York Demonic Investigation. Официально мужчина не берёт денег за свои услуги, однако клиенты по желанию могут переводить средства на счёт его компании.

Ужасы в доме врача

Недавно ДеФлорио и его жена и помощница Хармони посетили округ Арусток в штате Мэн. Живущий там врач утверждал, что в его доме обитает демон или кто-то в этом роде, который хочет убить его. Якобы однажды дух даже пытался столкнуть его с лестницы.

Друг доктора по имени Шон Доус поведал экзорцисту, что видел, как в доме врача сама собой включалась и выключалась система безопасности, летали по воздуху вещи. Один раз Доус услышал, как кто-то играет на гитаре и поют незнакомые голоса.

Оказалось, что играл сам доктор, но его рукой словно кто-то водил. А голоса раздавались изнутри него. В другой раз Доус ехал с другом на машине, тот был за рулём. И вдруг, казалось, врач потерял контроль над собой. Он вёл автомобиль так, что Доус испугался, как бы они не разбились. Но обошлось.

Во всём виноваты карты Таро!

ДеФлорио провёл серию обрядов по очищению жилища доктора и избавлению его от вселившихся демонов. Заодно выяснилась и предполагаемая причина полтергейста и одержимости.

Дело в том, что незадолго до начала всей этой истории врач приобрёл антикварный комод. Осматривая его, он нашёл внутри колоду карт Таро. Выбросить их просто так доктор побоялся и нанял профессионального медиума, чтобы тот сжёг карты в камине. После этого в викторианском особняке стало "нечисто".

Крис ДеФлорио надеется, что сумел помочь владельцу особняка, и духи больше не проявят себя.