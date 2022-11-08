В тюрьме Алькатрас живёт дух Аль Капоне

Алькатрас когда-то был одной из самых известных тюрем США. По слухам, сегодня там обитают призраки бывших заключённых, среди которых встречаются и знаменитые преступники.

Кодекс молчания

Собственно, название заведению дал остров в заливе Сан-Франциско, где оно расположено. В 1910–1912 годах на острове разместилась военная тюрьма, а в августе 1934 года — тюрьма строгого режима для особо опасных преступников.

Условия пребывания узников в Алькатрасе считались жестокими и даже бесчеловечными. Например, арестантам вне камер предписывалось молчать, разговоры строго наказывались. Стены камер представляли собой решётки из прочнейшей стали, за которыми обитатели были всегда на виду. Для предотвращения побегов в комплексе имелись сторожевые вышки, а двор был окружён 25-футовым забором с колючей проволокой.

За нарушения на заключённых надевали смирительные рубашки или на длительный срок помещали их в тёмные карцеры, куда не проникал даже лучик света.

Отсюда не сбежишь!

Самые отпетые преступники умудрялись совершать преступления даже в условиях Алькатраса.

Роберт Страуд по прозвищу Птицелов провёл 42 года в одиночной камере за убийство охранника. Кстати, он прославился как орнитолог-любитель, написал книгу по орнитологии, и ему даже разрешали держать в камере птиц в клетке…

Другой заключённый, Генри Янг, прикончил своего сокамерника Руфуса МакКейна. Однако, ему добавили к тюремному сроку всего несколько лет: адвокаты заявили, что он подвергался жестоким наказаниям со стороны охранников, и убийство было непредумышленным.

За всё время эксплуатации тюрьмы было совершено 14 попыток побега из неё. При этом, 23 беглеца были пойманы, шестеро застрелены во время побега, двое утонули, и ещё пятеро числятся "пропавшими без вести и предположительно утонувшими". Сведений об удачных побегах нет.

Живые и мертвые

В марте 1963 года тюрьма была закрыта. Одной из причин стали структурные и финансовые проблемы. Сегодня Алькатрас является туристическим объектом и одним из самых посещаемых мест в Калифорнии.

Довольно часто туристы рассказывают о том, что им довелось столкнуться с чем-то паранормальным. Многим в пустых камерах слышатся чьи-то голоса, шёпот и плач.

Впрочем, жалобы на сверхъестественные явления начались ещё, когда Алькатрас был действующей тюрьмой. Охранники много раз отчётливо слышали звуки выстрелов. Они объявляли тревогу, считая, что в тюрьме начался бунт, однако впоследствии выяснялось, что всё в порядке. Никаких объяснений этим инцидентам так и не нашлось.

Называют и имена конкретных призраков, которые здесь водятся. Один из них — знаменитый гангстер Аль Капоне. Хотя умер он не на Алькатрасе, возле его бывшей камеры и в наше время слышатся бессвязные ругательства, а также звуки игры на банджо (гангстер этим увлекался).

Среди призрачных "заключённых" Алькатраса также числятся гангстер Элвин Карпис и уже упоминавшийся Роберт Страуд. Уолтер Захили, посетивший Алькатрас в 1990-х годах вместе с женой, утверждает, что им довелось столкнуться со Страудом:

"Когда мы с Деброй добрались до клетки птичника, то услышали пение канареек, — вспоминал он. — А потом мы увидели старика, который сидел на кровати и читал книгу…"

Писатель Майкл Кури, опубликовавший книгу об Алькатрасе, повстречал в стенах бывшей тюрьмы фантом невысокого бритого мужчины, рассказавшего, что его избили охранники и переломали ему ноги.

Между прочим, индейцы олони, обитавшие в окрестностях острова до прибытия американских колонистов, верили, что здесь обитают злые духи. Дело в том, что на остров ссылали тех, кто нарушил законы племени. Так что, призраки тут могут водиться самые разнообразные…