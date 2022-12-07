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Ирина Шлионская

По Интернету бродит женщина-демон

Непознанное

В последнее время в Интернете появилось множество пугающих сообщений о жутком и загадочном изображении женщины-зомби.

По Интернету бродит женщина-демон

Её отличительная черта — это впалые, измазанные кровью щёки. Некоторые пользователи утверждают, что картинка с Лоаб выскакивала в ответ на совсем другие запросы, и что демоническая женщина буквально преследовала их. Откуда же она вообще взялась?

А где Брандо?

Как рассказывают юзеры, зовут демоницу Лоаб. Иногда её образ генерируется с другими жутковатыми изображениями — например, обезглавленными людьми либо детьми, глаза которых деформированы или кровоточат.

Никто не знает имени конкретного создателя образа Лоаб. По одной из версий, изображение сгенерировал компьютерный алгоритм. Тут может быть два варианта. Либо это произошло по запросу кого-то из юзеров, либо искусственный интеллект создал образ в случайном порядке, что выглядит довольно зловеще.

Пользователь под ником Supercomposite попытался заново сгенерировать образ Лоаб, введя в программу её текстовое описание. Приложение попросило его сначала создать что-то противоположное этой информации. Supercomposite указал фамилию знаменитого американского актёра Марлона Брандо, а затем ввёл изображение силуэта горизонта, украшенного буквами DIGITA PNTICS, и объединил всё это в текстовом формате DIGITA PNTICS skyline logo:-1. В итоге вместо образа Брандо появились целых четыре изображения всё той же дамы с окровавленными щеками.

Монстры в Сети

Другая версия происхождения Лоаб куда более иррациональна и состоит в том, что это так называемый "криптид скрытого пространства". Криптидами называют мифологических или вымерших существ, которых якобы видели в наше время.

А иные сетевые пользователи и вовсе считают Лоаб демоном, обитающим на просторах Сети. Люди, верящие в паранормальные явления, полагают, что Интернет является такой же параллельной реальностью для нас, как и загробный мир, и потому там могут обитать души покойников и прочие представители потусторонних сфер.

Действительно, в Сети можно встретить немало рассказов о том, как на связь с пользователями выходили их покойные близкие — например, по электронной почте и другим мессенджерам. Или об активности сетевых аккаунтов умерших людей. Встречаются и истории о "демонических сущностях", якобы преследующих юзеров.

Алгоритмы тоже смотрят видео про зомби

Но если разобраться, то не надо иметь отношения к потустороннему миру, чтобы имитировать подобную активность. Электронные сообщения и посты от усопших могут появляться, если аккаунт взломали (например, с целью мистификации), или если ещё при жизни его владелец запрограммировал отправку таких сообщений на определённое время и дату. Кроме того, доступ к аккаунтам могут иметь родные или друзья покойного.

Что же касается "сетевых демонов", то проследить их происхождение крайне сложно. Сейчас существуют "умные" алгоритмы, которые могут самостоятельно генерировать такие аватары, причём не обязательно для этого нужен четкий запрос.

К сожалению, сетевая среда довольно агрессивна, и запросов на генерацию различных демонических образов вроде вампиров, оборотней или зомби появляется огромное количество. К тому же, в Интернете и так плавает масса картинок, видео и сериалов на эти темы. Так что, "прототип" может быть и собирательным.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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