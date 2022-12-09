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Ирина Гусакова

Нумеролог: "Талисман на защиту делают из полудрагоценных камней"

Непознанное

С древних времён люди использовали обереги и талисманы. Причём как на Руси, так и в других странах. Начиная от племён и заканчивая развитыми цивилизациями. У каждого царя, короля и фараона был свой шаман, маг, ведун. Человек духовный, со знаниями талисманов и оберегов. Так что же такое талисман и почему его история насчитывает тысячи лет? Об этом, а также о том, как сделать талисман своими руками, рассказала читателям Pravda. Ru чакролог, нумеролог Кристина Парфенова.

Нумеролог: "Талисман на защиту делают из полудрагоценных камней"

Как выбрать свой талисман

Талисман — это прежде всего сгусток энергии. Сильный энергетический предмет, который может человеку помогать в жизни. Есть разные талисманы:

  • на удачу,
  • на здоровье,
  • на защиту,
  • на любовь,
  • на деторождение.

В зависимости от запроса человека делаются разные символы, используются разные цвета и даже материалы. Например, на здоровье используют талисманы из камня, дерева в красных, коричневых, чёрных цветах. А вот на энергетическую защиту из камней, особенно благородных и полудрагоценных, белых и фиолетовых цветов.

Несмотря на то, что создание талисманов и оберегов — это сложный сакральный процесс, каждый человек может сам сделать упрощённый вариант талисмана. Конечно, работать он будет слабее, чем у шамана, и вряд ли разом излечит от болезни или вернёт любимого. Но точно благоприятно поваляет на жизнь.

Как сделать талисман своими руками

Купите небольшую понравившуюся вещь. Например, брелок, шкатулку или кольцо. Дома очистите этот предмет энергетически. Полождите в воду с солью на целый день. Так вы смываете весь негатив с вещи. А утром возьмите в руки и наполните своей позитивной энергией. Для этого скажите этой вещи что-то хорошее и приятное. Можете вспомнить лучшие моменты своей жизни. После этого: дайте настройку вещи. Что вы хотите от неё? Если хотите поправить здоровье, то попросите:

"Я благодарю тебя за то, что ты помогаешь мне быть сильным и здоровым. Исцеляешь, очищаешь и делаешь мое тело сильным. Пусть твоя энергия помогает мне в этом. Да будет так".

Ваш талисман готов. В течение жизни талисман можно брать в руки, особенно когда нужна дополнительная энергия и помощь. Можно носить с собой.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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