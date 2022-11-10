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Автор Ирина Шлионская

В английском замке живут духи убитых шотландцев и их палача

Непознанное

Английский замок Чиллингем на границе Англии и Шотландии был построен в конце XII века. По преданию, в его стенах нашли свою смерть тысячи людей. И некоторые из них остались здесь в виде призраков.

В английском замке живут духи убитых шотландцев и их палача

Мучитель Сэйдж и его жертвы

В конце XIII столетия Чиллингем числился резиденцией английского короля Эдуарда I Длинноногого. Англия с Шотландией почти постоянно находились в состоянии войны, и подвалы замка то и дело заполнялись "мятежниками", среди которых были даже женщины и дети. Узники редко выходили из темниц живыми. Их подвергали страшным пыткам, ломали конечности и рёбра и, чаще всего, в итоге казнили.

Если верить источникам, в течение трёх лет обязанности палача в этой тюрьме исполнял некий Джон Сэйдж. Прежде он служил в королевском войске, но после полученной в бою травмы ноги воевать больше не смог. Зато палаческое ремесло оказалось как раз по нему: Джон был по натуре садистом и ненавидел шотландцев. В неделю у него было примерно по пятьдесят "клиентов", которых он пытал и убивал, за что заслужил кличку Мучитель Сэйдж.

После окончания боевых действий Сэйдж заживо сжёг всех взрослых заключённых на территории замка. Это происходило на глазах у их детей, которые, по слухам, тоже были впоследствии убиты палачом.

Говорят, что в этих стенах погибло насильственным образом более 7500 человек. Тела жертв, как правило, не хоронили, а сбрасывали в близлежащее озеро.

Но и Сэйджа настигло возмездие. Однажды он за что-то разозлился на свою тогдашнюю любовницу Элизабет Чарлтон и убил её.

Отец девушки возглавлял одну из банд, которые помогали англичанам бороться с шотландцами. Главарь разбойников пригрозил королю, что если тот не примет меры в отношении Сэйджа, то он вместе со своей шайкой перейдёт на сторону шотландцев. В итоге палача самого приговорили к повешению. Но до казни он якобы не дожил — кто-то из недругов успел прикончить садиста. Теперь, по поверьям, призрак палача бродит по замку, звеня цепями и издавая громкие стоны. А ещё из бывшей комнаты пыток ночами можно услышать такие звуки, будто кто-то перетаскивает тело.

Беспокойный портрет

Есть легенда о том, что, умирая, Джон Сэйдж наложил проклятие на замок и всех его последующих владельцев.

В начале XVIII века очередными хозяевами усадьбы стали супруги Беркли. Вскоре в до того дружной и счастливой семье начались ссоры. А потом Мэри Беркли обнаружила прощальную записку мужа о том, что законная жена надоела ему и он уходит к её родной сестре, Генриетте. Женщина осталась в замке одна и в 1710 году не то скончалась от тоски, не то покончила жизнь самоубийством.

В Чиллингеме есть Серая комната, где висит портрет леди Беркли. И считается, что, как только порог Чиллингема переступает мужчина, повинный в супружеских изменах, покойница сходит с портрета и начинает бродить по замку.

Туристический объект

К началу ХХ века резиденция пришла в запустение, а во время Второй мировой войны здесь располагалась солдатская казарма. После войны усадьба оказалась практически разрушена, и владевшее ею на тот момент семейство Грей отказалось от прав на неё — если бы они взялись за реставрацию замка, это привело бы к банкротству.

В 1980-е годы замок выкупили лорд Хэмфри Уэйкфилд с супругой, которая была потомком тех самых Греев. Уэйкфилды потратили немалые средства на восстановление исторического памятника. Сегодня Чиллингем открыт для туристов.

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Редактор: Алексей Ткаченко
Темы туризм история шотландия путешествия великобритания
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