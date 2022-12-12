Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Ирина Шлионская

"Внебрачному сыну Мессинга" во сне явилась Ванга и предсказала победу России

Непознанное

Житель Подмосковья Дмитрий Киселёв называет себя "внебрачным сыном Мессинга". Так это или нет, неизвестно, но недавно он поведал о вещем сне, в котором к нему явилась знаменитая провидица Ванга и предсказала, что ждёт Россию в ближайшем будущем.

"Внебрачному сыну Мессинга" во сне явилась Ванга и предсказала победу России

Огонь и вода

В 2020 году Киселёв рассказал, что у его матери в молодости был роман с Вольфом Мессингом. Сын якобы унаследовал от отца некоторые способности. В частности, ему нередко снятся вещие сны.

В последний раз он увидел во сне слепую женщину с растрёпанными волосами, одетую в чёрное платье, и сразу понял, что перед ним болгарская пророчица Ванга. К слову сказать, Ванга скончалась в 1996 году, а Мессинг — и вовсе в 1974-м. Теоретически они, конечно, могли быть знакомы друг с другом, однако сведений об этом нет. Но всё-таки логичнее было бы увидеть во сне именно Мессинга, раз он будто бы приходился отцом Дмитрию.

Сюжет сна он описывает так: слепая пророчица держала в одной руке огонь, в другой — воду. Она сразу же начала говорить. Суть её предсказания была такова:

"Будут битвы, страшные битвы. Но Россия устоит, Россия станет первой, её все будут уважать".

Произнеся эти слова, Ванга скрестила руки на груди, и вода затушила пламя.

Ловкие трюки

Возможно, во сне "Мессинга-младшего" фигурировала именно Ванга по той причине, что она прославилась как предсказательница, тогда как Вольф Мессинг был известен больше как телепат и гипнотизёр. В Советском Союзе он считался иллюзионистом, выступал с эстрадными номерами. Сам "маг" признавался, что, когда ему предстояло отыскать в зале какой-нибудь предмет, он по движениям мускулов своего "проводника", которого держал за руку, его походке, дыханию и пульсу определял, где именно находится искомое.

Наиболее сенсационные факты биографии Мессинга, которые публиковались в книгах и статьях о нём, увы, не подтвердились. В архивах не было найдено никакой информации о том, что артист встречался с Эйнштейном и Сталиным (как он якобы утверждал), что Гитлер назначал награду за его голову, так как он предсказал крах фюрера.

Что же касается известного эпизода, когда будто бы по поручению Сталина Мессинг получил у кассира Госбанка 100 000 рублей, предъявив тому чистый лист бумаги, то этого просто не могло быть, говорят знающие люди. Дело в том, что в те времена чек на крупную сумму сначала подавался бухгалтеру, затем его тщательно проверяли внутренние ревизоры, и только потом он попадал к кассиру, который сначала должен был подготовить документы и лишь после этого вызвать клиента. О том, что Мессингу удалось загипнотизировать всех этих сотрудников, нигде не упоминается.

Рекламные легенды

Косвенным доказательством того, что все эти факты — чистой воды вымысел, является то, что, когда Мессинга просили продемонстрировать какие-то из этих трюков, он всегда отказывался.

Вероятно, артист и журналисты просто создавали эти легенды ради рекламы. А вот Ванга всё-таки принимала людей, и результаты исследований показали, что процент угадываний в её пророчествах выше вероятного…

Так или иначе, перед нами ещё одно предсказание, сулящее России победу, пусть и дорогой ценой. И, кто бы на самом деле не являлся его автором, будем надеяться, что оно окажется достоверным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы ванга война россия
Новости
Бои на Лисичанском направлении: танкисты ВС РФ уничтожили позиции неонацистов
В Петербурге планируют построить технологический кластер "ЧВК Вагнер Центр"
Полковник запаса: Польша начинает беспокоиться о защите от ракет ВСУ
Режиссёр "Сватов" Радзюкевич не вернётся в сериал "Папины дочки"
Депутат Госдумы допустил вхождение Сербии в состав России после референдума
WP: президент Украины Зеленский понимает, что вернуть Крым невозможно
Каждую ночь на Запорожском фронте уничтожаются вражеские диверсанты
Польша ставит условия для выполнения своего обещания отказаться от нефти из РФ
Пивоваров заявил об искусственном интеллекте с внутренней личностью
МО РФ: МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт-разведчик над Баренцевым морем
Популярное
Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ

Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.

Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Опубликованы кадры сдачи в плен экипажа танка Т-72 ВСУ с заваренными люками
Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране
Лайла Ахметова: Мои книги о войне сами пробивают себе дорогу Анжела Якубовская Наши предки всегда боролись со змием на земле, в небесах и на море Сергей Лебедев Сейчас или никогда: Вучич должен защитить сербов в Косово и Метохии Любовь Степушова
Разведчики 42-й дивизии войск ВС РФ уничтожили группу наёмников ВСУ под Донецком
Кирби: Вашингтон считает, что РФ хочет продолжения спецоперации на Украине
В боях с российской армией на Украине убита наёмница из США Ребекка Мациоровски
В боях с российской армией на Украине убита наёмница из США Ребекка Мациоровски
Последние материалы
Режиссёр "Сватов" Радзюкевич не вернётся в сериал "Папины дочки"
"Внебрачному сыну Мессинга" во сне явилась Ванга и предсказала победу России
Депутат Госдумы допустил вхождение Сербии в состав России после референдума
WP: президент Украины Зеленский понимает, что вернуть Крым невозможно
Каждую ночь на Запорожском фронте уничтожаются вражеские диверсанты
Польша ставит условия для выполнения своего обещания отказаться от нефти из РФ
Пивоваров заявил об искусственном интеллекте с внутренней личностью
МО РФ: МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт-разведчик над Баренцевым морем
В посольство Франции в Москве прислали посылку из Крыма с мёртвой мышью и пауком
Польша и Германия начинают развертывать ЗРК Patriot на границе с Украиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников