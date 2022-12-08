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Ирина Шлионская

Масонские символы на здании "Склифа" привлекают призраков

Непознанное

В московском особняке на Сухаревской, где сегодня располагается Институт Скорой помощи имени Склифосовского, раньше находился странноприимный дом графа Николая Петровича Шереметева. Здание было заложено 28 июня 1792 года на "Черкасских огородах", принадлежавших матери графа, и должно было включать помещения для бесплатной больницы на 50 коек для бедных и богадельни на 100 мест. Сегодня о нём ходят мистические легенды.

Масонские символы на здании "Склифа" привлекают призраков

Два миллиона золотом в память о графине

Идея строительства принадлежала рано умершей после родов супруге графа — знаменитой Прасковье Ивановне Ковалевой-Жемчуговой, бывшей крепостной актрисе театра Шереметевых.

К моменту смерти графини Шереметевой постройка Станноприимного дома была уже наполовину возведена. Архитектором изначального проекта по образцу традиционной дворянской усадьбы являлся ученик Василия Баженова — Елизвой Назаров.

Но безутешный граф решил посвятить строящийся особняк умершей жене. Для этого он изменил проект, наняв знаменитого итальянского скульптора Джакомо Кваренги. На строительство ушло около семи лет и два миллиона золотых рублей, что считалось тогда просто астрономической суммой.

Приданое для бедных невест

Итак, особняк представлял собой образец изящества: открытая колоннада-полуротонда, тосканские портики на крыльях и боковых фасадах, мраморная отделка внутри… В самом центре располагалась церковь.

К моменту торжественного открытия учреждения, которое состоялось 11 июля 1810 года, граф Шереметев уже скончался. Тем не менее, Странноприимный дом содержался на средства семьи Шереметевых. И в нём не только оказывали медицинскую помощь беднякам и предоставляли приют нищим старикам, а ещё и обеспечивали приданым бедных невест.

Деньги, от 50 до 500 рублей, разыгрывались по жребию. Девушкам предоставлялся определённый срок, в течение которого они должны были найти себе женихов и обвенчаться с ними непременно в храме Живоначальной Троицы при Странноприимном доме.

Склиф без Склифосовского

23 июля 1923 года Шереметевскую больницу, как её называли, переименовали в Институт травматологии и неотложной помощи имени Н. В. Склифосовского. Правда, знаменитый хирург не имел к этому учреждению никакого отношения, хотя в 20-е годы прошлого века одним из ведущих врачей здесь был его ученик.

Храм в советское время был закрыт, на его месте устроили приёмное отделение и гардероб. Однако, в начале нашего столетия церковь восстановили.

В 1980-х годах больница переехала из старинного особняка в новое 13-этажное здание. В историческом здании после реставрации разместились дирекция, научная часть и лабораторный комплекс. Ежегодно около 50 тысяч человек получают здесь бесплатную экстренную помощь.

Призраки и масоны

По легендам, в стенах Склифа водится призрак Прасковьи Жемчуговой. Многие видели здесь темноволосую женщину, бросающую серебряные монетки. По поверью, если она покажется пациенту, тот непременно выздоровеет. Кстати, ещё одно предание гласит, что именно Жемчугова изображена на одной из фресок больничного храма в облике ангела. Автор работы — итальянец Доменико Скотти.

Наблюдали тут будто бы и других выходцев с того света — ведь в стенах больницы скончалось немало пациентов. В том числе, и без покаяния…

Любопытное обстоятельство: на фронтоне старинного особняка изображена так называемая лучезарная дельта — масонский символ. Говорят, масонами были оба архитектора, работавшие над проектом Странноприимного дома — и Елизвой Назаров, и Джакомо Кваренги. Уж не потому ли здесь царит такая потусторонняя атмосфера?

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы россия москва история здоровье николай склифосовский
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