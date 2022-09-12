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Автор Ирина Шлионская

Пентагон будет изучать аномальные явления

Непознанное » Настоящее

Министерство обороны США создало Управление по разрешению аномалий во всех областях. Что же кроется за этим сложным названием?

Пентагон будет изучать аномальные явления

Newsweek сообщает, что новое ведомство будет заниматься аномальными явлениями в космосе, воздухе и на море.

"Изучение обстоятельств"

В задачи Управления будет входить, в частности, изучение обстоятельств и причин возникновения необычных феноменов на военных объектах, в районах проведения спецопераций и в воздушном пространстве. Ранее этим занималась Группа по идентификации и управлению воздушными объектами, но новая организация получит более широкие полномочия.

В июне НАСА запустило проект по изучению неопознанных летающих объектов. В исследовательскую команду вошли ведущие учёные. Было объявлено, что исследования нужны для того, чтобы лучше понять суть аномальных атмосферных явлений.

НЛО — это непонятно что…

Но не стоит думать, что подобные организации заняты поиском инопланетян. Это отнюдь не так, хотя когда на глаза простому обывателю попадается аббревиатура "НЛО", то она первым делом ассоциируется у него с летающими тарелками и пришельцами.

Существует очень много феноменов, которые формально можно причислить к НЛО, но не доказано, что они имеют отношение к инопланетному разуму и вообще к чему-то за рамками привычной для нас парадигмы мироустройства.

Тем не менее, они могут оказывать негативное влияние на живые и неживые объекты. А в условиях непростой мировой обстановки у властей есть основания опасаться различных "аномалий" непонятного происхождения.

В Сети можно найти очень много сообщений о появлении НЛО вблизи военных сооружений или столкновениях с ними военных кораблей и самолётов. Случалось это в разные годы в разных концах света. Все эти эпизоды всегда тщательно расследовались.

И одной из версий было, что "неопознанные объекты" могли представлять собой, например, разведывательные аппараты других государств. По крайней мере, ни подтвердить, ни опровергнуть этого ни разу не удалось.

"Угроза национальной безопасности"

"Безопасность нашего персонала и операций имеют первостепенное значение, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Пентагона Сью Гоф. — Мы всегда были обеспокоены тем, что вторжения неопознанных летающих или аномальных явлений могут потенциально представлять угрозу национальной безопасности США".

Деятельность вновь созданного ведомства будет вестись по шести направлениям: "Наблюдение, сбор и отчётность", "Системные возможности и проектирование", "Разведывательные операции и анализ", "Смягчение последствий и поражение", "Управление" и "Наука и технология". Как видите, про возможные контакты с представителями внеземных цивилизаций не упоминается. Так что, остаётся широкое поле фантазий для конспирологов, убеждённых, что в США существует теория заговора, цель которой — скрыть сотрудничество правительства с инопланетянами…

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Пентагон охотится за НЛО с помощью IRST
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы сша пентагон
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