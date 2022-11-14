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Автор Ирина Гусакова

Таролог Савченко: "Руна Феху поможет в получении материальных благ"

Непознанное

Повышение доходов — вопрос, который волнует миллионы людей. И очень многие ищут "волшебную таблетку”, которая принесёт крупный выигрыш, наследство или что-то подобное. И конечно, с такими запросами часто обращаются к магии. Подавляющее большинство практик не приносит деньги по щелчку пальцев. Почти все магические инструменты направлены на открытие каналов и возможностей. А воспользуетесь вы ими или нет — зависит только от вас. Проще говоря, в магии, как и в жизни, справедлива поговорка: "Под лежачий камень вода не течёт”. Магия каналы откроет, но чтобы что-то получить, вам придётся действовать. Как повысить доход с помощью магии — рассказал читателям Pravda.Ru руководитель Русской Школы Таро Сергей Савченко.

Таролог Савченко: "Руна Феху поможет в получении материальных благ"

Подготовка к открытию денежных каналов

В основе денежных ритуалов лежит намерение. То есть перед тем, как проводить какое-либо магическое действие, необходимо сформулировать запрос. И звучать он должен не просто как "хочу миллион долларов”, а более конкретно, например: "хочу заработать 1 миллион долларов в течение ближайших 6 месяцев”. И чем более конкретным будет запрос, тем конкретнее будет результат. Ведь тот же миллион долларов можно заработать, продав органы.

Тут же мы сталкиваемся с другой проблемой: искренностью намерения. Например, вы можете просить тот же 1 миллион долларов, но в голове будут сидеть сомнения типа "Я зарабатываю 12 000 руб. в месяц! Какой ещё миллион долларов??!!!”. То есть внутренне вы может быть не готовы принять эту сумму. А раз не готовы принять, то и не получите её.

Чтобы решить эту проблему, можно сделать следующее:

  1. Обратиться к психологу или коучу для проработки денежных блоков.
  2. Переформулировать запрос на более реальный.

В формулировке правильного запроса хорошо помогает техника SMART. Её суть в том, что для исполнения вашего желания должно быть:

  • Specific. Конкретное.
  • Measurable. Измеримое.
  • Achievable. Достижимое.
  • Relevant. Значимое.
  • Time-bound. Ограниченное во времени.

Основываясь на этой модели, желание по доходу может звучать так: "Увеличить свой доход от основной работы на 30% в ближайшие 3 месяца без риска потери денег в других источниках дохода”.

Сформировав своё намерение так, что оно для вас лично выглядит реалистичным, достижимым и значимым, вы значительно повышаете вероятность его реализации.

Отправка запроса на рост доходов

После того, как запрос сформирован, можно приступать к следующему этапу — отправке запроса с помощью магических практик. Вот несколько простых ритуалов.

Руна Феху

Руны, как магические знаки, сегодня очень популярны. Для повышения доходов чаще всего используют руну Феху. В денежной магии она отвечает за открытие возможностей по получению материальных благ. Её можно:

  • Нарисовать на бумажке и вложить в кошелёк.
  • Нарисовать прямо на кошельке или банковской карте.

После того, как руна нарисована, останется лишь прочитать заранее сформулированное намерение.

Денежные свечи

Тут речь идёт о специальных магических свечах, в которые мастер на этапе создания вложил программу на рост доходов, закрытие долгов и так далее. Купить их можно и в интернете, и в специализированных магазинах магии.

Принцип действия свечей прост:

  • Озвучиваете намерение над свечой.
  • Зажигаете свечу.
  • Даёте ей полностью догореть.

Всё. Программа запущена. Остаётся только не упустить открывающиеся возможности.

Расклады Таро

Этот способ не столько усиливает запрос, сколько позволяет посмотреть, в каком направлении двигаться. С помощью расклада "Новые горизонты” вы можете посмотреть, что вам принесёт повышение доходов: новая работа, свой бизнес или иные источники.

Расклад "Слабое звено” позволит понять, в какой сфере нужно усилить работу или от чего избавиться, чтобы не терять деньги и не тормозить развитие денежных потоков.

Расклад "Выбор” даст понять, какой вариант повышения доходов выбрать, если варианты уже есть.

Способов усилить денежные потоки много. Но важно понимать, что магия — это не "волшебная таблетка”. Если вы не готовы действовать, чтобы повысить свой доход, магия не сможет вам сильно помочь.

Если же вы чётко сформулировали своё намерение и верите в него, то магические техники помогут ускорить получение результата.

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