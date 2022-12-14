Что такое талисман? Откуда приходят обереги? Какой сакральный смысл заложен в привычных нам предметах? Какие ежедневные ритуалы мы совершаем, даже не подозревая об этом? На эти и другие вопросы рассказала читателям Pravda.Ru арт-терапевт Джули Симон.
Человек приходит в этот мир один. Но здесь его ждут и встречают. Первые данные, которые появляются на тельце новорождённого, — это бирки с личной информацией. Формально это необходимо для того, чтобы идентифицировать человека и распознать среди десятка таких же, как и он, рождённых с ним в один день. Но на самом деле бирка — это первый осязаемый талисман, который младенец получает при рождении. Это информация, в которой, помимо метрических данных, содержится сила фамилии и сила рода. Неспроста такие бирки хранятся практически в каждой семье.
Не стоит забывать, что любая религия тесно переплетается с символикой. Весь православный мир буквально пронизан отсылами к языческим истокам, которые нашли отражение в христианстве. Ангел-хранитель, который дается каждому человеку при рождении, есть ни что иное, как защита от зла. А православный ритуал отречения от сатаны несёт в себе великую силу соединения со светлым миром. Ритуалы и талисманы сопровождают нас от рождения до самой смерти. И, кстати, такие сильные обереги, как ветви ели и пальмы, провожают человека в последний земной путь, являясь проводниками в жизнь вечную.
Как встречали Иисуса Христа в Иерусалиме? Ему под ноги бросали пальмовые ветви — символ победы. Господь въехал в город на ослике — символе кротости. От начала веков и до наших дней сплошь и рядом нас сопровождает символика вещей и явлений. Это энергии, которые незримо обволакивают нас и заключены практически в каждой вещи.
На протяжении жизни каждый человек пропускает через свои руки тысячи предметов. Мы никогда не задумываемся, что у нас есть возможность наделять определенные вещи магическими свойствами. Человек, как высшее создание во Вселенной, может подчинить себе любой маленький объект, который впоследствии будет работать на своего владельца.
Не зная основных правил взаимодействия с оберегами, можно оказаться у них в плену. Здесь важно не впасть в крайность и не стать рабом для своего талисмана. Это чревато тем, что обмен энергиями замкнётся. И вместо пользы человек ощутит чувство опустошения или даже безысходности.
Передать ему свою энергию из глубин души. Воспользоваться такими практиками, как визуализация и медитация. Человек и талисман — это два связующих сосуда. Но чудо в том, что через их взаимодействие человек может отдавать тяжесть, а взамен получать энергию.
Всё, что ассоциируется с положительными эмоциями, необходимо мысленно передавать талисману, на который, как на флешку запишется вся информация и будет сохранена на долгое время.
Существует такое понятие, как энергия мёртвых. Она хоть и имеет огромную силу, но не содержит позитивной энергии. Стоит остерегаться таких оберегов, как когти, клыки, головы змей — всё это может оказывать негативное влияние на человека.
Обереги и талисманы должны нести положительную энергию и энергию любви.
Все мы находимся в окружении вещей, которые наделены энергией. С самого рождения и на протяжении всей жизни у нас есть возможность пользоваться тем, чем испокон веков пользовались наши предки. Знание законов обмена энергиями даёт нам не просто преимущество, но и открывает горизонты, позволяя стать на вершину Вселенной.
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