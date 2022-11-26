Успеха в жизни добиваются только единицы, остальные зачастую перебираются от одной проблемы к другой, сталкиваясь с завистью, болезнями и неудачами. Однако с помощью магических ритуалов можно всё же перетянуть удачу на свою сторону. О том, какие ритуалы помогут достичь желаемого, рассказала читателям Pravda.Ru нумеролог-корректолог Мара Боронина.
Заговор называется “Успех и финансы поданы в дом”, применив его, вы откроете для себя все двери. Рекомендуется делать эту практику в полнолуние.
Последовательность:
Подойдёт любая ручка, листочек любого размера, это не имеет значения. Но листочек должен быть такого размера, чтобы им можно было обернуть монету.
Завязывая каждый бантик, читайте заговор. Завязали — прочитали, завязали — прочитали, и так пока не завяжете 8 бантиков. Нитка должна быть достаточно длинной.
Оберните монетку, любого номинала и валюты, листочком, на котором вы писали оговор, и привяжите к нитке, после бантиков. Нитку можно обрезать от клубка на этом этапе.
Откройте любое возможное окно, выложите нитку так, чтобы бантики остались снаружи, а конец с монеткой дома.
Конец нитки с монеткой положите внутрь кошелька. Кошелёк остаётся лежать на подоконнике вместе с монеткой внутри, бантики на улице.
Оставляете всё лежать до тех пор, пока не придут ваши первые лично заработанные деньги, затем окно открываем и забираем всю нитку внутрь, перевязываем в комнату, где вы спите, на ручку двери или на ручку окна, нитка будет служить вам как амулет.
Энергии пространства в процесс позову, ритуал на притяжение ресурсов, возможностей, успеха, денег да связей творю. Узелки на нитку наложила, да в каждый узел мощную программу заложила. 8 узлов денежную энергию закрутят, денежный поток я и мой дом получат. В каждый из всех 8 узлов одно вложу: деньги да успех в дом зову. Как денежный оговор скажу, так магическую силу запущу и предварительно в окно спущу. Пусть деньги в моём доме водятся, да успехами моя жизнь полнится. Денежный поток по нитке поднимается, прямо через окно в мой кошелёк забирается. Программу запускаю, изобильную жизнь и успех себе разрешаю. Быть тому!
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