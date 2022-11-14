Духи польских правителей устраивают совещания в Драконьем логове

Вавельский замок стоит на вершине одноимённого холма над рекой Вислой, на месте древней крепости, находившейся здесь вплоть до XI столетия. В XIV веке Краков превратился в столицу Польского государства, а Вавель получил статус королевской резиденции. Как и многие старинные замки, он окружён легендами о призраках. Да не о простых.

Проклятье Росомахи

С 1386 по 1572 год страной правила династия Ягеллонов. В те времена Вавельский замок называли Логовом Росомахи, так как, по легендам, всех представителей рода Ягеллонов преследовало это животное, которое было не то призраком, не то существом из плоти и крови.

Впервые росомаху увидели в ночь рождения основателя династии — принца Владислава Ягелло (Ягайло): зверь устроил настоящий переполох на птичьем дворе и в самом замке. Кстати, на его территории есть загадочная Башня росомахи, выстроенная на месте языческого святилища. В старину люди старались обходить башню стороной, считая её проклятой. Ходили слухи, что земля вокруг постройки пропитана кровью — видимо, тех, кого когда-то приносили здесь в жертву. И действительно, археологи не раз находили в районе башни древние захоронения.

Говорили также о злом духе, который бродит вокруг башни, забирая тех, кто попался ему на пути, в царство мертвых. И будто бы призрак росомахи как раз и был этим духом, посещавшим впоследствии многих Ягеллонов. Те, к кому он приходил, якобы быстро умирали, не оставив прямых наследников мужского пола.

Первым умер сам король Ягайло. История была и впрямь странной: холодным вечером монарх решил прогуляться в роще, услышав пение соловья. Во время прогулки он простудился и слёг с воспалением лёгких. Лечить этот недуг в то время не умели…

По поверью, проклятие распространилось и на королевский саркофаг. Почему-то его не сожгли, как предписывал обычай, а вместо этого мумифицировали останки Ягайлы. Даже современные учёные опасаются вскрывать его саркофаг, хотя все остальные могилы великих князей Литовских и королей Польских не раз вскрывались.

А род Ягеллонов прервался в XVI веке из-за "чёрной смерти" — чумы…

Пожар в алхимической лаборатории

Хотя с 1609 года польские монархи проживали в Варшаве, коронации продолжали проводиться в Кракове, и так было до 1795 года, когда столицу официально перенесли в Варшаву.

Переезд в Варшаву состоялся не просто так. Дело в том, что король Сигизмунд III интересовался оккультными учениями, увлекался алхимией, искал секрет философского камня.

Однажды он проводил свои алхимические опыты в одном из залов замка, оборудованном под лабораторию и, видимо, неаккуратно обращался с реактивами. Вспыхнул пожар. После него зданию требовалась серьёзная реставрация, но король решил этим не заниматься — возможно, он подумал, что происшедшее является неким зловещим предупреждением. Тем более, он знал мистическую историю своих предшественников, да и его мать, королева Екатерина, сама происходила из рода "проклятых" Ягеллонов. Так или иначе, монарх просто решил покинуть резиденцию.

Уцелевший в войнах

Впрочем, за время своего существования Вавельский замок не раз подвергался и набегам, и пожарам, и прочим перипетиям. Во время Шведского потопа его частично разрушили и разграбили. Когда Польша утратила независимость, замок захватили австрийцы. Но в 1905 году поляки, считавшие Вавель национальной святыней, выкупили его у Австрии.

После окончания Первой мировой войны в замке начались реставрационные работы, продолжавшиеся несколько десятков лет. В ходе Второй мировой войны Вавель оккупировали гитлеровские войска, но, к счастью, замок уцелел.

Призрачные совещания

Под башней Серебряных Колоколов расположена усыпальница, где похоронены бывшие правители Польши — маршал Юзеф Пилсудский и президент Лех Качиньский с супругой Марией, погибшие в авиакатастрофе над Смоленском. А до них в подземельях Вавеля были захоронены правившие государством ранее короли и великие князья…

Также под Вавельским холмом располагается ряд известняковых пещер. Одна из них носит название Драконье логово. Согласно преданиям, там действительно некогда обитал самый настоящий дракон.

Однако, доподлинно известно, что в XVII-XVIII столетиях в Драконьем логове располагалась популярная корчма, где часто бывали иностранные путешественники и дипломаты. Но после раздела Польши и прихода австрийцев основной проход в пещеру закрыли, а нижние входы и вовсе замуровали.

И не зря, по-видимому. Легенда гласит, что под Рождество в этой самой пещере собираются призраки всех покойных правителей страны, от Ягайлы до Качиньского. Они будто бы устраивают здесь нечто вроде совещания. Простым смертным не рекомендуется в это время спускаться в Драконье логово, это может плохо закончиться!

В наши дни замок превращен в Вавельский музей. Говорят, его хранители уходят домой, едва сгущаются сумерки: опасаются обитателей потустороннего мира…