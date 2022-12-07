Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Ирина Гусакова

Мастер Алатырь: "Каждая составляющая в ловце снов несёт волшебство"

Непознанное

Ловец снов — это частичка волшебного мира, возможность соприкоснуться с душой и творческой энергией Мастера. Издавна считалось, что такой предмет силы помогает изгонять злых духов из жилища, оберегает сон владельца, его самого и его душу во сне от прихода различных негативных сущностей. А это значит, что даёт ощущение безопасности, помогает убирать страхи, т. е. позволяет человеку быть более расслабленным, спокойным, а это положительно влияет и на сон. О том, как изготовить ловца снов, рассказала читателям Pravda.Ru мастер телесно-звуковой практики центра йоги "Анахата" Виолетта Алатырь.

Мастер Алатырь: "Каждая составляющая в ловце снов несёт волшебство"

Ловец снов: как изготовить

Рекомендовано вешать ловца снов в комнате у взрослых, но не детей. Есть множество мнений и версий: от простых бытовых, что в темноте ребёнок может просто испугаться колыхания перьев ловца на ветру и заплакать, вплоть до таких, что дети первые несколько лет от рождения ещё помнят свои прошлые жизни и жизнь до прихода в материальный мир, они более чувствительны к проявлениям потустороннего мира, видят многое недоступное глазу взрослого человека и ещё не имеют достаточной защиты, чтобы совладать с открывающимися силами через врата ловца.

Изготавливают ловца снов обычно из природных материалов:

  • веточки,
  • трава,
  • перья птиц,
  • самые обыкновенные или даже полудрагоценные и драгоценные камни.

Каждый мастер индивидуален, как и его энергия, задачи, знания, связь с природой и духами, у каждого свои тотемы-помощники. Потому и выглядят ловцы совершенно не похожими друг на друга: у одного мастера искусно подобранные яркие бусины и ленты дополняют плетёную основу с перышками, у другого лаконичный простой предмет с минимумом украшений. Каждый создатель вкладывает в предмет силы часть своей творческой энергии, а значит, соединяет предмет с силами природы, духами-помощниками, с энергиями творца и даже даёт частичку своей силы.

Каждая составляющая в ловце снов несёт волшебство: будь то, например, перо совы (являющейся олицетворением мудрости) или перо сойки (считается, что перо сойки к созданию и обретению семьи и семейному уюту).

Ещё очень важно создавать в ресурсном состоянии! Будь то ловец снов или авторские продукты. Чтобы дать положительный заряд, необходимо настроиться. Можно почиститься при необходимости. Создать для себя атмосферу радости и уюта через музыку, ароматы, практики.

"Некогда в прошлом я тоже участвовала в создании ловцов снов. Мы делали их вдвоём на продажу, использовали соединение женской и мужской творческой энергии. Существовал дуэт мелодекламации "Фиалка и Пилигрим", в котором Фиалка (Виолетта Алатырь) была музой, играла на этнических и шаманских музыкальных инструментах, а Пилигрим (он же Николай Коротков) писал стихи и песни, читал свои тексты под необычное музыкальное сопровождение. На некоторое время даже стали пробовать играть просто шаманскую музыку без текстов. Помимо этого, Николай занимался выжиганием по дереву, изготавливал поделки из кожи с нанесением рун. По сей день он прекрасный фотограф. Но дуэт распался. Изготовление ловцов снов тоже оставила в прошлом", — рассказала про свой опыт Виолетта Алатырь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Индейская символика: Тайна за семью печатями?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Rebelión: украинцы нужны США как пушечное мясо, чтобы бороться с РФ
Эксперты ЦБ РФ назвали потолок цен на нефть новым экономическим шоком
Священник о том, как в человека может вселиться бес: "Едут к каким-то дедушкам"
РВ: военный ВСУ уничтожен в своём укрытии с ударного дрона спецназа НМ ДНР
Дискин: выдвижение Кудрина на пост президента РФ возможно, но шансов у него нет
Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам первичного звена и "скорой"
Baijiahao: Запад попал впросак, запретив экспорт золота из России
В Берлине назвали удары ВСУ по аэродромам России законными
Дерматолог Скорогудаева заявила, что частое мытьё зимой вредно для кожи
Боевики ВСУ складируют тела сослуживцев прямо на своих позициях у Бахмута
Популярное
Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске

Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.

Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске
Британский наёмник Макдональд: мы думали, что солдаты ВС РФ нас перебьют
Британский наёмник Макдональд: мы думали, что солдаты ВС РФ нас перебьют
Сладков требует ВС РФ разнести Майдан и Крещатик в Киеве ради мира в Донбассе
Стрелков о своём возвращении в Москву из зоны СВО: Незаконно носил оружие
Всё импортное: российских чиновников не заботят проблемы отечественного сельского хозяйства Сергей Лебедев Пророчество монаха Авеля сбывается прямо сейчас – "бесы" уже побежали Ольга Лебедева Жительница Донецка: после начала спецоперации ничего не изменилось Рустем Сафронов
В Китае пригрозили США разгромом жестокой гегемонии: ближайшие 10 лет решающие
Читатели Le Figaro о видео с Путиным в Крыму: "Зеленский, наверное, съел рубаху"
Хатылев: дроны ВСУ по российским аэродромам могли запустить из Казахстана
Хатылев: дроны ВСУ по российским аэродромам могли запустить из Казахстана
Последние материалы
РВ: военный ВСУ уничтожен в своём укрытии с ударного дрона спецназа НМ ДНР
Дискин: выдвижение Кудрина на пост президента РФ возможно, но шансов у него нет
Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам первичного звена и "скорой"
Мастер Алатырь: "Каждая составляющая в ловце снов несёт волшебство"
Baijiahao: Запад попал впросак, запретив экспорт золота из России
В Берлине назвали удары ВСУ по аэродромам России законными
Дерматолог Скорогудаева заявила, что частое мытьё зимой вредно для кожи
Боевики ВСУ складируют тела сослуживцев прямо на своих позициях у Бахмута
Politico: НАТО не может просчитать дальнейшие шаги Путина на Украине
Появились данные о ликвидации троих азербайджанских боевиков в СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников