Узелковый заговор на притяжение успеха

Успеха в жизни добиваются только единицы, остальные зачастую перебираются от одной проблемы к другой, сталкиваясь с завистью, болезнями и неудачами. Однако с помощью магических ритуалов можно всё же перетянуть удачу на свою сторону. О том, какие ритуалы помогут достичь желаемого, рассказала читателям Pravda.Ru нумеролог-корректолог Мара Боронина.

Узелковый заговор на притяжение успеха

Заговор называется “Успех и финансы поданы в дом”, применив его, вы откроете для себя все двери. Рекомендуется делать эту практику в полнолуние.

Последовательность:

Напишите заговор на листочке. Подойдёт любая ручка, листочек любого размера, это не имеет значения. Но листочек должен быть такого размера, чтобы им можно было обернуть монету. Возьмите красный клубок ниток или пряжи, не обрезая, завяжите 8 бантиков. Завязывая каждый бантик, читайте заговор. Завязали — прочитали, завязали — прочитали, и так пока не завяжете 8 бантиков. Нитка должна быть достаточно длинной. Привяжите монетку. Оберните монетку, любого номинала и валюты, листочком, на котором вы писали оговор, и привяжите к нитке, после бантиков. Нитку можно обрезать от клубка на этом этапе. Откройте окно. Откройте любое возможное окно, выложите нитку так, чтобы бантики остались снаружи, а конец с монеткой дома. Положите монетку в кошелёк.

Конец нитки с монеткой положите внутрь кошелька. Кошелёк остаётся лежать на подоконнике вместе с монеткой внутри, бантики на улице.

Оставляете всё лежать до тех пор, пока не придут ваши первые лично заработанные деньги, затем окно открываем и забираем всю нитку внутрь, перевязываем в комнату, где вы спите, на ручку двери или на ручку окна, нитка будет служить вам как амулет.

Заговор

Энергии пространства в процесс позову, ритуал на притяжение ресурсов, возможностей, успеха, денег да связей творю. Узелки на нитку наложила, да в каждый узел мощную программу заложила. 8 узлов денежную энергию закрутят, денежный поток я и мой дом получат. В каждый из всех 8 узлов одно вложу: деньги да успех в дом зову. Как денежный оговор скажу, так магическую силу запущу и предварительно в окно спущу. Пусть деньги в моём доме водятся, да успехами моя жизнь полнится. Денежный поток по нитке поднимается, прямо через окно в мой кошелёк забирается. Программу запускаю, изобильную жизнь и успех себе разрешаю. Быть тому!

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