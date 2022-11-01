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Автор Ирина Шлионская

Духи немецких солдат оккупировали кофейню в США

Непознанное » Человек

Хэллоуин — праздник, когда люди вспоминают о существовании духов и нечисти. Но для кого-то это — весёлый карнавал, а кто-то сталкивается с потусторонними силами в реальности.

Духи немецких солдат оккупировали кофейню в США

Сара Авалос, совладелица кофейни Country No Nonsense, расположенной в Уиллоу-Парке (американский штат Юта), утверждает, что в её заведении обитают духи немецких солдат, погибших после окончания Второй мировой войны.

Фантомные покупатели

Дело в том, что именно на этом месте когда-то находился лагерь для военнопленных. И якобы однажды кто-то из охранявших лагерь американских солдат устроил там кровавое побоище. По крайней мере, такова легенда. К сожалению, хозяева заведения узнали о ней слишком поздно.

Сразу же после того, как Авалос с партнёрами три года назад открыли кофейню, начались странные происшествия. На кассовом аппарате стала появляться информация о чьих-то покупках, хотя на тот момент никаких покупателей в зале не было. Причём, в квитанции обычно указывались чай или горячий шоколад, и почему-то в чек включалась скидка для военнослужащих.

Конечно, в этом можно было винить сбой аппаратуры, но были и другие эпизоды. Например, в заведении периодически сами собой включаются и выключаются свет и музыка, а двери по непонятной причине отказываются закрываться. Некоторые сотрудники наблюдали странные огни и тени, а также слышали голоса, которые спорили между собой. Снаружи здания неоднократно фиксировалось загадочное рычание… Кстати, многие явления подтверждались камерами наблюдения, так что это не могло быть чьими-то фантазиями.

Здесь водятся духи!

В конце концов, владельцы обратились в местную организацию охотников за привидениями Spiritus Raeda Paranormal, возглавляемую Джошем Демлером.

Исследователи посетили кофейню, прихватив с собой специальный аппарат, который якобы способен записывать речь духов. Аппарату удалось записать несколько слов и фраз, которые, по мнению Демлера, произносили фантомы.

Призраки, да не те!

Правда, по официальной информации, трагедия произошла в другом лагере для военнопленных — лагере Салина, расположенном в Солт-Лейк-Сити. Там находились 250 немцев из элитного Африканского корпуса Эрвина Роммеля.

В полночь 8 июля 1945 года пьяный солдат, дежуривший на сторожевой вышке, открыл по палаткам, в которых спали заключённые, стрельбу из пулемёта. Девять человек было убито и девятнадцать ранены. Преступника тут же арестовали, впоследствии он был признан невменяемым. Погибших военнопленных похоронили на кладбище Форт-Дуглас со всеми воинскими почестями. Раненых же отправили на родину, в Германию.

Это событие имело большой резонанс, и вошло в историю под названием Полуночная резня. В 2016 году в лагере Салина даже был открыт музей истории лагерей.

Но причём тут кофейня Country No Nonsense? Да, там тоже был лагерь, но никаких трагических происшествий с пленными не происходило.

Или паранормальные феномены, которые там наблюдаются, не имеют никакого отношения к массовому убийству в лагере Салин? К сожалению, ответить на этот вопрос пока невозможно.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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