Эксперт Столбова: "С помощью науки Васту можно понять, какая энергетика у дома"

Дом, в котором мы живём, несёт свою энергию и влияет на жильцов. С помощью науки Васту можно понять, какая энергетика у дома. Васту — ведическая система архитектурного планирования и дизайна, переводится с санскрита как "место, хорошее для жизни". Бывает так, что финансовый поток может быть попросту перекрыт глухой стеной или туалетом, что очень неблагоприятно, в таком доме жильцы много работают, деньги достаются тяжёлым трудом, они вроде есть, но не преумножаются, могут возникать долговые обязательства, кредиты и т. д. Что сделать, чтобы привлечь финансы в свой дом, рассказала читателям Pravda.Ru Васту-эксперт и дизайнер интерьера Анна Столбова.

Как привлечь положительную энергию в дом

Для начала надо проверить, куда выходят окна по сторонам света. Существует такое понятие в Васту, как зоны притока энергии и зоны оттока энергии. Зоны притока — это самые положительные зоны вашего дома. Они всегда должны быть открыты (окна, двери, балконы, максимум свободного пространства). Несут счастье, радость, удачу, успех, любовь и гармонию. Это:

север,

северо-восток,

восток,

северо-запад.

Зоны оттока — это потенциально негативные зоны вашего дома. Они всегда должны быть максимально закрыты, не иметь окон, дверей, балконов и каких-либо других расширений в планировке. Несут страдания, печали, разрушения, неудачи, сложности в жизни. Это:

юго-восток,

юг,

юго-запад,

запад.

Уже поняли, на какую сторону света выходят окна? Если ваш северный сектор открыт, там есть окна и балконы — прекрасно, вы можете усилить вашу положительную энергию специальными Васту-артефактами. Добавьте туда элементы воды, например, небольшой настольный фонтанчик, бросьте в него пару серебряных монет или украшений, дополните композицию натуральными жемчужинами. И понаблюдайте, возможно, будут появляться новые возможности и источники дохода.

А вот если ваше большее количество окон выходит на южные стороны, стоит задуматься, куда утекают ваши финансы. Проверьте, если это юг или юго-запад, загрузите эти сектора тяжёлой мебелью, перетащите все шкафы из зон притока сюда. И, например, добавьте горшечные растения, юго-запад - это элемент проявления Земли, и пару горшков с цветами тут окажутся к месту. И по возможности закройте эти окна, да хотя бы приобретите шторы блэкаут. Конечно, это все общие рекомендации, но диагностировать жильё нужно в комплексе, ведь каждый сектор отвечает за определённую сферу жизни и даже члена семьи.

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