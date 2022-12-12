"Внебрачному сыну Мессинга" во сне явилась Ванга и предсказала победу России

Житель Подмосковья Дмитрий Киселёв называет себя "внебрачным сыном Мессинга". Так это или нет, неизвестно, но недавно он поведал о вещем сне, в котором к нему явилась знаменитая провидица Ванга и предсказала, что ждёт Россию в ближайшем будущем.

Огонь и вода

В 2020 году Киселёв рассказал, что у его матери в молодости был роман с Вольфом Мессингом. Сын якобы унаследовал от отца некоторые способности. В частности, ему нередко снятся вещие сны.

В последний раз он увидел во сне слепую женщину с растрёпанными волосами, одетую в чёрное платье, и сразу понял, что перед ним болгарская пророчица Ванга. К слову сказать, Ванга скончалась в 1996 году, а Мессинг — и вовсе в 1974-м. Теоретически они, конечно, могли быть знакомы друг с другом, однако сведений об этом нет. Но всё-таки логичнее было бы увидеть во сне именно Мессинга, раз он будто бы приходился отцом Дмитрию.

Сюжет сна он описывает так: слепая пророчица держала в одной руке огонь, в другой — воду. Она сразу же начала говорить. Суть её предсказания была такова:

"Будут битвы, страшные битвы. Но Россия устоит, Россия станет первой, её все будут уважать".

Произнеся эти слова, Ванга скрестила руки на груди, и вода затушила пламя.

Ловкие трюки

Возможно, во сне "Мессинга-младшего" фигурировала именно Ванга по той причине, что она прославилась как предсказательница, тогда как Вольф Мессинг был известен больше как телепат и гипнотизёр. В Советском Союзе он считался иллюзионистом, выступал с эстрадными номерами. Сам "маг" признавался, что, когда ему предстояло отыскать в зале какой-нибудь предмет, он по движениям мускулов своего "проводника", которого держал за руку, его походке, дыханию и пульсу определял, где именно находится искомое.

Наиболее сенсационные факты биографии Мессинга, которые публиковались в книгах и статьях о нём, увы, не подтвердились. В архивах не было найдено никакой информации о том, что артист встречался с Эйнштейном и Сталиным (как он якобы утверждал), что Гитлер назначал награду за его голову, так как он предсказал крах фюрера.

Что же касается известного эпизода, когда будто бы по поручению Сталина Мессинг получил у кассира Госбанка 100 000 рублей, предъявив тому чистый лист бумаги, то этого просто не могло быть, говорят знающие люди. Дело в том, что в те времена чек на крупную сумму сначала подавался бухгалтеру, затем его тщательно проверяли внутренние ревизоры, и только потом он попадал к кассиру, который сначала должен был подготовить документы и лишь после этого вызвать клиента. О том, что Мессингу удалось загипнотизировать всех этих сотрудников, нигде не упоминается.

Рекламные легенды

Косвенным доказательством того, что все эти факты — чистой воды вымысел, является то, что, когда Мессинга просили продемонстрировать какие-то из этих трюков, он всегда отказывался.

Вероятно, артист и журналисты просто создавали эти легенды ради рекламы. А вот Ванга всё-таки принимала людей, и результаты исследований показали, что процент угадываний в её пророчествах выше вероятного…

Так или иначе, перед нами ещё одно предсказание, сулящее России победу, пусть и дорогой ценой. И, кто бы на самом деле не являлся его автором, будем надеяться, что оно окажется достоверным.