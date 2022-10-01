Зловещий дом в Лондоне до сих пор пугает горожан

О доме № 50 по Беркли-сквер, расположенном в Мэйфэре, одном из самых престижных районов Центрального Лондона, ходят слухи как о самом жутком здании в столице Великобритании. Конечно, речь идёт о призраках. Хотя есть и иная версия, связанная с одним из бывших владельцев особняка.

Привидения в резиденции премьер-министра

Дом был построен в XVIII столетии. В 1820-х годах он совсем недолго являлся резиденцией британского премьер-министра Джорджа Каннинга. Однако слухи о привидениях возникли гораздо позднее.

Говорили, что первой была девушка, в 1780-х годах выбросившаяся из окна, спасаясь от домогательств своего родного дяди. Её призрак якобы иногда кричит с оконного карниза. Ещё рассказывали о плачущем фантоме маленькой девочки, не то убитой на чердаке, не то умершей от страха в тёмной комнате, куда её заперли в наказание за какой-то проступок.

Безумный Томас

В 1859 году в особняк въехал молодой человек по имени Томас Майерс. Как считали окружающие, он был слегка не в себе: днём спал, а по ночам расхаживал по комнатам со свечой в руках. По слухам, Майерс помешался после того, как любимая девушка отвергла его предложение руки и сердца.

Через какое-то время новый владелец переехал в чердачное помещение, и оттуда порой слышались странные звуки. Слуги и соседи считали, что мужчина проводит там какие-то оккультные обряды, возможно, чтобы вернуть свою возлюбленную.

Майерс прожил в доме довольно долго, несмотря на своё психическое нездоровье. Как-то раз, уже в 1872 году, к нему обратился лорд Джордж Литтлтон, политик, известный своими пристрастиями ко всему сверхъестественному. Он попросил разрешения остановиться на ночлег в той самой чердачной комнате, которую, согласно преданиям, облюбовали призраки. Лорд прихватил с собой два ружья, заряженные картечью и пулями, отлитыми из сплава серебряных шестипенсовых монет. Он полагал, что таким образом сумеет защитить себя от нечистой силы. И его надежды не обманулись! Ночью в комнату явилась некая сущность в виде коричневой массы со щупальцами, похожая на осьминога. Литтлтон выстрелил в сторону существа, и оно растворилось в воздухе.

Смерть горничной и капитана

Майерс умер в 1874 году. Через какое-то время в особняк вселился некий джентльмен с двумя дочерьми. Как-то к одной из горничных приехал в гости жених, капитан Кентфилд. Ему позволили остановиться в доме. Хозяин велел невесте капитана постелить ему постель на чердаке. Через некоторое время, после того как девушка туда поднялась, все услышали душераздирающий крик. Горничную нашли лежащей на полу, её лицо было перекошено от страха, при этом она отмахивалась руками от кого-то невидимого и кричала: "Не дайте этому прикоснуться ко мне!"

Несчастную отвезли в больницу святого Георга, где она скончалась через несколько часов, успев поведать врачам, что видела нечто ужасное. Узнав о смерти невесты, капитан Кентфилд, по преданию, решил переночевать на чердаке и посмотреть, что там происходит. Конечно, он прихватил с собой пистолет. Всего через полчаса после того, как Кентфилд запер за собой дверь чердачной комнаты, те, кто был внизу, услышали страшный крик, а затем выстрел. Говорят, что капитана нашли мёртвым с застывшей на лице гримасой ужаса. Словом, он последовал за своей невестой.

Трагедия с двумя матросами

Если верить легендам, то последний трагический случай в "доме с привидениями" приключился в 1887 году. В это время в порту пришвартовалось судно под названием "Пенелопа". Двое матросов, Эдвард и Мартин, изрядно нагрузившись в пабе, отправились искать место для ночлега и набрели на дом № 50 по Беркли-стрит. Неизвестно, знали ли друзья о его репутации, или нет. В это время особняк пустовал, и моряки решили там переночевать. Они смогли проникнуть в здание, и самым подходящим помещением для ночёвки им показалась спальня наверху.

Ночью матросов разбудил какой-то шум и скрип дверей. По рассказу Мартина, в комнату вползла какая-то масса, отдалённо напоминающая своими очертаниями человека с бледным лицом. Сущность накинулась на Эдварда, а Мартин был так напуган, что просто сбежал. Вскоре полицейские нашли его на улице без сознания. Когда стражи порядка подошли к особняку, то обнаружили у входа мёртвое искалеченное тело Эдварда. Судя по травмам, он выпал из окна и разбился насмерть. Мартина сначала арестовали по обвинению в убийстве товарища, но никаких улик против него не нашлось.

Всего лишь миф?

В 1906 году племянница Томаса Майерса Дороти Невилл опубликовала в одной из газет статью, в которой называла все слухи о привидениях в доме на Беркли-сквер выдумками. Она считала, что легенды возникли из-за эксцентричного поведения её дядюшки.

С 30-х годов прошлого столетия по 2015 год в "нехорошем" доме располагался магазин антикварной книги Maggs Bros. Никаких паранормальных событий в этот период вроде бы не происходило. Но особняк на Беркли-сквер и по сей день пользуется зловещей репутацией.

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