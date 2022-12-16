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Ирина Шлионская

Образованные люди занимаются колдовством, потому что на них никто не подумает

Непознанное » Человек

Традиционно считается, что вера в чёрную магию и колдовство — это мракобесие, и что заниматься этим могут только недалёкие, малообразованные люди. Однако, на деле представители интеллигенции прибегают к магическим ритуалам не реже, а может, и чаще тех, кто не окончил даже среднюю школу. На то есть свои причины.

Образованные люди занимаются колдовством, потому что на них никто не подумает

Порча для писателя и мэра

Один писатель должен был получить крупную литературную премию. Конечно, у него имелись конкуренты. И однажды писатель нашёл в своём портфеле бумажный кулёк со странным и жутковатым содержимым:

  • иголки,
  • обрезки ногтей,
  • горстка земли,
  • несколько пёрышек, связанных чёрной ниткой.

Мужчина даже не стал задумываться, что это такое — просто взял и выкинул пакость в мусорное ведро. Ни в какое колдовство он, конечно, не верил. Прошло всего несколько часов — и у писателя приключился приступ перитонита. Ему вовремя сделали операцию, но здоровье с тех пор резко ухудшилось.

В прошлом году в СМИ появились сообщения о начальнице отдела кадров мэрии города Ровны Сумской области (Украина), которая пыталась навести порчу на местного мэра.

В течение нескольких месяцев кто-то подбрасывал землю и разный хлам к двери кабинета мэра. Согласно поверьям, если подбросить кому-то землю с кладбища, то человека начнут преследовать несчастья. Неизвестно, постигли ли какие-то несчастья мэра и его сотрудников, но женщину удалось вычислить по камерам наблюдения.

Мэр вызвал подчинённую на ковер и в присутствии других сотрудников попросил её прокомментировать свои поступки. Чиновница отказалась отвечать, лишь молча смотрела на окружающих. После этого она написала заявление об уходе. А мэр на всякий случай позвал священника, чтобы освятить всё здание.

Мнение психолога

"Самые страшные истории рассказывают образованные люди, пострадавшие от таких же образованных и воспитанных людей", — комментирует подобные ситуации известный психолог Анна Кирьянова.

Но что заставляет лиц с высшим образованием и высоким интеллектом пытаться навредить ближнему с помощью магии?

Чем выше социальный статус человека, тем больше его самомнение, считает Кирьянова. "А умный мозг легко находит оправдания для зависти и злых дел", — резюмирует она.

Как правило, среди умных и образованных людей не принято верить во всякую "чушь". Поэтому те, кто творит чёрную магию, убеждены в своей безнаказанности. Ну кто подумает, что учитель, врач, кандидат наук способен на такое?

На всякий случай, защищайтесь!

Да, эффект магического воздействия остаётся спорным. Кто-то считает, что человеку действительно можно навредить с помощью магии, кто-то — что тут работает гипноз или самовнушение. Однако тот факт, что в отдельных случаях с людьми, на которых наводили порчу, действительно начинали происходить разнообразные несчастья, остаётся фактом. Тому есть немало свидетельств.

К тому же, вспомним, что магия много тысячелетий была частью культуры у всех народов. Поэтому можно сказать, что вера в неё заложена в нас генетически. По крайней мере, в некоторых из нас. Может, человек верит в действенность магии, потому что испытал это на себе, может, он наблюдал какие-то эпизоды, связанные с магией. Но, так или иначе, в определённой ситуации он может решиться испробовать эти эффекты.

Поэтому не стоит думать, что если у человека высокий уровень образования, вам нечего опасаться. Если есть подозрение, что кто-то пытается на вас воздействовать магическим путём, следует, как минимум, дистанцироваться от этого человека. И на всякий случай почитать в Интернете, какие бывают виды магических воздействий, и как от них защищаться.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы психология образование высшее образование
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