В американских авиалайнерах транслируются призрачные стоны

Пассажиры самолётов компании American Airlines недавно начали сообщать о странных стонущих звуках, раздающихся по системам внутренней связи. Больше всего это похоже на "гортанный человеческий голос, кричащий от боли" — такое описание даёт один из свидетелей.

Позднее было подмечено, что феномен наблюдался лишь на рейсах, которые пролегают через Лос-Анджелес и его окрестности. Ни в одном случае источники звуков не были обнаружены.

Взлом исключается!

В самом начале возникла версия, что системы бортовой связи подверглись взлому со стороны неких шутников. Однако, по словам экспертов, связь на борту устроена таким образом, что её практически невозможно взломать со стороны. К тому же, указанные эпизоды были сильно разведены во времени и фиксировались в течение не менее чем полугода.

"Эти звуки начали передаваться по внутренней связи перед взлётом и продолжались на протяжении всего полёта, — пишет в своём Твиттере один из очевидцев, актёр Эмерсон Коллинз. — Они (экипаж самолёта) не могли их остановить, и после приземления они всё ещё понятия не имели, что это было".

Другой пассажир сообщает:

"В настоящее время я нахожусь на борту AA1631, и кто-то продолжает взламывать внутреннюю связь и издавать стоны и крики. Стюардессы стоят у своих телефонов, так что это не они, а капитан только что вышел и сказал нам, что они не думают, что системы полёта были кем-то захвачены".

Не только стоны, но и слова

Пользователь соцсети, Дуг Бонер, рассказал, что во время полёта слышал загадочные стонущие звуки и отчётливо разобрал слова "о, да", произнесённые непосредственно перед самой посадкой.

Юзер, который предпочёл остаться анонимным, поведал, что, следуя рейсом 1631 из Санта-Аны в Даллас-Форт-Уэрт, слышал громко стонавший мужской голос. Стоны длились по 5-10 секунд.

Эффект "неисправности"

Этой историей заинтересовался журналист портала View from the Wing Гэри Лефф. Он напрямую обратился к руководству American Airlines с просьбой прокомментировать данные эпизоды.

Вскоре Лефф получил официальный ответ, заключавшийся в том, что на нескольких авиалайнерах компании возникли неисправности систем громкой связи. Однако, сбои наблюдались в течение нескольких месяцев, что довольно странно.

"Голоса призраков"

Исследователи аномальных явлений выдвинули гипотезу о том, что это голоса призраков — по всей вероятности, тех, кто когда-то погиб в авиакатастрофах. Только непонятно, как они оказались на борту других самолётов, если от тех, которыми они летели при жизни, остались одни обломки. Впрочем, мы не знаем законов, по которым функционирует загробный мир.

Чтобы понять, о ком именно идёт речь, необходимо отследить случаи крушений лайнеров в этом районе, тогда, может быть, что-то, наконец, прояснится.