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Ирина Шлионская

Паб в Англии прославился благодаря отрубленной руке мошенника

Непознанное » Аномальные зоны

Паб The Haunch of Venison в английском графстве Солсбери был недавно включён в готовящуюся к изданию книгу Руби Виторино Муди "Великие пабы Англии". Одной из местных "фишек" является экспозиция, посвящённая происходящим здесь паранормальным феноменам. Туда входит и жутковатый экспонат — отрубленная человеческая рука.

Паб в Англии прославился благодаря отрубленной руке мошенника

Доказательства полтергейста

Трёхэтажное здание было построено более 700 лет назад. Поначалу оно принадлежало церкви, а впоследствии в нём размещался бордель. Сейчас здесь находятся три небольших бара:

  • Horsebox,
  • Death Row,
  • Палата лордов.

Владельцы, персонал и посетители заведений якобы не раз становились свидетелями загадочных явлений.

У них на глазах сами собой падали на пол различные предметы — стулья, подсвечники, пивные кружки (некоторые из них разбивались). А ножи внезапно поднимались и становились в вертикальное положение. Особенно часто это случалось на Хэллоуин.

Эти артефакты стали экспонатами местной коллекции, с которой можно ознакомиться при посещении паба. Говорят, что виновник полтергейста — дух одного из бывших владельцев заведения.

Рука шулера

Но самой главной здешней достопримечательностью является отрубленная рука. Появилась она в коллекции будто бы при следующих обстоятельствах.

В XVIII столетии в пабе устраивались карточные игры. Среди игроков в вист выделялся один, которому постоянно везло. Стали поговаривать, что парень жульничает, хотя вывести на чистую воду его никому не удавалось.

Как-то удачливый игрок в очередной раз выиграл крупную сумму денег, и проигравший местный мясник в запале отрубил ему руку тесаком — он был убеждён, что его противник мошенничает.

Понятно, что в те времена хирурги ещё не умели пришивать утраченные конечности, так что отрезанная рука предполагаемого шулера так и осталась в этих стенах. Что было дальше с этим человеком, неведомо, но, скорее всего, играть он перестал.

Она — поддельная?

Руку держали в хлебной печи, которая, по-видимому, не использовалась по назначению. Со временем, конечность высохла и мумифицировалась. Потом она куда-то пропала, однако в 1911 году в здании начался ремонт, и рука была вновь найдена. Её поместили в витрину, где она благополучно пролежала вплоть до 2004 года, когда кто-то её украл. Но в тот раз "экспонат" удалось вернуть.

В 2010 году легендарную конечность вновь похитили, и на этот раз она тоже чудесным образом вернулась на свое место.

Правда, Руби Виторино Муди, автор уже упомянутой книги "Великие пабы Англии", утверждает, что в экспозиции находится искусственная копия, а реальная конечность игрока лежит в запасниках музея графства, но её никогда никому не показывают. Кстати, руку из паба также считают виновницей паранормальных явлений.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы англия история алкоголь великобритания
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