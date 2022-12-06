Массовые самоубийства животных запрограммированы природой

На протяжении всей истории Земли люди наблюдали такой феномен, как массовые суициды представителей животного мира.

Чаще всего речь идёт о морских обитателях, но есть примеры, когда это касалось и других биологических видов. Внятного объяснения явлению пока не найдено.

Потерявшие берега

В ноябре 2004 года на островах Австралии и Тасмании произошёл массовый выброс на берег китов. Общее количество погибших животных составило 115 особей. В 2008 году ситуация повторилась: на этот раз около 150 китов выбросились на берег на острове Кинг в Тасмании. В следующем году в том же районе произошёл выброс ещё около 200 китов, при этом ещё около 400 погибли прямо в море, по неизвестной причине.

В июне 2015 года в южном регионе Чили в Патагонии таким же образом покончили с собой 337 сейвалов (разновидность китов). Тогда специалисты заявили, что это одно из крупнейших самоубийств животных, которые когда-либо были зафиксированы.

В январе 2005 года на берегу в Калифорнии обнаружились тысячи гигантских кальмаров, которые также по непонятной причине решили совершить суицид. Учёные были шокированы, так как этот вид кальмаров обитает на глубине 2300 футов (700 метров) и практически не поднимается к поверхности.

И даже собаки…

Склонны к суицидам не только жители моря. В 2009 году в швейцарской деревне Лаутербруннен в течение трёх дней 28 коров и быков бросились вниз с одного и того же утёса.

В январе 2015 года в турецком городе Гевас пастухи, пасущие стадо овец, наблюдали, как одна из них подошла к скале и прыгнула вниз. За ней последовали остальные. Всего с обрыва спрыгнуло около 1500 животных. 450 из них разбились насмерть, а остальные спаслись благодаря тому, что "подушка" из товарищей-самоубийц смягчила их падение.

В Дамбартоне (Шотландия) есть поместье Овертон, когда-то принадлежавшее известному промышленнику Джеймсу Уайту. Там имеется арочный каменный мост 1895 года постройки, увитый зеленью и проложенный через глубокое ущелье. Являясь популярным местом для прогулок, он в то же время пользуется дурной славой. Его прозвали "Мостом собачьих самоубийств".

Дело в том, что, начиная с 60-х годов прошлого столетия, отсюда спрыгнули в ущелье сотни собак. Все они погибли. Свидетели рассказывали, что собаки ведут себя совершенно спокойно, пока не достигают моста. Здесь они начинают беспокоиться и крутятся волчком, словно одержимые, прежде, чем броситься вниз.

Те же, кто остался жив, спрыгнув с 50-футовой высоты, возвращаются на мост, чтобы совершить вторую попытку.

Оргии смерти в Джатинге

А в деревне Джатинга (индийский штат Ассам) ежегодно, с сентября по ноябрь, после окончания сезона дождей, происходят массовые самоубийства птиц. Феномен наблюдается аж с 1910 года: птицы врезаются в деревья, столбы, здания и машины.

Орнитологи выяснили, что в этих смертоносных оргиях участвуют более 40 видов пернатых, причём как местных, так и перелётных.

Землю усеивают сотни трупов. Птичьи суициды фиксируются лишь в зоне с чёткими границами площадью 1500 на 200 метров. В соседних деревнях, в частности, ничего подобного не замечено.

У планеты есть программа-регулятор?

Разумеется, не раз выдвигались версии, объясняющие загадочные суициды животных. Вот их перечень:

Присутствие в воде или воздухе токсинов, которые воздействуют на психику животных.

Запахи хищников, которые вызывают у животных панику.

Наличие электромагнитных и прочих излучений, опять же влияющих на мозг.

Аномальная энергетика, имеющая сверхъестественную природу (различные магические, заколдованные или проклятые места).

Однако, до сих пор ни одна из этих гипотез не нашла своего подтверждения.

Впрочем, ряд исследователей полагает, что дело не в конкретном месте, а в том, что сама природа заложила в животных программу на самоуничтожение, которая срабатывает, когда происходит слишком сильный рост популяции, сопровождающийся нехваткой ресурсов для жизнеобеспечения. И животные дружно бросаются умирать, чтобы не конкурировать за пищу и прочие блага и не страдать от их недостатка.

Кстати, совсем не факт, что та же программа не заложена и в нас, людях. На земном шаре постоянно растёт количество беспричинного насилия, военных конфликтов и самоубийств. Иные конспирологи утверждают, что таким образом планета старается избежать перенаселённости, ведь и ресурсы, которыми пользуются люди, тоже ограничены. Казалось бы, чушь, но если задуматься — а так ли уж далеко мы ушли от животного мира? Ведь инстинкты-то никуда не делись.