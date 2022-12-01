Снежный человек угрожает людям параличом

Во многих регионах земного шара можно встретить так называемого снежного человека. Сомневаться в его существовании оснований уже практически нет. Но почему бигфутов или йети выделяют из всех остальных животных?

Дело в том, что, по многочисленным свидетельствам, снежный человек обладает загадочными качествами, в частности, воздействует на психику людей.

"Может вывести вас из строя"

Мэтт Прюитт, который уже давно занимается изучением темы снежного человека и лично встречался с этим существом, утверждает, что "дикие люди" способны вызывать у очевидцев временный паралич.

"Одно из суеверий, касающихся снежного человека, заключается в том, что он каким-то образом может вывести вас из строя", — говорит исследователь.

Многие свидетели рассказывают, что при встрече со снежным человеком замирали на месте и не могли двигаться дальше, пока йети не уходил прочь или не исчезал. Поэтому снежных людей долгое время считали мистическими существами, способными обитать сразу в двух измерениях и даже как будто владевших некими магическими практиками.

"Тоническая неподвижность"

На самом деле, считает Прюитт, ничего мистического в этом нет. Животные в процессе своей эволюции научились по-разному реагировать на потенциальные угрозы. Например, есть такой феномен, как тоническая неподвижность, замирание на месте.

"Наши самые маленькие предки, мелкие приматы размером с грызунов, жили в основном на деревьях, — рассказывает Прюитт. — На них охотились в основном змеи, кошки и птицы, и все они охотились в движении. И поэтому те старались оставаться в их присутствии неподвижными, чтобы выжить".

Другое дело, что могут возникать разные версии относительно механизма инициируемого бигфутами паралича.

"Раньше считалось, что это какая-то духовная энергия или телепатия, а теперь ухватились за идею инфразвука, потому что инфразвук — это реальное, природное явление", — комментирует Мэтт.

По мнению исследователя, скорее, такая реакция связана не столько с внешним воздействием, сколько с защитными силами нашего мозга. Встречаясь с неизвестным существом, человек, даже на подсознательном уровне, видит в нём угрозу и "замирает".

"Эти непроизвольные автоматические механизмы гораздо более сложны и приспособлены к реальности, чем ваш рациональный разум и ваши рассуждения", — утверждает Прюитт.

Поскольку человек не осознает этих механизмов, он считает, что встреченный йети его попросту "загипнотизировал" — таков вывод Прюитта.

Тайна не отменяется

Хотя, есть вещи, которые всё-таки не вписываются в эту концепцию. Например, если это всего лишь защитная реакция, то почему мы не замираем при встрече, предположим, с медведем или волком? Вернее, страх перед ними может нас парализовать, но не всегда и не настолько…

Кроме того, есть рассказы о том, как снежный человек буквально растворялся в воздухе на глазах у очевидцев. Это тоже игры нашей психики? Наконец, иные свидетели рассказывали, что им приходилось телепатически общаться с бигфутом.

Конечно, всё очень индивидуально, у страха глаза велики, да и фантазия у многих богатая. Но надо признать, что феномен снежного человека по-прежнему остается тайной, о которой мы пока ещё знаем довольно мало.