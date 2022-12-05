Диккенс при жизни мечтал встретиться с привидением

Недавно в лондонском Музее Чарльза Диккенса открылась очередная выставка, посвящённая знаменитому английскому писателю.

Вроде бы, ничего особенного, но у экспозиции необычное название: "Для чтения в сумерках: Диккенс, призраки и сверхъестественное".

Страшные сказки и журнал ужасов

Куратор выставки Эмили Данбар рассказывает посетителям и журналистам о том, что Диккенса с детства влекли паранормальные явления и истории о призраках.

Писатель вспоминал, что всё началось со страшных сказок, которые рассказывала ему на ночь няня. Подростком он читал журнал ужасов The Terrific Register, истории из которого, как признавался Диккенс, пугали его "до потери сознания".

Привидения стали персонажами многих произведений автора, таких как

"Рождественская песнь в прозе",

"Записки Пиквикского клуба",

"Николас Никльби",

"Человек с привидениями",

"Рукопись сумасшедшего".

Диккенсоведы насчитали у него не менее двух десятков повестей, романов и рассказов, где фигурируют те или иные сверхъестественные явления.

Магнетизм вместо спиритизма

В 1860-х годах Диккенс даже вступил в Клуб привидений, члены которого занимались исследованием и расследованием различных паранормальных явлений. Также он сотрудничал с братьями Айрой и Уильямом Дэвенпортами, которые выдавали себя за магов, способных общаться с мёртвыми.

Однако, Диккенс относился к феноменам из области мистики весьма скептично и пытался подыскать им научное объяснение. Он не верил в модный для того времени спиритизм и утверждал, что все феномены "явления духов" были связаны с психическим состоянием участников сеансов. Зато он практиковал месмеризм, или "животный магнетизм" — популярную в викторианскую эпоху форму гипноза, которая часто применялась в лечебных целях.

Поиски дома с привидениями

Тем не менее, в экспозиции музея представлено нигде ранее не публиковавшееся письмо Диккенса к историку Уильяму Ховитту, автору книги "История сверхъестественного во всех веках и нациях и во всех церквях, христианских и языческих". В нём писатель изложил просьбу порекомендовать ему и его другу, писателю и театральному импресарио Джону Холлингсхеду, какой-нибудь дом, где они гарантированно столкнулись бы с чем-нибудь сверхъестественным.

По словам Эмили Данбар, сначала Ховитт указал Диккенсу на гостиницу в лондонском районе Холборн. Но Холлингсхед, который посетил это заведение в одиночестве, заявил, что это просто "полуразрушенная пивная, которую преследуют только заявления пивоваров и винокуров". Тогда Ховитт дал новый адрес — особняк в Чесханте, графство Хартфордшир, где якобы водились привидения. Диккенс отправился туда вместе с Холлингсхедом и не менее известным писателем Уилки Коллинзом. Но ничего необычного они там не обнаружили, и единственным примечательным событием стал обед в местном пабе.

На выставке можно увидеть плакаты, письма и книги, подчёркивающие связь писателя со сферой сверхъестественного, которой он интересовался всю жизнь, несмотря на то, что, по-видимому, не получил ни одного доказательства существования призраков.