Астролог Артемьева: "Дата рождения поможет узнать свою судьбу"

Нумерология — древняя система предсказаний, основанная на простых вычислениях, но дающая чёткие советы здесь и сейчас. Чтобы узнать свою судьбу, нужно обратить внимание на дату вашего рождения и вычислить "число судьбы" или по-другому "число жизненного пути". О том, как узнать свою судьбу по цифрам, рассказала читателям Pravda.Ru психолог, астролог Евгения Артемьева.

Как узнать свою судьбу по цифрам

Возьмите полную дату вашего рождения, сложите все цифры и доведите до однозначного значения.

Пример: дата рождения: 25.07.1993 = 2+5+0+7+1+9+9+3 = 36 = 3+6 = 9, следовательно, смотрим трактовку числа 9.

Число 1

Единица — цифра первооткрывателя. Им трудно следовать по чьему-либо указанию, они всегда стремятся вырваться вперед. В молодости, когда опыта не хватает, единицы делают ошибки и вынуждены подчиняться кому-то, но со временем всё же отсоединяются и становятся самостоятельными.

К делу они подходят с креативом, умением рисковать и находить новые пути. Стоит помнить одно: не нужно изобретать велосипед, там, где старый подход хорошо работает.

Число 2

Двойка — цифра дипломата. Эти люди лучше всех умеют устанавливать любые взаимоотношения и поддерживать равновесие. Двойки очень умело подмечают и используют тонкости коммуникации, виртуозно, словно специи в блюде, гармонизируют любое общение для достижения стабильности.

Любимое место двойки — рядом с единицей. Нет ничего хуже для двойки, чем оказаться на виду у всех и принимать какие-либо решения. Она предпочитает быть ведомой, но всегда оказывается причастна к достижениям первых. Помешать может только избыток скромности.

Число 3

Тройка — цифра творчества. На этом пути много писателей, поэтов, ораторов… Представители этой цифры — игроки, которые делают то, что им нравится, наслаждаясь жизнью и радуя своим творчеством других. Они немного дети, не стоит от них ждать повышенной ответственности.

Чтобы полностью раскрыть свой потенциал, тройкам необходимо найти правильную работу, в которой не будет жесткого графика и регламентов. Зато будет много пространства для творчества и поиска принципиально новых подходов.

Число 4

Четверка — цифра труда. Это путь ответственности, упорства и умения длительно концентрироваться на чем-либо для достижения успеха. От них не следует ждать гибкости и скорости.

Лучшая работа для четвёрок — это напряженная и ответственная работа. Одно можно сказать с уверенностью: схемы быстрого заработка — не для них. Отличная работа для четвёрок, например, работа строителя, программиста или генного инженера.

Число 5

Пятёрка — цифра непредсказуемости. Их путь напоминает множество тропинок, ведущих в разные стороны. Она пытается соединить в себе качества всех предыдущих чисел, что выражается в многогранности и переменчивости. Пятёрки могут справиться практически с любым делом, которое не требует долгого сосредоточения.

Это число даёт своим подопечным умение быть лучшими посредниками между большими группами людей, подстраиваясь под нужды и желания всех участников, например, должность руководителя. Также пятёрки могут выбрать для себя работу, связанную с переездами и путешествиями любого рода.

Число 6

Шестёрка — цифра единения. Главная способность состоит в умении объединять то, что разрознено или сломано, выступая словно клей между людьми. Причём когда всё работает хорошо, о них ничего не видно и не слышно, но стоит случиться кризису, все бегут именно к этим людям, чтобы найти выход из сложной ситуации.

Профессию таким людям лучше всего выбирать в сферах, где нужно видеть картину целиком, собирая что-то цельное из разрозненных деталей, например:

тренер,

наставник,

юрист,

архитектор.

Также возможен интерес к искусству.

Число 7

Семерка — цифра-загадка. В мире эта цифра фигурирует практически во всех магических ритуалах, олицетворяет загадочные явления и находится в самом основании мироздания. Люди этой цифры не исключение. Их обременяет рутина и повседневность, они тянутся к необычным вещам, людям, даже сами они могут выглядеть как "не от мира сего".

Самые подходящие профессии:

учёные,

психологи,

детективы,

священнослужители,

монахи.

Все эти профессии объединяет то, что они связаны со скрытыми от всех других вещами, которые другие не видят или не понимают.

Число 8

Восьмерка — цифра власти. Эти люди оказывают влияние на всё, что происходит вокруг них. Они умеют не только ставить масштабные цели, но и их достигать. Они зачастую не знают, какая в них скрыта сила или же они не экологично её используют.

Результат деятельности восьмёрки в основном измеряется деньгами, эти люди имеют талант привлекать деньги. За счёт огромной личной энергии они способны оказывать влияние на большое количество людей в публичных сферах деятельности.

Число 9

Девятка — цифра альтруиста. Они рождены отдавать, ничего не требуя взамен. Люди им могут казаться неблагодарными, но девятка всё равно распахивает душу и отдает. И как показывает практика, чем больше они отдают, тем больше для них начинают открываться новые возможности, тем больше они получают, зачастую не из того места, куда давали, а от других людей.

Так как девятка является тройкой в квадрате, такие люди наделены творческими способностями и особенно склонны к писательству.

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