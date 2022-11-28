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Ирина Гусакова

Специалист по работе с подсознанием: "Страх влияет на ваше благосостояние"

Непознанное

Как часто мы сетуем, что почти не осталось денег до зарплаты, как часто мы берем кредиты или деньги в долг, однако мало кто при этом задумывается, а не виноваты ли мы в этом сами, настраивая себя на финансовые неудачи. О том, как очистить свой разум и привлечь в свою жизнь деньги, рассказала читателям Pravda.Ru специалист по работе с подсознанием Ирина Лидерман.

Специалист по работе с подсознанием: "Страх влияет на ваше благосостояние"

Как раскрыть денежный потенциал

Смотрим свою дату рождения. Если в ней есть числа 13, 14, 16 и 19, нужно проработать кармические долги из прошлых воплощений. Особое внимание заслуживает число 15 — это люди с огромным денежным потенциалом. Им важно раскрыться, не жить в невежестве, учиться и нарабатывать благостную карму через помощь другим и благотворительность. У каждого есть земное число — это дата рождения, и космическое число — это сумма цифр полной даты рождения, сведенной до однозначного числа.

Допустим, вы родились 27.07.1999. Ваше космическое число можно рассчитать после суммирования всех цифр даты рождения: 2+7+7+1+9+9+9=44. И далее суммируем цифры получившегося числа: 4+4=8. Если ваше космическое число равно 5 или 8, это значит, что у вас уже наработан хороший денежный канал. Когда нет денег даже в таком случае, следует смотреть причины.

Часто бывают ситуации, когда с помощью магических ритуалов эти каналы закрываются или переходят во владение других людей. Например, после магических перекладов судьбы, снятия потенциала, порчи на бедность и других подобных. Далее анализируем, кто вы по дате рождения. Смотрим на число, когда вы родились. Если ваше число двоичное, то складываем его цифры и получаем нужную.

27 ноября: 2+7=9. Тем, кто родился 10 или 19, будет соответствовать число 1:

  1. Лидер: человек, который ведёт за собой других и оказывает сильное влияние на окружение.
  2. Миротворец.
  3. Творец.
  4. Новатор.
  5. Коммуникатор.
  6. Человек эмоций и любви.
  7. Мудрец (категорически запрещена физическая деятельность).
  8. Бизнесмен (деньги есть всегда и много).
  9. Гуманист.

Также есть ещё один фактор, который влияет на благосостояние — это страх. У многих людей смена деятельности или образа жизни вызывает панический страх:

  • страшно заняться новой деятельностью,
  • страшно вынуть деньги из семейного бюджета и направить их на сохранение и поддержание красоты,
  • страшно уйти от мужа-тирана и завершить зависимые отношения.

Но важно понимать, что как раз в этом страхе и лежит ресурс, поскольку он лишь показывает, что эта энергия пока заблокирована, но как только вы до неё доберетесь, получите огромное количество возможностей. Страхи старших поколений, родителей тоже несут огромную тормозящую энергию. Важно прорабатывать те ограничения, которые видны невооруженным глазом: негативные поговорки и пословицы о деньгах, которые употребляют в вашей семье. Например, "лучше синица в руках, чем журавль в небе", либо установки о том, что деньги — это зло и большие деньги зарабатывают только нечестным путём. Такие сообщения внутри семьи должны насторожить и дать стимул выгрузить их, а вместо них загрузить поддерживающие и расширяющие.

Важно помнить, что у всех людей есть ресурс для самореализации, данный по праву рождения, который важно поддерживать. А также сохранять свои границы в целостности, не блокировать себя и не позволять другим блокировать себя. Обязательно выходите за границы личной, брачной или родовой нищеты.

ТОП-5 рекомендаций, которые вы сможете внедрить прямо сегодня:

  1. Не живите прошлым, отпустите его.
  2. Внедряйте новые навыки и знания.
  3. Чистите и расширяйте свою манипура чакру и вишудха чакру.
  4. Учитесь у тех, кто стал богаче и не остановился.
  5. Невозможно получить волшебную таблетку, её не существует. Ваш успех — это набор ваших действий.

Несколько наработанных практик для привлечения денег:

  • Не просите скидку, платите полную стоимость.
  • Не берите сдачу: округляйте и давайте больше денег, чем надо.
  • Кладите деньги под тарелку во время еды, чтобы подкармливать денежный поток.
  • Везде оставляйте мелкие монеты и проговаривайте про себя: в этой точке денежный эгрегор подключаю! Да будет так, истинно!

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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