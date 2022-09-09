Эксперт: почти во всех домах обитают привидения

Британский исследователь паранормальных явлений Роб Пайк утверждает, что более 90% всех домовладений населены призраками. Просто люди могут не подозревать, что с ними соседствуют обитатели потустороннего мира, и даже прожить бок о бок с призраком всю жизнь.

Привидение в доме — это норма

Сам Пайк охотится за привидениями уже более сорока лет и знает о них почти всё. В том числе, он создал группу Veritas Paranormal, занимающуюся организацией туристических экскурсий по домам с паранормальной активностью.

Пайк уверяет, что занимается этой деятельностью отнюдь не в коммерческих целях, тем более, что всю выручку от экскурсий он отдаёт на благотворительность.

Что же касается самих привидений, то их присутствие в доме, скорее, норма, чем аномалия, полагает исследователь. По его мнению, после смерти души усопших часто возвращаются туда, где жили раньше, в физическом теле.

"В нашем старом доме когда-то жил старый шахтёр по имени Артур, — вспоминает он. — И потом, каждый раз, когда до нас доходил запах табака, мы понимали, что он там. И для нас это было совершенно нормально. Мы жили в этом доме. Он жил в этом доме. Может быть, он до сих пор там обитает".

"Призраков бояться нечего"

Пайк убеждён, что у призраков вовсе нет цели кого-то напугать или выжить из дому.

"Призраков вообще нечего бояться, — полагает он. — Единственная проблема в том, что вы не знаете, кто они. Вы же не пригласили бы к себе человека, которого не знаете".

Также эксперт по привидениям готов дать рекомендации тем, кто считает, что в его доме обитают загробные сущности. Если они вас беспокоят, то есть смысл пообщаться с ними и выяснить, кто они и чего хотят, говорит Пайк. Если же вы осознаёте, что рядом с вами живёт призрак, но при этом он не делает ничего дурного по отношению к вам и вашим домочадцам, то лучше его просто игнорировать. Привидения, которые агрессивно ведут себя по отношению к людям, встречаются, всё же, крайне редко.

"Потому что тут стены зелёные"

Вполне согласен с Пайком и его российский коллега, основатель общества "Московские охотники за привидениями" Вячеслав Климов. Он рассказывает, что во многих местах, где люди сообщали о появлении призраков или полтергейста, он и его команда видели что-то необычное, например цветные шары. Иногда исследователи специально оставались там ночевать, а когда просыпались, то описывали одинаковые ощущения.

Пробовали охотники за привидениями и вступать в контакт с аномальными сущностями. Правда, далеко не всегда получали логичные ответы. Скажем, на вопрос, почему дух здесь находится, тот отвечал: "Потому что тут зелёные стены".

По мнению Климова, в такой ситуации не обойтись без посредника — человека, который умеет "разговаривать" с духами:

"Люди анализируют появление призраков и их поведение с точки зрения логики этого мира, а та, астральная логика, может очень существенно отличаться от нашей, поэтому очень сложно установить контакт. Но некоторые астральные существа обладают зачатками разумности. Как раз, медиумы для того и нужны, чтобы синхронизировать нашу логику и их логику".

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