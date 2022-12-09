С древних времён люди использовали обереги и талисманы. Причём как на Руси, так и в других странах. Начиная от племён и заканчивая развитыми цивилизациями. У каждого царя, короля и фараона был свой шаман, маг, ведун. Человек духовный, со знаниями талисманов и оберегов. Так что же такое талисман и почему его история насчитывает тысячи лет? Об этом, а также о том, как сделать талисман своими руками, рассказала читателям Pravda. Ru чакролог, нумеролог Кристина Парфенова.
Талисман — это прежде всего сгусток энергии. Сильный энергетический предмет, который может человеку помогать в жизни. Есть разные талисманы:
В зависимости от запроса человека делаются разные символы, используются разные цвета и даже материалы. Например, на здоровье используют талисманы из камня, дерева в красных, коричневых, чёрных цветах. А вот на энергетическую защиту из камней, особенно благородных и полудрагоценных, белых и фиолетовых цветов.
Несмотря на то, что создание талисманов и оберегов — это сложный сакральный процесс, каждый человек может сам сделать упрощённый вариант талисмана. Конечно, работать он будет слабее, чем у шамана, и вряд ли разом излечит от болезни или вернёт любимого. Но точно благоприятно поваляет на жизнь.
Купите небольшую понравившуюся вещь. Например, брелок, шкатулку или кольцо. Дома очистите этот предмет энергетически. Полождите в воду с солью на целый день. Так вы смываете весь негатив с вещи. А утром возьмите в руки и наполните своей позитивной энергией. Для этого скажите этой вещи что-то хорошее и приятное. Можете вспомнить лучшие моменты своей жизни. После этого: дайте настройку вещи. Что вы хотите от неё? Если хотите поправить здоровье, то попросите:
"Я благодарю тебя за то, что ты помогаешь мне быть сильным и здоровым. Исцеляешь, очищаешь и делаешь мое тело сильным. Пусть твоя энергия помогает мне в этом. Да будет так".
Ваш талисман готов. В течение жизни талисман можно брать в руки, особенно когда нужна дополнительная энергия и помощь. Можно носить с собой.
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