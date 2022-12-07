Мастер Алатырь: "Каждая составляющая в ловце снов несёт волшебство"

Ловец снов — это частичка волшебного мира, возможность соприкоснуться с душой и творческой энергией Мастера. Издавна считалось, что такой предмет силы помогает изгонять злых духов из жилища, оберегает сон владельца, его самого и его душу во сне от прихода различных негативных сущностей. А это значит, что даёт ощущение безопасности, помогает убирать страхи, т. е. позволяет человеку быть более расслабленным, спокойным, а это положительно влияет и на сон. О том, как изготовить ловца снов, рассказала читателям Pravda.Ru мастер телесно-звуковой практики центра йоги "Анахата" Виолетта Алатырь.

Ловец снов: как изготовить

Рекомендовано вешать ловца снов в комнате у взрослых, но не детей. Есть множество мнений и версий: от простых бытовых, что в темноте ребёнок может просто испугаться колыхания перьев ловца на ветру и заплакать, вплоть до таких, что дети первые несколько лет от рождения ещё помнят свои прошлые жизни и жизнь до прихода в материальный мир, они более чувствительны к проявлениям потустороннего мира, видят многое недоступное глазу взрослого человека и ещё не имеют достаточной защиты, чтобы совладать с открывающимися силами через врата ловца.

Изготавливают ловца снов обычно из природных материалов:

веточки,

трава,

перья птиц,

самые обыкновенные или даже полудрагоценные и драгоценные камни.

Каждый мастер индивидуален, как и его энергия, задачи, знания, связь с природой и духами, у каждого свои тотемы-помощники. Потому и выглядят ловцы совершенно не похожими друг на друга: у одного мастера искусно подобранные яркие бусины и ленты дополняют плетёную основу с перышками, у другого лаконичный простой предмет с минимумом украшений. Каждый создатель вкладывает в предмет силы часть своей творческой энергии, а значит, соединяет предмет с силами природы, духами-помощниками, с энергиями творца и даже даёт частичку своей силы.

Каждая составляющая в ловце снов несёт волшебство: будь то, например, перо совы (являющейся олицетворением мудрости) или перо сойки (считается, что перо сойки к созданию и обретению семьи и семейному уюту).

Ещё очень важно создавать в ресурсном состоянии! Будь то ловец снов или авторские продукты. Чтобы дать положительный заряд, необходимо настроиться. Можно почиститься при необходимости. Создать для себя атмосферу радости и уюта через музыку, ароматы, практики.

"Некогда в прошлом я тоже участвовала в создании ловцов снов. Мы делали их вдвоём на продажу, использовали соединение женской и мужской творческой энергии. Существовал дуэт мелодекламации "Фиалка и Пилигрим", в котором Фиалка (Виолетта Алатырь) была музой, играла на этнических и шаманских музыкальных инструментах, а Пилигрим (он же Николай Коротков) писал стихи и песни, читал свои тексты под необычное музыкальное сопровождение. На некоторое время даже стали пробовать играть просто шаманскую музыку без текстов. Помимо этого, Николай занимался выжиганием по дереву, изготавливал поделки из кожи с нанесением рун. По сей день он прекрасный фотограф. Но дуэт распался. Изготовление ловцов снов тоже оставила в прошлом", — рассказала про свой опыт Виолетта Алатырь.

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