Алёна Полынь: Законопроект о магии – бестолковый пиар

В Госдуме готовится законопроект, в котором предлагается ввести уголовную ответственность для магов, целителей и колдунов. Данный проект взбудоражил общественность и вызвал ряд публикаций в СМИ. На эту тему корреспондент Pravda.Ru побеседовал с Ведьмой Алёной Полынь.

Алёна Полынь — основатель оккультной организации ИСВ, автор более десяти книг и карт. Алёна Полынь не скрывает, что имеет ряд образований, позволяющих ей оказывать качественную помощь людям. Высшее образование по специальности психолог, также гештальт-терапевт, теолог, филолог, философ, фитотерапевт и т. д.

— Законопроект о магах как-то повлияет на деятельность шарлатанов, сможет искоренить мошенничество в магии? Или есть опасность, что он ударит по профессионалам в магическом деле?

— Необходимость контроля в сфере магический помощи назрела давно, и лично я несколько лет назад говорила о необходимости создания реестра специалистов. Но проблема в том, что никакой депутат или министр контролировать данную сферу не сможет, потому что нужен специалист именно в области магии и только он сможет понять, шарлатан или профессионал перед ним.

Все законопроекты, призванные бороться с мошенниками в магии, не способны это сделать. Зато они отлично ведут к взяточничеству, мол, за разрешение нужно заплатить. Ни один закон не избавит Россию от магических мошенников, и проверить качество помощи тоже не представляется возможным.

— То есть закон проблему не решит, а усугубить сможет?

— Не то что сможет, он однозначно её усугубит. Появится взяточничество, и в итоге люди будут ходить к мошенникам, одобренным государством. Мы не можем запретить людям верить магам, это выбор каждого человека. Многие, не только маги, занимаются магией. Да и видов магии очень много. Поэтому мы говорим о личной ответственности человека в выборе. Но государство может контролировать учёт волшебников и целителей, официальное оформление их деятельности и оплату налогов. По последнему, конечно, у меня своё мнение… Я считаю, что такая богатая страна, как Россия, могла бы освободить свой народ от налогов. Но это отдельная тема.

— Лично на вашей деятельности новый закон может как-то отразиться?

— Я больше 25 лет помогаю людям профессионально и постоянно совершенствую свои навыки. Ко мне идут люди по сарафанному радио. Я имею образование, которое позволяет вести деятельность, нацеленную на помощь людям. Но на моей деятельности уже отразились само представление законопроекта журналистам и публикации в СМИ. Сразу стали писать религиозные люди, восклицая радостно, что ведьм теперь уничтожат, вспоминая кровавые страницы истории, как пытали и убивали со смаком. Россия сегодня — это развивающиеся общество, и регресс не уместен. Нужно понять, что коммунизм устарел, что в новом мире у людей могут быть любые интересы, и магия не исключение. И необходимо признать такие профессии, как маг, Ведьма, колдун, экстрасенс и т. д. Кстати, это всё о разном, что, скорее всего, неведомо депутатам.

— То есть закон о регулировании деятельности магов невозможен?

— Нет, невозможен. Либо мы запрещаем всё: астрологов, психологов, даже психиатров, магов, эзотерику, ведьм, целителей, гипнологов и т. д., список длинный. Либо всё разрешаем. Иного не будет.

— А психологи, психотерапевты и психиатры почему попадают под запрет?

— Потому что психологи, психотерапевты и психиатры используют в своей деятельности магию. Расстановки по Хеленгеру, метафорические карты, трансовые техники… Психиатры ведут психологические беседы, используя определённые техники, они тоже относятся к магическим.

И не забывайте, сколько у нас классической литературы с магическим содержанием. Её тоже запретить? Или указать, что читать можно, а использовать ничего нельзя.

Мне жаль, что в современной России вообще возможны такие законодательные инициативы, ибо это позорит нашу страну. Мы сейчас переживаем сложные времена, и такой бестолковый пиар неуместен. Очень хочется призвать депутатов работать над тем, чтобы люди получали качественную медицинскую помощь, образование и жили не за чертой бедности в невыносимых условиях, а достойно.

Депутатам стоит перенаправить своё внимание и начать заниматься проектами, связанными с правильным воспитанием детей, полноценным образованием. А для этого нужно учить детей лидерству, широкому мышлению, развивать разносторонность их интересов, дабы человек с детства нёс ответственность за каждый свой поступок, а не уповал на чью-то волю.