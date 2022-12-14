Арт-терапевт: "Такие обереги, как когти, клыки, головы змей, несут отрицательную энергию мёртвых"

Что такое талисман? Откуда приходят обереги? Какой сакральный смысл заложен в привычных нам предметах? Какие ежедневные ритуалы мы совершаем, даже не подозревая об этом? На эти и другие вопросы рассказала читателям Pravda.Ru арт-терапевт Джули Симон.

Талисман: на страже счастья и достатка

Человек приходит в этот мир один. Но здесь его ждут и встречают. Первые данные, которые появляются на тельце новорождённого, — это бирки с личной информацией. Формально это необходимо для того, чтобы идентифицировать человека и распознать среди десятка таких же, как и он, рождённых с ним в один день. Но на самом деле бирка — это первый осязаемый талисман, который младенец получает при рождении. Это информация, в которой, помимо метрических данных, содержится сила фамилии и сила рода. Неспроста такие бирки хранятся практически в каждой семье.

Не стоит забывать, что любая религия тесно переплетается с символикой. Весь православный мир буквально пронизан отсылами к языческим истокам, которые нашли отражение в христианстве. Ангел-хранитель, который дается каждому человеку при рождении, есть ни что иное, как защита от зла. А православный ритуал отречения от сатаны несёт в себе великую силу соединения со светлым миром. Ритуалы и талисманы сопровождают нас от рождения до самой смерти. И, кстати, такие сильные обереги, как ветви ели и пальмы, провожают человека в последний земной путь, являясь проводниками в жизнь вечную.

Как встречали Иисуса Христа в Иерусалиме? Ему под ноги бросали пальмовые ветви — символ победы. Господь въехал в город на ослике — символе кротости. От начала веков и до наших дней сплошь и рядом нас сопровождает символика вещей и явлений. Это энергии, которые незримо обволакивают нас и заключены практически в каждой вещи.

На протяжении жизни каждый человек пропускает через свои руки тысячи предметов. Мы никогда не задумываемся, что у нас есть возможность наделять определенные вещи магическими свойствами. Человек, как высшее создание во Вселенной, может подчинить себе любой маленький объект, который впоследствии будет работать на своего владельца.

Талисман: благо и вред

Не зная основных правил взаимодействия с оберегами, можно оказаться у них в плену. Здесь важно не впасть в крайность и не стать рабом для своего талисмана. Это чревато тем, что обмен энергиями замкнётся. И вместо пользы человек ощутит чувство опустошения или даже безысходности.

Как этого избежать?

Изначально подходить к выбору талисмана без фанатизма.

Прислушиваться к своему телу. Помнить о том, что талисманы работают на нас, а не наоборот.

Взаимодействие с талисманом должно быть быстрым.

Любой талисман имеет не только определённую силу, но и свойства ослабевать. Поэтому крайне важно периодически подзаряжать своих маленьких союзников.

Как зарядить амулет, чтобы наделить его силой?

Передать ему свою энергию из глубин души. Воспользоваться такими практиками, как визуализация и медитация. Человек и талисман — это два связующих сосуда. Но чудо в том, что через их взаимодействие человек может отдавать тяжесть, а взамен получать энергию.

Всё, что ассоциируется с положительными эмоциями, необходимо мысленно передавать талисману, на который, как на флешку запишется вся информация и будет сохранена на долгое время.

Отрицательная энергия и анти-талисман

Существует такое понятие, как энергия мёртвых. Она хоть и имеет огромную силу, но не содержит позитивной энергии. Стоит остерегаться таких оберегов, как когти, клыки, головы змей — всё это может оказывать негативное влияние на человека.

Обереги и талисманы должны нести положительную энергию и энергию любви.

Все мы находимся в окружении вещей, которые наделены энергией. С самого рождения и на протяжении всей жизни у нас есть возможность пользоваться тем, чем испокон веков пользовались наши предки. Знание законов обмена энергиями даёт нам не просто преимущество, но и открывает горизонты, позволяя стать на вершину Вселенной.

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