На протяжении всей истории Земли люди наблюдали такой феномен, как массовые суициды представителей животного мира.
Чаще всего речь идёт о морских обитателях, но есть примеры, когда это касалось и других биологических видов. Внятного объяснения явлению пока не найдено.
В ноябре 2004 года на островах Австралии и Тасмании произошёл массовый выброс на берег китов. Общее количество погибших животных составило 115 особей. В 2008 году ситуация повторилась: на этот раз около 150 китов выбросились на берег на острове Кинг в Тасмании. В следующем году в том же районе произошёл выброс ещё около 200 китов, при этом ещё около 400 погибли прямо в море, по неизвестной причине.
В июне 2015 года в южном регионе Чили в Патагонии таким же образом покончили с собой 337 сейвалов (разновидность китов). Тогда специалисты заявили, что это одно из крупнейших самоубийств животных, которые когда-либо были зафиксированы.
В январе 2005 года на берегу в Калифорнии обнаружились тысячи гигантских кальмаров, которые также по непонятной причине решили совершить суицид. Учёные были шокированы, так как этот вид кальмаров обитает на глубине 2300 футов (700 метров) и практически не поднимается к поверхности.
Склонны к суицидам не только жители моря. В 2009 году в швейцарской деревне Лаутербруннен в течение трёх дней 28 коров и быков бросились вниз с одного и того же утёса.
В январе 2015 года в турецком городе Гевас пастухи, пасущие стадо овец, наблюдали, как одна из них подошла к скале и прыгнула вниз. За ней последовали остальные. Всего с обрыва спрыгнуло около 1500 животных. 450 из них разбились насмерть, а остальные спаслись благодаря тому, что "подушка" из товарищей-самоубийц смягчила их падение.
В Дамбартоне (Шотландия) есть поместье Овертон, когда-то принадлежавшее известному промышленнику Джеймсу Уайту. Там имеется арочный каменный мост 1895 года постройки, увитый зеленью и проложенный через глубокое ущелье. Являясь популярным местом для прогулок, он в то же время пользуется дурной славой. Его прозвали "Мостом собачьих самоубийств".
Дело в том, что, начиная с 60-х годов прошлого столетия, отсюда спрыгнули в ущелье сотни собак. Все они погибли.
Свидетели рассказывали, что собаки ведут себя совершенно спокойно, пока не достигают моста. Здесь они начинают беспокоиться и крутятся волчком, словно одержимые, прежде, чем броситься вниз.
Те же, кто остался жив, спрыгнув с 50-футовой высоты, возвращаются на мост, чтобы совершить вторую попытку.
А в деревне Джатинга (индийский штат Ассам) ежегодно, с сентября по ноябрь, после окончания сезона дождей, происходят массовые самоубийства птиц. Феномен наблюдается аж с 1910 года: птицы врезаются в деревья, столбы, здания и машины.
Орнитологи выяснили, что в этих смертоносных оргиях участвуют более 40 видов пернатых, причём как местных, так и перелётных.
Землю усеивают сотни трупов. Птичьи суициды фиксируются лишь в зоне с чёткими границами площадью 1500 на 200 метров. В соседних деревнях, в частности, ничего подобного не замечено.
Разумеется, не раз выдвигались версии, объясняющие загадочные суициды животных. Вот их перечень:
Однако, до сих пор ни одна из этих гипотез не нашла своего подтверждения.
Впрочем, ряд исследователей полагает, что дело не в конкретном месте, а в том, что сама природа заложила в животных программу на самоуничтожение, которая срабатывает, когда происходит слишком сильный рост популяции, сопровождающийся нехваткой ресурсов для жизнеобеспечения. И животные дружно бросаются умирать, чтобы не конкурировать за пищу и прочие блага и не страдать от их недостатка.
Кстати, совсем не факт, что та же программа не заложена и в нас, людях. На земном шаре постоянно растёт количество беспричинного насилия, военных конфликтов и самоубийств. Иные конспирологи утверждают, что таким образом планета старается избежать перенаселённости, ведь и ресурсы, которыми пользуются люди, тоже ограничены. Казалось бы, чушь, но если задуматься — а так ли уж далеко мы ушли от животного мира? Ведь инстинкты-то никуда не делись.
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