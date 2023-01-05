Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Шлионская

В американских авиалайнерах транслируются призрачные стоны

Непознанное

Пассажиры самолётов компании American Airlines недавно начали сообщать о странных стонущих звуках, раздающихся по системам внутренней связи. Больше всего это похоже на "гортанный человеческий голос, кричащий от боли" — такое описание даёт один из свидетелей.

В американских авиалайнерах транслируются призрачные стоны

Позднее было подмечено, что феномен наблюдался лишь на рейсах, которые пролегают через Лос-Анджелес и его окрестности. Ни в одном случае источники звуков не были обнаружены.

Взлом исключается!

В самом начале возникла версия, что системы бортовой связи подверглись взлому со стороны неких шутников. Однако, по словам экспертов, связь на борту устроена таким образом, что её практически невозможно взломать со стороны. К тому же, указанные эпизоды были сильно разведены во времени и фиксировались в течение не менее чем полугода.

"Эти звуки начали передаваться по внутренней связи перед взлётом и продолжались на протяжении всего полёта, — пишет в своём Твиттере один из очевидцев, актёр Эмерсон Коллинз. — Они (экипаж самолёта) не могли их остановить, и после приземления они всё ещё понятия не имели, что это было".

Другой пассажир сообщает:

"В настоящее время я нахожусь на борту AA1631, и кто-то продолжает взламывать внутреннюю связь и издавать стоны и крики. Стюардессы стоят у своих телефонов, так что это не они, а капитан только что вышел и сказал нам, что они не думают, что системы полёта были кем-то захвачены".

Не только стоны, но и слова

Пользователь соцсети, Дуг Бонер, рассказал, что во время полёта слышал загадочные стонущие звуки и отчётливо разобрал слова "о, да", произнесённые непосредственно перед самой посадкой.

Юзер, который предпочёл остаться анонимным, поведал, что, следуя рейсом 1631 из Санта-Аны в Даллас-Форт-Уэрт, слышал громко стонавший мужской голос. Стоны длились по 5-10 секунд.

Эффект "неисправности"

Этой историей заинтересовался журналист портала View from the Wing Гэри Лефф. Он напрямую обратился к руководству American Airlines с просьбой прокомментировать данные эпизоды.

Вскоре Лефф получил официальный ответ, заключавшийся в том, что на нескольких авиалайнерах компании возникли неисправности систем громкой связи. Однако, сбои наблюдались в течение нескольких месяцев, что довольно странно.

"Голоса призраков"

Исследователи аномальных явлений выдвинули гипотезу о том, что это голоса призраков — по всей вероятности, тех, кто когда-то погиб в авиакатастрофах. Только непонятно, как они оказались на борту других самолётов, если от тех, которыми они летели при жизни, остались одни обломки. Впрочем, мы не знаем законов, по которым функционирует загробный мир.

Чтобы понять, о ком именно идёт речь, необходимо отследить случаи крушений лайнеров в этом районе, тогда, может быть, что-то, наконец, прояснится.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы сша самолет транспорт
Новости
Арестович: ракетная атака на Киев ВС РФ наносилась по центру принятия решений
В парламенте Крыма назвали требования Киева о выдаче авторов СВО и возврате крымского жилья "бредом обкурившихся наркоманов"
Военкор Александр Сладков: на передовой в зоне СВО вовсю идут артиллерийские дуэли
ТОС "Солнцепёк" группировки "О" ВС РФ уничтожила опорные пункты ВСУ на линии Сватово-Кременная
В США заявили, что Вашингтон открыто подталкивает страны к Третьей мировой войне
Подоляк: предложение патриарха Кирилла о рождественском перемирии — "ловушка РФ"
Медведев назвал поход "Адмирала Горшкова" с "Цирконами" подарком НАТО к Новому году
Морпехи армии России совершили артналёт на позиции ВСУ к югу от Гуляйполя
Скотт Риттер: Россия осмелилась противостоять армии НАТО на Украине, сорвав планы Запада
Политолог Аграновский: обстановка на белорусско-украинской границе нагнетается кукловодами из США
Популярное
Безсонов опубликовал радиоперехваты польских наёмников: "Не можем дышать, полно трупов"

Военный эксперт Даниил Безсонов опубликовал радиопереговоры впавших в отчаяние польских наёмников, которые удалось перехватить российским военным.

Безсонов опубликовал радиоперехваты польских наёмников: "Не можем дышать, полно трупов"
Воздушная тревога объявлена на всей Украине: возможна массированная атака ВС РФ
Воздушная тревога объявлена на всей Украине: возможна массированная атака ВС РФ
Ходаковский рассказал, как его просьбы спрятать солдат в подвалы игнорировали
Генерал Гурулëв о новой волне мобилизации: Ранее мобилизованные не введены в сражение
Россиянам приготовиться: Зеленский двинул в атаку "диванные войска" украинских ИПсО Ольга Лебедева Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам Любовь Степушова Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Отар Кушанашвили заявил, что Меладзе не следовало комментировать СВО России на Украине
Пьяные иностранные наёмники убили трёх военных ВСУ на блокпосту в Снигирёвке
На польском канале TVP Info появилась надпись "Героическая оборона России"
На польском канале TVP Info появилась надпись "Героическая оборона России"
Последние материалы
Военкор Александр Сладков: на передовой в зоне СВО вовсю идут артиллерийские дуэли
ТОС "Солнцепёк" группировки "О" ВС РФ уничтожила опорные пункты ВСУ на линии Сватово-Кременная
В США заявили, что Вашингтон открыто подталкивает страны к Третьей мировой войне
Подоляк: предложение патриарха Кирилла о рождественском перемирии — "ловушка РФ"
Медведев назвал поход "Адмирала Горшкова" с "Цирконами" подарком НАТО к Новому году
Морпехи армии России совершили артналёт на позиции ВСУ к югу от Гуляйполя
Скотт Риттер: Россия осмелилась противостоять армии НАТО на Украине, сорвав планы Запада
Политолог Аграновский: обстановка на белорусско-украинской границе нагнетается кукловодами из США
Киберсыщик Бедеров раскрыл тайны диверсий ЦИПсО в российских городах: берут массовостью
Бойцы "Спарты" закидали позиции ВСУ минами с дронов в районе Первомайского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников