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Автор Ирина Шлионская

Привидения в английских пабах: реальные страшилки или рекламный трюк

Непознанное

Слышали ли вы когда-нибудь термин "барный полтергейст"? Речь идёт о паранормальных явлениях, которые происходят в кафе, ресторанах, барах и пабах. Владельцы и посетители этих заведений утверждают, что там водятся потусторонние сущности. Особенно много таких случаев встречается в Англии, которую вообще по традиции считают "страной привидений".

Привидения в английских пабах: реальные страшилки или рекламный трюк

"Спокойной ночи, Джульетта!"

В таверне Old Ferry Boat Inn в Сент-Айвсе (Кембриджшир) якобы водится призрак юной девушки, которая жила в этих местах ещё в XI столетии.

Согласно местным легендам, речь идёт о привидении Джульетты Тьюсли, погибшей в марте 1050 года в возрасте 17 лет. Говорят, что девушка была страстно влюблена в лесника по имени Том Зул. Но парень не ответил ей взаимностью, и Джульетта покончила с собой. По одной версии, она повесилась на дереве у дороги. По другой — утопилась. Поскольку Джульетта была самоубийцей, её похоронили на неосвящённой земле рядом с тем зданием, в котором сейчас размещается паб. На могиле девушки лежит лишь скромная каменная плита.

Тогда здесь уже находилось питейное заведение. Поскольку за прошедшие столетия оно расширило свою площадь, могила самоубийцы постепенно оказалась внутри постройки. Трогать её никто не решился, и она превратилась просто в элемент интерьера.

Однако, ежегодно в годовщину своей смерти, 17 марта, фантом приходит на место захоронения останков. Он даёт о себе знать обычно после полуночи. Джейми Томс, несколько лет назад работавший в пабе дежурным менеджером, рассказывает, что во время работы ему приходилось сталкиваться со многими странными вещами. Так, после закрытия заведения выключатели не срабатывали, и свет не гас, пока сотрудники не произносили фразу:

"Спокойной ночи, Джульетта".

Чудеса происходят, судя по всему, не только в годовщину гибели Джульетты. Так, по словам Джейми Томса, меню может, порой, исчезнуть со стола и оказаться лежащим на полу. Неоднократно люди, остававшиеся одни в здании, слышали какие-то удары и звук открывающихся дверей.

"Некоторые гости и клиенты говорили, что чувствовали, как кто-то наблюдает за ними в баре, или им было очень холодно, даже когда отопление было включено на полную мощность", — вспоминает Томс.

Насильник-невидимка

Терроризируют привидения и паб в Бирмингеме, который посещают, в основном, женщины. Таинственный невидимка взял привычку щипать работниц и посетительниц пониже спины, за что ему даже дали кличку Граспер ("хватающий").

Специалисты по аномальным явлениям выяснили, что в конце 40-х годов прошлого века в подвале здания злоумышленник изнасиловал и задушил молодую девушку. После этого здесь не раз видели призрак её казненного насильника с дымящейся трубкой во рту. Кстати, и сейчас иногда в воздухе откуда ни возьмись появляются клубы табачного дыма, раздаются чьи-то шаги и звуки передвигаемой мебели…

Дух в разных обличьях

Как утверждают Кирси Давули, владелица паба "Восемь королей", расположенного в деревне Саутуэлл на острове Портленд в Дорсете, и её сожитель Даррен Будро после того, как в заведении был проведён ремонт, там начали происходить загадочные и пугающие явления.

"Однажды в баре сидела семья, и они сказали сотруднику, что в ресторане есть женщина, ожидающая обслуживания. Но там никого не было. Другие люди потом сказали то же самое и описали женщину подробно, вплоть до одежды, — рассказал Даррен. — Парень, который играл в дартс, сказал, что видел меня стоящим рядом с ним, а потом оглянулся и увидел, что я за стойкой. А как-то ночью мы выпивали с друзьями и вдруг услышали шум в помещении паба. Мы подумали, что туда зашла наша собака, но никакой собаки там не оказалось. Это был дух".

Пара уже обращалась за помощью к служителям местной церкви и медиумам. Им сказали, что дух ушёл, и теперь Кирси и Даррен надеются, что ни им, ни их клиентам больше не придётся сталкиваться с чем-то жутким и сверхъестественным.

Ужасы — лучшая реклама!

А было ли это "жуткое и сверхъестественное"? Конкуренция между подобными заведениями довольно велика, и чтобы держаться на плаву, надо стараться как-то заявлять о себе. Вот тут и могут пригодиться истории о призраках и всяческой чертовщине. А если паб или кафе находятся поблизости от кладбища или в каком-то месте, где ранее происходили трагические события, то легенду для посетителей придумать несложно.

Известны даже случаи, когда владельцы устраивали целые шоу, чтобы заставить поверить в наличие сверхъестественных сущностей. Так что, относиться к таким рассказам следует со значительной долей скепсиса, хотя это, разумеется, не отменяет полностью существования загадочных феноменов, выходящих за пределы нашей реальности.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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