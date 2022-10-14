Астрологи и экстрасенсы выдали предсказания по СВО

Нестабильная ситуация в мире — политические конфликты, экономический кризис, военные действия — заставляет всех нас нервничать больше, чем когда-либо. В попытках хоть как-то обрести равновесие, чтобы спокойнее смотреть в будущее, люди начали активно вслушиваться в прогнозы астрологов и предсказателей.

Что они говорят?

Астрологи

Астролог Светлана Драгана утверждает: звёзды указывают на то, что важными для России моментами будут 7, 28 ноября и начало февраля 2023 года. Что именно произойдёт в эти дни, она не знает. Но уверена, что говорить об окончании спецоперации на Украине пока рано.

К слову, ранее Драгана предупреждала, что 10 октября будет важной датой в СВО. Сбылось…

Хорошо известный в России астролог Павел Глоба уверен, что СВО продлится, как минимум, до 2024 года. И это единственная дата, которую он называет.

Астролог Михаил Левин:

Частичная мобилизация скоро закончится, но до конца конфликта далеко. Переломный момент настанет весной 2023 года. А вообще, впереди у России трудные времена.

Экстрасенсы

Кажетта Аххметжаннова, участница "Битвы экстрасенсов", предсказала, что конфликт на Украине растянется "года на четыре", но горячая — военная — фаза закончится к началу 2024 года. После неё, по словам шаманки, наступит фаза "перестройки", то есть исправления ошибок.

А ещё, как утверждает Аххметжаннова, люди, "у которых нет понимания, что такое "родина" и "Отчизна", будут продолжать всё это время убегать из страны. И их будет много.

Ведический астролог Катияни Деви Даси утверждает, что до конца 2022 года политический конфликт между странами мира пройдёт "поворотную точку передела границ влияния сверхдержав".

По её словам, в период с 16 по 22 октября (пик придётся на 19-20 числа) в мире произойдёт что-то масштабное, разрушительное и мощное.

"Сейчас политическим лидерам и простому народу становятся видны ошибки решений, которые были приняты некоторыми государствами в конце 2021 года и начале 2022-го".

К слову, ранее Pravda.Ru сообщала о предсказании, сделанном для нашей страны индийским астрологом Аджаем Бхамби, которого на родине называют пророком. Прочитать о нём можно здесь.